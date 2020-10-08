Международная медицинская организация «Врачи без границ» на днях предупредила Украину о еще одной серьезной опасности, которая угрожает здоровью украинцев, помимо коронавирусной инфекции. Медики озабочены темпами распространения туберкулёза

Последние полгода почти все остатки «реформированной» медицины были брошены на борьбу с пандемией коронавирусной инфекции. В результате было отложено плановое лечение ряда прочих заболеваний. Ряд программ, включая плановые обследование на туберкулёз, в Украине застопорились, а это ведет к резкому росту числа необнаруженных случаев.

Проще говоря, «реформированная» украинская медицина — как короткое одеяло, которое невозможно натянуть на голову и ноги одновременно. Если сокращать медицинский персонал, а всех оставшихся медиков бросать на фронт борьбы с одним заболеванием, то оголяются все остальные фронты.

«Учреждения здравоохранения, которые рассматривались как "второстепенные", были временно закрыты или в них уменьшили количество персонала. Тубкабинеты превратили в пункты тестирования на COVID-19, а медработников перевели для лечения COVID-19, поэтому предоставлять противотуберкулезную помощь было некому», — рассказала Елена Труш, менеджер «Врачей без границ» по вопросам медицинской деятельности. За коронавирусом в Украину придет новая эпидемия © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Врачи без границ» также предупредили, что если Украина не восстановит полноценную профилактику и лечение, то вслед за пандемией коронавируса в стране может начаться вспышка туберкулеза. В целом же заразиться им, по оценкам медиков, могут 6 миллионов человек.

О резком росте заболеваемости туберкулёзом предупреждала этим летом и международная организация «Стоп туберкулёз», моделируя его распространение на фоне коронавирусной инфекции на примере трёх стран с наиболее сильной нагрузкой на систему здравоохранения: Индии, Кении и Украине. По ее оценкам, пик вспышки туберкулёза стоит ожидать в 2021-2025 годах.

В отличие от коронавирусной инфекции — лечение туберкулёза требует намного больше времени, иногда — годы. И значительная часть больных станет опасной для окружающих, если не предпринимать соответствующие меры. Сможет ли выдержать этот удар украинская система здравоохранения, которая трещит по швам уже, когда 37 000 койко-мест для больных коронавирусом практически все заняты?

На примере Житомирской области, где «Врачи без границ» осуществляли пилотный проект по выявлению и лечению туберкулёза, они отмечают значительное сокращение количества тестирований на туберкулёз, пациентов, отправляемых на лечение, и даже медицинского транспорта. Особенно тревожная ситуация складывается в удаленных от областного центра районах.

«Врачи без границ» также отмечают, что, когда пациенты звонят в скорую с жалобами на повышенную температуру и кашель, их обследуют только на Covid-19, но не на туберкулёз, хотя симптомы заболеваний обычно схожи. Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 13.00 3 октября

Кроме того, больные туберкулёзом входят в особую группу риска, так как более уязвимы к коронавирусной инфекции и ее последствиям. Получается как бы порочный круг: коронавирус (вернее, карантин и перепрофилирование медучреждений) усугубляют ситуацию с туберкулёзом и наоборот. Медики требуют, чтобы на Украине больным как с подозрением, так и с подтвержденным случаем туберкулеза предоставляли приоритет в проведении бесплатного ПЦР-тестирования на COVID-19 и доступ к раннему началу лечения туберкулеза.

Украинский врач-фтизиатр Ольга Павлова тоже отмечала недавно, что перегруженность системы здравоохранения в период карантина приведет к многократному увеличению случаев туберкулёза. «Если у кого-то в это время случился инфаркт, инсульт или онкозаболевание, эти люди не получили помощи. Но эти проблемы — трагедия каждого отдельного человека и его семьи. Эти болезни не заразны, не пойдут дальше. Но если за этот период времени мы где-то не выявили туберкулез — это приведет к тому, что количество наших больных вырастет в разы», — говорит доктор Павлова.

В июле немецкий телеканал MDR (Mitteldeutscher Rundfunk) опубликовал тревожный репортаж под названием «Белая чума» о распространении туберкулёза в странах восточной Европы. Одним из очагов опаснейшей болезни была названа Украина, откуда туберкулез распространяется по благополучной Европе. «В Европе туберкулез особенно распространен в бывших советских республиках: в Беларуси, на Украине и в Республике Молдова. В каком-то смысле — это у нас на пороге», — с тревогой сообщают немецкие журналисты.

Как сообщал в сентябре Минздрав Украины, в отличие от большинства других стран, в стране туберкулёзом болеют отнюдь не только самые бедные, бездомные и алкоголики. Таковых среди украинских пациентов только десятая часть, а 90% — обычные граждане.

В ходе второго этапа медицинской реформы, инициированной «Доктором Смерть», Ульяной Супрун, большинство противотуберкулезных медучреждений были закрыты. Пациентов лечат в стационаре лишь две недели, а затем переводят на амбулаторное лечение. Главный врач Черкасского противотуберкулезного диспансера Мирон Олейник, которому пришлось сократить штат с 500 до 300 сотрудников, говорит, что так с проблемой не справиться и невозможно за столь короткий срок хотя бы сделать форму туберкулёза безопасной для окружающих. По его оценкам, полноценное лечение требует от двух месяцев до нескольких лет. Туберкулез, клопы и плесень: арестанты измаильского СИЗО под Одессой объявили голодовку © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

Последние данные, предоставленные Министерством здравоохранения, показывают, что на Украине от туберкулеза ежедневно умирало 10 человек. Около четверти случаев не выявляют до самого момента смерти больного. По состоянию на август 2020 года более 14 000 человек в стране проходили лечение туберкулеза. Согласно отчёту ВОЗ, Украина входит в пятерку стран с самым высоким уровнем заболеваемости мультирезистентными формами туберкулёза (устойчивыми к применению антибиотиков). В этот список входят: Кыргызстан, Молдова, Грузия, Таджикистан и Украина. Что характерно, это именно те страны, которые регулярно сотрясают «цветные революции». Кроме того, на Украине худшие в Европе показатели по лечению — каждого второго пациента с мультирезистентным туберкулезом вылечить не удается.

По сути, такое гремучее сочетание, как неолиберальная медицинская реформа, ухудшение качества жизни и эпидемия коронавирусной инфекции вместе создают кумулятивный эффект, провоцирующий массовую вспышку туберкулёза на Украине, которая может выкосить массу народа, а затем распространяться и на другие страны, если не предпринимать активных действий.