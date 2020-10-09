Несколько оппозиционных партий Киргизии решили объединиться. В пятницу, 9 октября, стало известно об объединении партий «Республика», «Ата Мекен», «Бир Бол» и «Реформа». В то же время, в стране не решён вопрос с новым премьер-министром, а среди силовиков назревает раскол

В пятницу, 9 октября, стало известно о новом оппозиционном объединении в Киргизии. Четыре оппозиционные партии — «Республика», «Ата Мекен», «Бир Бол» и «Реформа» создали союз под именем «Акыркы умут» — «Последняя надежда». Киргизский эксперт пояснил, почему команда Жээнбекова быстро сдалась © Facebook, Айбек Султангазиев

Лидеры партий предложили временно назначить премьер-министром Омурбека Бабанова, а на должность вице-премьер-министра — Тилека Токтогазиева.

При этом они пообещали провести крупный митинг, чтобы обеспечить депутатам парламента Киргизии условия для заседания, на котором можно будет сформировать новое правительство. Речь о защите депутатов Жогорку Кенеша от давления со стороны ещё одного кандидата в премьер-министры — Садыра Жапарова.

«Действия организованных групп Садыра Жапарова призваны дестабилизировать обстановку, угрожают депутатам Жогорку Кенеша, поэтому партии приняли решение выдвинуть для консолидации Омурбека Бабанова и меня — Тилека Токтогазиева. Они будут гарантировать честные и открытые, конкурентные выборы. Мы должны двигаться строго в правовом русле и гарантируем всем равные политические условия», — заявил Токтогазиев.

А Бабанов рассказал, что встречался с Жапаровым и его соратником Камчыбеком Ташиевым, предложив Жапарову собрать заседание парламента и выступить со своей программой и предложениями по составу правительства. Как отметил Бабанов, Жапров сказал, что подумает и посоветуется с соратниками, но ничего не ответил.

Спустя несколько часов президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял отставку премьер-министра Кубатбека Боронова. Кроме того, Жээнбеков принял ещё одно кадровое решение. Он отправил в отставку руководителя Государственного комитета национальной безопасности Орозбека Опумбаева.

Последнее может свидетельствовать о борьбе за влияние, которая идёт между разными группами силовиков и политиков.

Премьерский вопрос и напряжённая атмосфера

В пятницу, 9 октября, на улицах Бишкека начались сразу несколько митингов. Так, на Старую площадь — в бывший центр киргизской столицы у Дома правительства- вышли сторонники Жапарова. Сторонники экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева вышли к зданию «Форума». Ещё один митинг — марш против ОПГ — начал собираться у железнодорожного вокзала. А сторонники Бабанова начали собираться у Театра оперы и балета.

При этом как две из групп — сторонники Атамбаева и марш против ОПГ — заявили, что собираются выдвинуться на главную площадь страны — Ала-Тоо. Если и участники других акций направятся туда же, вполне возможны конфликты.

В четверг 8 октября дружинникам приходилось утихомиривать и разводить сторонников Атамбаева и Жапарова. Да и с союзом четырёх партий у сторонников Жапарова тоже непростые отношения. Кстати, марш против ОПГ тоже связывают с «Последней надеждой». Само название марша намекает на Жапарова, которого ряд киргизских политиков обвинял в связях с преступностью.

Уже позже на митинг Атамбаева прибыл и Бабанов. После выступления Атамбаева этот митинг под антижээнбековскими лозунгами выдвинулся в центр города.

В общем, пятница обещала быть серьёзным днём для дружинников и милиции Бишкека. При этом в тот же день шеф-редактор издания Sputnik Кыргызстан Эркин Алибеков попросил дружинников направить к офису издания свои силы, т.к. появились слухи о готовящемся нападении на офис этого СМИ.

Сообщали об угрозах и другие СМИ.

«Журналисту «Азаттыка» угрожали во время митинга у здания Дома правительства, где собрались сторонники экс-депутата Садыра Жапарова. Они заявили, что радио неправильно освещает митинг, и пообещали «прийти в офис «Азаттыка». Возле Театра оперы и балета, где собираются сторонники Омурбека Бабанова, неизвестный отобрал телефон у журналиста 24.kg. После вмешательства депутата Жогорку Кенеша Кенжебека Бокоева аппарат вернули», — передавало издание 24.kg. Центризбирком Киргизии предложил снизить избирательный порог в парламент © Anson Mackay / flickr.com

Тем временем в стане киргизских силовиков всё не так уж и гладко.

Понравиться силовикам

В пятницу 9 октября наметился и раскол среди силовиков в Киргизии. В тот день и.о. секретаря Совбеза Омурбек Суваналиев провёл совещание с личным составом МВД, в котором участвовал и один из самых могущественных на сегодняший день киргизских силовиков — и.о. министра внутренних дел Курсан Асанов.

«В отношении тех, кто пытается захватить здания госорганизаций и силовых структур будут приниматься жесткие меры в соответствии с законодательством Кыргызской Республики», — заявил Суваналиев.

Суваналиев отдельно подчеркнул, что МВД и другие силовые структуры должны оставаться вне политики.

В тот же день Государственный комитет национальной безопасности распространил пресс-релиз, в котором говорилось о том, что Суваналиева выпроводили из центрального здания ГКНБ, где в актовом зале прошло собрание с участием Суваналиева, руководства и личного состава Комитета. Во время собрания было зачитано обращение о ситуации в Киргизии. Основным посылом обращения был опять же призыв оставаться вне политики.

«По мнению руководства и личного состава, ГКНБ не будет служить меркантильным интересам отдельных политических и иных сил, а также быть политическим орудием для достижения корыстных целей определённых групп. Главная цель — это служение во благо народа и процветания Кыргызстана», — сообщил представитель пресс-службы ГКНБ.

Исходя из этого, руководство, ветераны и личный состав ГКНБ «выпроводили и. о. секретаря Совета безопасности» Суваналиева из центрального здания спецслужбы.

«При этом ГКНБ признал Суваналиева и.о. секретаря Совбеза и координатором правоохранительных органов», — сообщило издание Sputnik Кыргызстан.

Спустя некоторое время президент Киргизии Жээнбеков уволил с занимаемой должности главу ГКНБ Орозбека Опумбаева.

Это может свидетельствовать о том, что Жээнбеков не только оценил бессилие спецслужбы в событиях 5 октября и последующих дней, но и решил выступить на стороне группы силовиков, в которую входят Суваналиев и Асанов и которая не самоустранилась от происходящего в стране, но пытается навести порядок, одновременно дистанцируясь от тех или иных политических сил. Президент Киргизии назвал условие своей отставки © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

Примечательно, что в пятницу с занимаемой должности Жээнбеков снял и другого силовика — начальника Генерального штаба Вооруженных сил КР Райимберди Дуйшембиева. На его место назначили бывшего министра обороны Таалайбека Омуралиева, которого обвиняли в незаконном распределении квартир между военнослужащими. Примечательно, что дело в отношении Омуралиева завели во время президентства Атамбаева.

В общем, Жээнбеков пытается заручиться поддержкой силовиков, хоть часть из них уже заявила о своей аполитичности. При этом митинги в поддержку Жээнбекова прошли и на юге Киргизии — в Оше. В то же время «Последняя надежда», судя по всему, наладила отношения с Атамбаевым. А это — весьма нехорошие новости для пока ещё действующего киргизского президента.