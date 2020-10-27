В Одессе результаты первого тура местных выборов, состоявшихся 25 октября, окончательно определятся во втором туре - за мэрское кресло будут боротьсядействующий городской голова Геннадий Труханов и экс-губернатор, а ныне нардеп «Оппозиционной платформы - за жизнь» Николай Скорик

Мэр определится во втором туре, партия Шария врывается в местные советы

По данным экзитпола от студии Савика Шустера, в Одессе неизбежен второй тур выборов мэра. Промежуточную победу одержал Геннадий Труханов 34,4 %, второе место занял кандидат ОПЗЖ Николай Скорик. Кандидат от «Слуги народа» Олег Филимонов, которого многие социологические агентства перед выборами постоянно выводили на второе место, по экзитполу только третий — 13,75 %. Четвертое место с неожиданно высокими для себя 12,52 % занимает выдвиженец «Европейской солидарности» и партнер нардепа Алексея Гончаренко Петр Обухов. Имевший серьезные политические амбиции экс-регионал Сергей Кивалов довольствуется 5-ым местом — его поддержали 5,44 % избирателей.

Киевский международный институт социологии (КМИС) приводит следующие данные: Труханов —34,6 %, Скорик —17,7 %, Филимонов — 15,5 %, Обухов — 11,7 %, Кивалов — 5,2%.

Что же касается партий, то, по данным экзитпола студии Шустера, в горсовет проходят пять политсил: промэрская «Доверяй делам» с результатом в 23,77 %, «Опппозиионная платформа» с результатом в 22,38%, «Слуга народа» с 15,95 %, «Европейская солидарность» с 12,72 % и Партия Шария с 7,63 % голосов.

Не существенно отличаются и результаты КМИС: «Доверяй делам» — 24,4 %, ОПЗЖ — 20,9 %, «Слуга народа» — 18 %, «Европейская солидарность» — 12,3 %, Партия Шария — 9,3 %.

В целом, все экзитполы показывают примерно одну и ту же картину. Если итоговые результаты выборов окажутся такими, то в горсовете нового созыва «Доверяй делам» получит порядка 17-19 мест, «Оппозиционная платформа — за життя» — 14-16, «Слуга народа» — 12-14, «Европейская солидарность» —8-9, Партия Шария — 6-7 мест. Теоретически может претендовать на попадание в горсовет «Украинская морская партия» Кивалова, ей экзитполы дают чуть более 4%. Формирование большинства будет зависеть от каждого мандата, и очень вероятно, что «Доверяй делам» и «Слугам» придется привлекать для этого третью партию. Выборы на Западной Украине: провал «слуг народа», реванш Порошенко и триумф «местных партий» © РИА Новости/Стрингер, пресс-служба Слуга Народу

В Одесский облсовет, согласно данным КМИС, проходят «Оппозиционная платформа — за життя» с показателем 21,4 %, «Доверяй делам» — 21,3 %, «Слуга народа» — 18,9 % «Европейская солидарность» — 13,6 %, Партия Шария — 9,6 %.

«Чтобы провести Гончаренко не только в горсовет, но и включить в коалицию, трухановцы нарисовали себе по крайней мере на 5 % меньше, а Гончаренко — по крайней мере на 5 % больше. Думаю, гончаренковцам должно быть стыдно за то, что они подозревали Труханова в том, что он может их кинуть: Геннадий Леонидович обошёлся с ними очень по-джентельменски, в точности выполнив рамочные соглашения», — писал у себя в телеграм-канале главный редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев.

Рекордно низкая явка и проблемы подсчета голосов

В целом в Украине отмечалась рекордно низкая явка на эти выборы, и Одесса стала одним из лидеров «голосования ногами»: из 692 088 зарегистрированных избирателей в выборах приняли участие 206 348 человек, или 29,82 %. Для сравнения — в 2015 году во время местных выборов избирательные участки посетили 37,9 % одесситов. Меньше обычного голосовали жители Одесской области: там на участки пришли 35,34% местных жителей против 41,35% в 2015 году. Конечно, огромную роль сыграла пандемия коронавируса. Но, по мнению экс-депутата облсовета Алексея Албу, это — не единственный фактор.

«На низкую явку повлияло множество факторов. Во-первых, неверие в перемены. Многие люди считают, что ничего изменить нельзя и что шансов на изменения нет. Однако я думаю, что во втором туре явка будет выше, так как появился шанс изменить всю внутреннюю политику в Одессе. Во-вторых, последние теплые дни, которые многие захотели посвятить отдыху или работе на приусадебных участках. И в-третьих, это всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Многие одесситы просто не захотели лишний раз рисковать и находиться в местах массового скопления людей», — полагает Албу.

Серьезной проблемой для Одессы и области является затягивание подсчета голосов, которое наблюдалось повсеместно. Работа Одесского городского теризбикома была организована настолько плохо, что члены комиссий могли провести больше суток в очереди на сдачу протоколов с бюллетенями. Каждую четвертую комиссию городской избирком отправлял исправлять ошибки в протоколах. Это часто делали «на коленках» в коридорах, что категорически нарушает избирательное законодательство. Как бы то ни было, окончательный подсчет голосов затянется на целую неделю, что признал губернатор Одесской области Максим Куцый.

«В областную избирательную комиссию начали поступать первые партии протоколов, потом они будут переданы в ЦИК, в Киев, для обработки и объявления официальных результатов выборов… Достаточно низкий уровень поданных бюллетеней в ТИК. Мы ожидаем, что в течение этой недели мы стопроцентно зафиксируем все результаты и передадим их в Центризбирком», — констатировал Куцый.

Скупка голосов избирателей, админресурс и давление националистов

Не обошлось и без нарушений и курьезов. Управление Национальной полиции в Одесской области получило 293 сообщения о нарушениях избирательного процесса, было открыто 9 уголовных производств, на 19 нарушителей составили админпротоколы. Большинство нарушений касались умышленных повреждений бюллетеней и подкупа избирателей. Также было несколько ложных сообщений о минировании участков.

Три уголовных производства открыли по ст.160 УК Украины (подкуп избирателей), четыре по ч.1 ст.259 (заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан), одно ч.1 ст.158 (передача неправдивых ведомостей в Государственный реестр избирателей или другое вмешательство в работу реестра), по одному по ст.15 и ч.3 ст.158-1 (незаконное использование избирательного бюллетеня, повреждение, сокрытие или уничтожение бюллетеня). Борьба Игоря Коломойского с Америкой: как прошли местные выборы в Черкассах © РИА Новости/Стрингер, Pexels/Sharefaith

В Приморском районе Одессы полицейские выследили женщину, которая, руководила скупкой голосов: после голосования часть избирателей организованно садились в один и тот же автомобиль, припаркованный неподалёку от участка, и в чём-то отчитывалась. Водителя авто, 21-летнюю женщину, задержали, при ней нашли списки избирателей с пометками. Подобный же инцидент выявлен в Раздельнянском районе Одесской области: полиция остановила три автобуса, в которых находились 38 «избирательных туристов», готовившихся сделать «правильный выбор» за деньги. За ночь до выборов обнаружили организацию подвоза проплаченных избирателей в Измаиле.

Кроме того, в Затоке, Каролино-Бугазе и населённых пунктах Таировской ОТГ наблюдатели фиксировали фотографирование бюллетеней, что говорит о присутствии схем по скупке голосов.

На одном из участков, находившихся в помещении Одесской национальной юридической академии, отмечались столпотворения студентов, которые организованными группами приходили поддерживать политсилу экс-регионала Кивалова. Оказалось, что руководство университета не выполнило предписание комиссии ТЭБ и ЧС, по которому они должны были покинуть общежитие и перейти на дистанционное обучение с 15 октября. Все это, видимо, делалось специально, чтобы добровольно-принудительно «стимулировать» их отдать голос на местных выборах. В чатах соцсети телеграм распространялись сообщения, что студентам провели четкий инструктаж, отработали систему контроля, завязанную на представителей деканата Юракадемии.

Вмешивались в выборы и представители «национал-патриотических» организаций. На одном из видео, предположительно снятом на участке в Одессе группа людей оказывала давление на членов комиссий. По их словам, они — активисты, призванные контролировать работу комиссий и не допустить «неправильного подсчёта голосов». Кого конкретно они представляют, «активисты» не уточнили, но представителей правоохранительных органов присутствие посторонних почему-то не смутило.

Одесса голосует против политики Киева. Почему Труханов может проиграть второй тур?

Экс-депутат Алексей Албу, комментируя Украине. ру итоги выборов в Одессе, отметил, что люди там по-прежнему голосуют против политики центральной власти.

«Шести лет давления недостаточно для формирования нового общественного сознания, поэтому не удивительно, что во второй тур вышли личности, которые не ассоциируются у одесситов с насильственной украинизацией, русофобией и антикоммунизмом, навязываемыми центральной властью. Люди, пришедшие на избирательные участки проголосовали против государственной политики, проводившейся последние шесть лет.

Однако именно такой подход в голосовании не "за" кандидата, а "против" определённых политических тенденций, определит второй тур выборов мэра в Одессе. Не для кого не секрет, что в городе преобладают пророссийские и антинационалистические настроения. Именно по этой причине Одесса не восприняла государственный переворот, произошедший в феврале 14 года. В минувшее воскресенье одесситы ещё раз показали всем, какого вектора они придерживаются в политике. Однако многие из них голосовали за Труханова только для того чтобы не прошел Филимонов, Гурвиц или какой-нибудь Варламов. И люди, отдавшие свои голоса Труханову, справедливо опасались голосовать за других кандидатов, например за представителя движения "Куликово поле" Ибрагима Мориса, чтобы не распылять их. Дескать, нужно всем, сообща, за того у кого больше всех шансов», — рассуждает Албу.

На его взгляд у Труханова есть немалые шансы проиграть Скорику во втором туре.

«Именно эта позиция может похоронить Труханова во втором туре. Дело в том, что после поздравлений Труханова с днём УПА, после шестилетнего финансирования лидеров националистов Резвушкина, Гордиенко и Гуцалюка, после официального признания России "страной-агрессором", переименования родных улиц и много другого, одесситы всё также сообща проголосуют не "за", а "против". Против политики, проводимой Киевом в отношении одесситов на протяжении шести лет. Против того, чтобы одесский мэр был подпоркой киевского режима в Одессе. Если сравнивать Николая Скорика и Труханова, то за последним тянется шлейф сотрудничества с нацистами, мутных финансовых схем и самое главное — несбывшихся надежд одесситов. За Скориком такого шлейфа нет», — подчеркнул Албу.

Что касается высокой поддержки партии Шария, общественник назвал ее результат несомненным успехом, чему она обязана массовым разочарованием одесситов в Зеленском и его команде.

«С ноля набрать 9% голосов это действительно успех. Опять же, столь высокая поддержка партии Шария говорит о том высоком уровне ненависти, сохранившемся в Одессе по отношению к власти националистов и проводимой Киевом политики. Прошедшие выборы — это мощный удар по позициям Владимира Зеленского в регионе. Люди поняли, что президент просто обманул их. Те, кто поддержал Зеленского во время президентской гонки, а затем его партию "Слуга Народа", поняли, что те лозунги и требования, под которыми он шел во власть, не будут выполнены. Одесситы по достоинству оценили этот обман», — резюмировал Албу.