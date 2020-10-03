Пожары на подконтрольной Украине Луганской области среди прочего уничтожают и многолетние достижения людей на этой территории, возвращая её к первобытному состоянию

В субботу 3 октября возросло количество жертв пожаров в подконтрольной Украине Луганской области. Одно достигало десяти человек. Ещё один человек считается пропавшим без вести, сообщила пресс-служба МВД Украины в Facebook.

«Ситуация в Луганской области. Дополнительная информация о погибших и без вести пропавших лиц во время пожаров на территории области по состоянию на 13:00 (3 октября): погибшие — 10 человек, без вести пропавшие — 1 человек», — указывалось в публикации МВД.

Так, в сёлах Сиротино и Вороново под завалами были обнаружены тела и фрагменты тел людей, которые считались без вести пропавшими.

Спасатели продолжают тушить пожары, общая площадь которых к утру 3 октября достигала более 20 тыс. га. При этом самая сложная ситуация у линии разграничения.

«Наиболее сложная ситуация сложилась вокруг линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попало 32 населенных пункта», — сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По словам пожарных, местных жителей уже предупредили о возможной эвакуации, если ситуация не улучшится.

Украина винит в произошедшем ЛНР, вооруженные силы которой якобы обстреляли украинскую территорию зажигательными снарядами. ЛНР же указывает на распространённую на украинских землях нелегальную вырубку леса, для сокрытия которой используются поджоги.

Тем временем некоторые наблюдатели указывают: земли, на которых бушует пламя, в будущем могут вернуться к своему первобытному состоянию.

«Дюна» по-украински

В среду 9 сентября киностудия киностудия Warner Bros. Pictures выпустила первый трейлер фильма «Дюна» режиссера Дени Вильнева.

Эта экранизации одноименного научно-фантастического романа Фрэнка Герберта была долгожданным событием среди киноманов и поклонников фантастики. До этого «Дюну» экранизировал Дэвид Линч в 1984 году. За десять лет до этого «Дюну» попытался экранизировать любимый режиссёр Джона Леннона — потомок переселенцев из Украины Алехандро Ходоровски. Тот проект был весьма масштабным. Среди прочих в нём был задействован и Сальвадор Дали. В 2013 году вышел фильм посвященный этой несостоявшейся экранизации — «Дюна» Ходоровски». Это же словосочетание использовал один из героев популярного американского сериала «Матрёшка» в качестве пароля. Любимый режиссер Леннона: Как выходец из «Украинского дома» стал классиком кинематографа © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

На Украине скоро могут снять своё кино под названием «Дюна». Правда, это будет не экранизация романа Герберта, а рассказ о возвращении подконтрольной Украине Луганской области в первобытное состояние, когда на этой земле была пустыня с песчаными дюнами.

В субботу, 3 октября, член Трёхсторонней контактной группы Денис Казанский у себя в Facebook рассказал о том, что же было 70-80 лет тому назад там, где сегодня пылают пожары.

«На черно-белых фотографиях можно увидеть, как выглядела местность вокруг Северодонецка в 40-х и 50-х годах, когда город только строился. В этой части Луганской области тогда была настоящая пустыня. Вроде Олешковской, что на Херсонщине. Пятиэтажки строили прямо среди песчаных барханов. С пустыней боролись, как могли. Сажали сосновые леса. Почти весь лес вокруг Северодонецка — искусственный. И вот теперь этот лес сгорел, и территория снова превращается в пустыню, с которой все и начиналось», — отметил Казанский, проиллюстрировав свой рассказ архивными фотографиями.

В комментариях к этой записи некоторые из пользователей указали, что Украина постепенно возвращается к своему первобытному состоянию: построенные при советской власти заводы разрушаются, посаженный тогда же лес — горит или его вырубают.

Многих украинских патриотов эти ремарки не обрадовали. Однако происходящее в Луганской области наглядно демонстрирует правоту подобных высказываний. Отвоеванная с большим трудом у пустыни земля снова может стать пустынной. И причина тому — человеческая жадность, которая проявилась даже после пожаров.

Цена человеческой жизни

Украинский телеведущий и блогер, член Общественного совета Госбюро расследований Василий Апасов в пятницу 2 октября обратил внимание на величину компенсаций, которую государство платит за сгоревшее жильё, а также за смерть людей.

«Компенсация за сгоревший дом 300 тыс. грн. (около 827 тыс. руб. — Ред.), а компенсация за погибшего члена семьи — 200 тыс. грн. (около 551 тыс. руб. — Ред.). Мы точно правильно ценим жизнь граждан?» — написал Апасов в Facebook.

В прикреплённом к этой записи видео журналист обратил внимание и на тот факт, что государство фактически самоустранилось от помощи людям, лишь эвакуировав их в школы. А вот еду и одежду этим людям предоставили волонтёры.

«Какого чёрта не могли съездить в военторг и купить термобельё на 150 человек. Не на 1500, не на полтора миллиона. Просто банальное термобельё и дешёвые спортивные костюмы. Неужели вы не знаете, где достать одноразовую посуду, чтобы не прибегать к помощи волонтёров. Или волонтёры придут и помогут, и вам сэкономить бюджетные средства получится?» — обратился Апасов к властям.

Он также отметил, что даже компенсация за дом, которая в пересчёте на американскую валюту достигает $10 тыс., не позволит купить или построить дом.

Днём ранее в ЛНР обвинили Украину в том, что именно из-за жадности отдельных её военных и случились пожары, которые стали катастрофическими для восточных регионов последней.

Как сообщил 1 октября офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин, украинские военные подожгли лес, чтобы скрыть незаконные вырубки.

«В районе населенного пункта Золотое (частично под контролем Киева, — Ред.) под командованием военного преступника полковника Ивана Гараза (командир 30-й бригады ВСУ, — Ред.) проводилась вырубка леса. Работы осуществлялись не только для собственных нужд, но и для получения прибыли от продажи материалов», — заявил Мазейкин.

По его словам, 26 сентября Гараз, узнав о приезде в данный район комиссии по вопросам лесного хозяйства, приказал подчиненным скрыть следы данных действий и поджечь территорию. Лес рубят — люди горят. Почему пылает Донбасс и весь юго-восток Украины © REUTERS, State Emergency Service of Ukraine

Это и стало причиной пожара. Так в ЛНР ответили на обвинения Украины в том, что пожары возникли из-за якобы имевших место обстрелов Народной милиции трассирующими пулями.

Примечательно, что несколько месяцев назад — в июле — в подконтрольной Украине Луганской области уже горел лес. И тогда тоже проблемой занимались на наивысшем уровне. При этом тогда же некоторые украинские журналисты утверждали, что причиной тех пожаров являлись незаконные вырубки леса.

«Дело в том, что на Донбассе садили сосны, чтобы хоть чем-то было дышать из-за огромного количества заводов. Так вот, эти сосны нещадно пилят. А чтобы никто не узнал, что их пилят — просто подпаливают все. Гори сарай, гори и террикон. А с ними люди, животные, дома, ковры, рыбки в сервантах, сервизы, цепи в будках, водосточные трубы, черепицы, колодцы. Гори все. Это же Донбасс. Кому его жалко?»- писал в июле украинский журналист Евгений Спирин в Facebook.

Спирин — уроженец Луганска, из родного города он переехал в Киев в 2014 году и крайне негативно относится к ЛНР и ДНР, его сложно упрекнуть в симпатиях к республикам.

Как бы то ни было, но при независимой Украине север Луганщины возвращается к своему первобытному состоянию. То, что было построено и высажено в советские времена, уничтожается. Можно сказать, что и даже в том, что касается природы власти страны способствуют «декоммунизации». Правда, оборачивается она человеческими жертвами и сломанными судьбами.