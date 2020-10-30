Одним из главных символов белорусской оппозиции и протестующих стал бело-красно-белый флаг, который имеет не самую однозначную репутацию. У очень многих он ассоциируется главным образом с прислужниками нацистских оккупантов в 1941-1944 годах, что часто отражается и на отношении к сегодняшнему политическому кризису в Белоруссии

Историю бело-красно-белого флага нельзя назвать древней и богатой, однако в его нынешнем виде он начал использоваться несколькими десятилетиями раньше нацистской оккупации белорусских земель.

Впервые он появился в качестве символа белорусского национального движения во время Февральской революции 1917 года. Тогда белорусские организации Петрограда обратились к местному архитектору Клавдию Дуж-Душевскому, который довольно быстро предложил использовать белое полотнище с красной полосой посередине.

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Чуть позже именно этот флаг использовали те, кто пытался под немецким протекторатом создать первую белорусскую государственность — Белорусскую Народную Республику. А в 1924 году бело-красно-белый символ даже вошел в основу проекта герба Белорусской ССР, который, правда, был мирно отклонен.

Во время нацистской оккупации Белоруссии в 1941 году немцы с целью сотрудничества с местным населением создали там органы местной администрации — Белорусскую центральную раду, полицию, Союз белорусской молодежи и т.д. И в качестве символов захваченной территории, оформленной как «генеральный округ Вайссрутениен», была дана отмашка использовать бело-красно-белый флаг и герб «Погоню». С тех пор двухцветный стяг и получил репутацию символа коллаборационистов.

Но здесь важно отметить, что такая же политика у нацистов была и на территориях других завоеванных стран. Так, оккупационные режимы Франции, Бельгии, Польши, Украины, Литвы и иных государств также использовали национальные флаги этих республик, созданные гораздо раньше 1939-1941 годов.

При этом, кроме бело-красно-белого флага и герба «Погони», иной несоветской национальной символики в Белоруссии не было, что и предопределило решение использовать именно их.

Используемый оппозицией «стяг» является коллаборационистским в той же степени, что флаги многих других государств Европы, переживших германскую оккупацию. Единственное, что ставит его в менее «удобное» историческое положение, — это то, что до Великой Отечественной войны он толком нигде не успел закрепиться и «осесть» в памяти населения как Белоруссии, так и других государств.

БНФ vs СССР

«Колесо Сансары»: Морунов назвал круговорот флагов в Белоруссии бесконечным © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Организация возвратила в белорусскую политику бело-красно-белый флаг и «Погоню» как первые символы национального движения начала 20-го века и, безусловно, как альтернативу советской государственности.

Нахождение в меньшинстве при наличии конкретных целей и идейности способно на многое. И оппозиционным депутатам в белорусском парламенте удалось создать влиятельную фракцию, имея всего 37 мест из 345. Это произошло на фоне пассивного и карьеристского большинства представителей разлагающейся коммунистической системы. В итоге националистам удалось инициировать принятие Декларации о суверенитете Белоруссии, придание белорусскому языку статуса единственного государственного, объявление независимости Белоруссии, новыми государственными символами которой стали бело-красно-белый флаг и герб «Погоня».

За «стягом» закрепился образ не только первого флага суверенной Белоруссии, но и символа борьбы за независимость от Советского Союза. Но идеология резкой белоруссизации и антисоветизма, продвигаемая активным меньшинством из числа БНФовцев, входила в резкое противоречие с интересами абсолютного большинства населения республики: в 1991 году более 80% белорусов проголосовали против разрушения СССР.

Это противоречие в итоге вылилось в победу на первых президентских выборах в 1994 году Александра Лукашенко.

Идеологически он был просоветским кандидатом, который с теплотой отзывался о Советском Союзе и ориентировался на союз с Россией. И сразу после прихода к власти новый президент провел референдум о замене государственной символики: бело-красно-белый флаг и «Погоня» были заменены на абсолютно новые символы, основанные на советских традициях геральдики.

С тех пор в белорусской политике сложилась борьба смыслов через символы. Под новым флагом выступало государство и провластные организации, в то время как националистическая и прозападная оппозиция его не признала за схожесть с советским и продолжала выступать под бело-красно-белым.

Новый красно-зеленый флаг стал символом преемственности Белоруссии от БССР, бело-красно-белый означал историческую ориентацию на Белорусскую Народную Республику и Великое княжество Литовское.

Новые смыслы

С течением времени борьба символов по водоразделу «просоветский красно-зеленый» против «антисоветского бело-красно-белого» постепенно утратила свое значение: наследие СССР в культуре и политике с каждым годом уменьшалось и отодвигалось на задний план.

На этом фоне власть выстраивала суперпрезидентскую модель управления с жесткой вертикалью исполнителей. Оппозиция практически не попадала в представительные органы и прекратила играть существенную роль в политике. Была задвинута в «андерграунд». И у бело-красно-белого флага постепенно начало формироваться полулегальное положение — он стал маркером оппозиционности и несогласия с властью. Если смотреть шире, этот «стяг» стал символизировать демократические перемены и борьбу против авторитаризма, в основном утратив собственную националистичность. При этом длительное время его нежелательность на официальных мероприятиях создала ему романтичный образ запретности.

Противостояние смыслов «просоветский/антисоветский» окончательно эволюционировало в «провластный/оппозиционный».

«Не красно-зеленая и не БЧБ»: Шимов рассказал, какая символика нужна «обновленной» Белоруссии © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

И во время текущего политического кризиса, когда страна разделилась на два противостоящих лагеря, флаги приняли роль маркера принадлежности к одному из них. Логично, что провластные силы встали под красно-зеленой символикой, а для несогласных ничего не оставалось, как встать под единственное общеизвестное полотнище несогласных — бело-красно-белое. Многие протестующие не задумываются об истории данного символа либо не придают ей особое значение — им важно обозначить свой протест в символическом и информационном пространстве.

Быстрому распространению среди протестующих этого флага способствовало и то, что оппозиционные структуры обладают необходимыми информационными и организационными ресурсами для консолидации недовольной части населения. И используют это для продвижения собственной повестки и символики — происходит попытка возглавить протестную массу, монополизируя в её среде свои символы.

Росту популярности символики и окончательному закреплению за ней сугубо политического образа, оторванного от исторического контекста, способствуют и действия белорусских властей. Коммунальщики и спасатели закрашивают изображения бело-красно-белого флага, снимают их с крыш, балконов и столбов. На белорусском телевидении значительно ужесточилась риторика в отношении символики. Всё это еще больше привлекает к ней внимание и подкрепляет романтичный образ запретности.

Поэтому в сегодняшней ситуации бело-красно-белый флаг утратил свое значение, которое имел в позднесоветскую эпоху, под ним теперь выходят люди абсолютно разных взглядов и геополитических ориентаций. Их объединяет единственная цель — смена действующей власти.