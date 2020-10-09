В пятницу, 9 октября, президенты Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана сделали совместное заявление по поводу происходящего в Киргизии. Лидеры центральноазиатских государств обеспокоены тем, что происходит в стране

9 октября президенты Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана сделали совместное заявление по поводу происходящего в Киргизии. Сравнил с Белоруссией: Лукашенко увидел признаки внешнего вмешательства в Киргизии и Карабахе © БелТА | БелТА | Перейти в фотобанк

«Происходящие события в братском Кыргызстане вызывают нашу серьезную обеспокоенность. Мы как близкие соседи, связанные многовековыми узами дружбы, добрососедства, общих культурных и духовных ценностей, призываем народ Кыргызстана в эти сложные дни проявить присущую ему мудрость ради сохранения мира и восстановления стабильности в стране», — указывалось в заявлении, опубликованном на сайте президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева.

Он, а также его таджикский коллега Эмомали Рахмон, глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов и узбекский лидер Шавкат Мирзиёев выразили надежду, что все политические партии и общественные круги Киргизии «приложат необходимые усилия для обеспечения мира и спокойствия, решения возникших вопросов при непременном соблюдении Конституции и национального законодательства».

«Благополучие Кыргызстана является важным фактором региональной безопасности и устойчивого развития всей Центральной Азии. Наши страны имеют одно прошлое и строят общее будущее. Народы Центральной Азии исторически объединены стремлением к прочному миру, согласию и созиданию во благо будущих поколений», — подчеркнули президенты.

Они напомнили, что их государства разделяют общие цели с Киргизией, а также активно укрепляют региональное сотрудничество по расширению торгово-экономических, инвестиционных, транспортно-коммуникационных и культурно-гуманитарных связей, приграничного и межрегионального взаимодействия.

«Двигаясь по пути дальнейшего укрепления центральноазиатской солидарности, мы всегда будем поддерживать народ Кыргызстана в его стремлении к единству, мирному, независимому развитию и процветанию», — подытожили президенты.

Когда это обращение появилось, в киргизской столице Бишкеке проходили многочисленные акции протеста, участники которых были негативно настроены не только к властям, но и друг к другу. Новый «железный Феликс» или «киргизский Аваков»? В Киргизии появился сильный лидер © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Около 13.30 по Москве президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков издал указ о введении в Бишкеке режима чрезвычайного положения. В указе отмечалось, что режим ЧП вводится с 20.00 по Бишкеку (17.00 по Москве — Ред.) и продлится до 8.00 21 октября.

Комендантом Бишкека назначили Алмаза Орозалиева, которого за два с лишним часа до этого также назначили и.о. министра внутренних дел вместо Курсана Асанова.

Кроме того, указом Жээнбекова Генеральному штабу Вооруженных сил Киргизии поручается «ввести на территорию города Бишкека воинские формирования с военной техникой для организации блок-постов, пресечения вооруженных столкновений, обеспечения охраны правопорядка и защиты мирного населения».

За несколько часов до указа Жээнбеков сменил главу Генштаба на бывшего министра обороны Таалайбека Омуралиева. Он заменил на посту Райимберди Дуйшембиева.

Перестановки в силовом блоке накануне введения режима чрезвычайного положения в киргизской столице могут свидетельствовать о желании Жээнбекова воплотить в Киргизии «белорусский вариант».

Подготовка к контрреволюции

Утром 9 октября стало известно, что в Бишкеке пройдут митинги различных оппозиционных групп. Некоторые митинги анонсировали сторонники оппозиционных партий «Республика», «Ата Мекен», «Бир Бол» и «Реформы», которые в тот же день заявили о создании союза под названием «Акыркы умут» — «Последняя надежда», который выдвинул в премьер-министры страны Омурбека Бабанова.

Еще один митинг анонсировали сторонники экс-президента Алмазбека Атамбаева. Когда он начался, оказалось, что среди прочих на нём присутствует и Бабанов. На этом митинге Атамбаев заявил, что в Киргизии началась третья революция.

«Во время революции, к сожалению, уже третьей погиб юноша 19 лет из Баткена, из Лейлека. Погиб-то для тех, кто говорит, что это северяне выгнали южанина. Это говорят те, кто хочет расколоть опять нас», — заявил Атамбаев.

По его словам, он не планирует возвращаться во власть и занимать какие-либо должности. Киргизия и «Последняя надежда». Оппозиционеры объединяются, президент «чистит» силовиков © REUTERS, Vladimir Pirogov

«Если бы мне нужна была власть, я бы остался на второй срок. Многие уговаривали меня остаться президентом, в том числе лидеры ряда стран Центральной Азии и даже Европы. Я специально создал прецедент и агитировал за другого человека. Я виноват лишь в том, что доверял людям, которые меня окружали», — рассказал бывший президент.

Его внимательно слушал кандидат в премьеры от части оппозиции. Потом Атамбаев и Бабанов сообща выдвинулись на центральную площадь Киргизии — Ала-Тоо. По пути участники марша выкрикивали лозунги с призывами к отставке нынешнего президента и бывшего товарища Атамбаева — Жээнбекова — к отставке.

Жээнбеков тем временем сложа руки не сидел.

Несмотря на то, что Курсан Асанов, ещё утром возглавлявший МВД Киргизии и бывший комендантом Бишкека, смог навести относительный порядок в киргизской столице, наладить сотрудничество милиции с протестующими, а также декларировал невмешательство в политические процессы, его отстранили от руководства ведомством. На его место назначили Алмаза Орозалиева.

Одной из причин этого мог быть не только авторитет Асанова среди личного состава МВД, но и то, что в своё время с должности замминистра МВД его сняли при президенте Жээнбекове. Причина, по которой Асанов впал в немилость к президенту Киргизии, по словам самого силовика заключалась в следующем: он препятствовал убийству Атамбаева во время его задержания в Кой-Таше в августе 2019 года.

«У меня в поставленной властями задаче был один «недостаток»: я совершил «ошибку» — задержал Атамбаева живым. Этим все сказано. Больше ничего не хочу говорить», — рассказал сам Асанов журналистам издания Sputnik Кыргызстан 7 октября.

При президенте Жээнбекове началось и судебное преследование Асанова.

Кроме того, президент Киргизии сменил 9 октября и начальника Генштаба, назначив на его место Таалайбека Омуралиева — бывшего министра обороны Киргизии. Омуралиева преследовали в судебном порядке при президентстве Атамбаева за злоупотребление служебным положением. Таким образом, Жээнбеков поставил руководить армией человека, который вряд ли пойдёт на диалог с протестующими.

Также Жээнбеков сменил на посту и главу Государственного комитета национальной безопасности. Вместо Орозбека Опумбаева руководить спецслужбой назначили его первого заместителя Таланта Салиева.

При этом коммуникация президента с силовиками, судя по всему, происходит через и.о. главы Совета безопасности Омурбека Суваналиева.

В общем, Жээнбеков как мог подготовился к тому, чтобы события 5 октября, когда в Киргизии посыпалась вертикаль власти, не повторилась. Судя по всему, киргизский президент вдохновился примером своего белорусского коллеги Александра Лукашенко, который выстоял перед напором улицы.

Киргизские Лукашенко и Тимошенко

Если Асанов Жээнбеков убрал как потенциально опасного человека и возможного союзника Атамбаева, то виной того же Опумбаева было то, что он самоустранился от руководства ГНКБ в критические дни.

Примечательно также, что на должность и.о. министра внутренних дел назначили одного из заместителей бывшего министра Кашкара Джунушалиева. Самого министра не восстанавливали. И причина не только в том, что он не популярен среди части общества.

«О Кашкаре я ничего говорить не хочу. Он уже свое получил. Мне заместители министра рассказали, что он убежал как трус, что предавал интересы милиции», — охарактеризовал Джунушалиева Асанов в интервью изданию Sputnik Кыргызстан 7 октября. «Ситуация очень тяжелая» — киргизский политолог об экономике страны на фоне кризиса © REUTERS, Vladimir Pirogov

В общем, Жээнбеков перед тем, как ввести режим чрезвычайного положения, попытался усилить силовой блок, а уже затем идти в контрнаступление на «третью революцию».

Примечательно, что президент Киргизии может обосновать введение ЧП в том числе и благодаря некоторым своим противникам. Одним из них является бывший депутат Садыр Жапаров, которого освободили протестующие в ночь на 6 октября. Жапаров тоже метит в премьеры. Его противники упрекают политика в связях с криминалом. Сам он — всё отрицает и сдаваться не намерен. Его сторонники также анонсировали митинг в пятницу 9 октября.

Именно они позже и устроили стычки со сторонниками Атамбаева и Бабанова на Ала-Тоо.

«Между митингующими началась потасовка. В ход пошли бутылки и камни. Были слышны выстрелы и хлопки. Сторонники Атамбаева и Бабанова отошли в сторону «Белого дома». Центральную площадь заняли сторонники Садыра Жапарова», — сообщило издание Sputnik Кыргызстан.

Между митингующими началась потасовка. В ход пошли бутылки и камни. Были слышны выстрелы и хлопки. Сторонники Атамбаева и Бабанова отошли в сторону "Белого дома". Центральную площадь заняли сторонники Садыра Жапарова. pic.twitter.com/rMzRFwuMhz — Sputnik Кыргызстан (@SputnikNewsKGZ) October 9, 2020

​Атамбаева и Бабанова прогнали «жапаровцы». При этом в машину, в которой находился Атамбаев, стреляли.

Очевидцы говорят, что в машину Атамбаева стреляли во время отхода с площади — Sputnik Кыргызстан (@SputnikNewsKGZ) October 9, 2020

​Всё это даёт Жээнбекову прекрасный повод оправдать введение ЧП. Президент Киргизии умело воспользовался борьбой за власть среди оппозиционеров. Примечательно, что не все встретили освобождение Жапарова и ряда политиков прошлого с энтузиазмом. Требование отдать власть молодым было одним из самых громких в нынешних протестах.

Нынешняя ситуация в Киргизии напоминает историю украинского Майдана 2013-2014 годов, когда выпущенную из тюрьмы Юлию Тимошенко главная площадь Киева поначалу встретила неласково.

Пока преимущество на стороне Жээнбекова. Он вполне может выстоять, как и его белорусский коллега. Правда, киргизские протестующие — не белорусы. Да и киргизская милиция — не белорусская. Если белорусская не дрогнула в первые дни протестов, то киргизская — довольно быстро исчезла с улиц.

Одно можно сказать точно: эти дни станут судьбоносными для Киргизии.