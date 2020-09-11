Украинская сторона сократила подачу воды в восемь городов и в один посёлок городского типа непризнанной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в пятницу, 11 сентября, сообщила пресс-служба МЧС ЛНР

Сообщается, что сокращение подачи воды связано с обесточением нескольких насосных станций.

«В связи с этим сокращена подача воды потребителям Стаханова, Кировска, Брянки, Перевальска, Алчевска, Зоринска, Артемовска, Первомайска и поселка городского типа Славяносербск», — передаёт Луганский информационный центр (ЛИЦ).

«По данным государственного унитарного предприятия ЛНР «Лугансквода», ЛНР самостоятельно обеспечивает себя водой на 84%, поставки с Украины снизились до 15%», — говорится в сообщении. Донбасс и перспектива ядерной войны © commons.wikimedia.org, Tech. Sgt. Evelyn Chavez (U.S.A.F.)

Если до середины мая 2014 года в города и населенные пункты, находящиеся теперь на территории ЛНР, с территории Украины подавалось 258 тыс. кубометров воды в сутки, то в настоящее время объем поставок с подконтрольных Киеву территорий составляет около 50 тыс. кубометров.

«В довоенный период объем подаваемой воды потребителям составлял 400 тыс. кубометров в сутки», — отмечает ЛИЦ.

Проблемы с водой есть и в Донецкой народной республике (ДНР). По некоторым данным, обострение ситуации из-за возводимых ВСУ в нарушение дополнительных мер контроля перемирия (как утверждают в республике) фортификационных сооружений под Горловкой связано с создаваемой угрозой одной из ключевых водных коммуникаций в регионе.

В ДНР обеспокоены тем, что украинские военные в период действия дополнительных мер продвигают свои укрепления к арке водовода «Северский Донец — Донбасс» с намерением укрепиться под ней.

Как отметил в интервью изданию Украина.ру политолог Владимир Корнилов, особенно беспокоит, что «данные работы производятся совсем недалеко от водовода, который снабжает водой Донецк, того водовода, который они уже повреждали».

По словам эксперта, «конечно, Донецк не может этого терпеть, поэтому предупредил о возможных последствиях, тяжелых последствиях для перемирия».

Напомним, глава непризнанной ДНР Денис Пушилин 5 сентября заявил, что он отдал приказ о нанесении удара по незаконно возведенным сооружениям ВСУ в районе посёлка Шумы и призвал Киев обеспечить с 8 часов утра 7 сентября отсутствие личного состава в указанном районе. Офис Зеленского прокомментировал срыв совместной с ДНР инспекции в Донбассе © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

Однако в тот день анонсированный обстрел не состоялся, приказ об устранении сооружений ВСУ был отсрочен до 9 сентября, затем снова перенесён и затем вовсе отменён — после того как стороны договорились о проведении 10 сентября совместной инспекции.

Эта договорённость не на шутку обеспокоила условную «партию войны». В нескольких украинских городах радикалы вышли на митинги против совместного инспектирования военных позиций Украиной и ДНР.

Так, в Киеве около двух сотен протестующих собрались у Офиса президента. Помимо прочего они потребовали отстранить Леонида Кравчука и Витольда Фокина от участия в Трехсторонней контактной группе (ТКГ). С угрозами выступили ветераны АТО, обвинившие президента Зеленского в госизмене и заявившие о «колоссальном унижении ВСУ».

Кстати, стоит вспомнить, что совместные мероприятия под эгидой ОБСЕ в ходе конфликта в Донбассе уже были, причём в гораздо более напряжённой обстановке. Так, во время ожесточённых боёв за Донецкий аэропорт пожали друг другу руки командир подразделения «Спарта» Арсен Павлов (с позывным Моторола) и командир украинского батальона Алексей Оцерклевич (с позывным Купол).

Тогда ополченцы пропустили к зданию нового терминала аэропорта Донецка три КамАЗа ВСУ, которые доставили заблокированным силовикам продовольствие и 51 бойца из Авдеевки (ротация). Обоим командирам пришлось потом оправдываться за это рукопожатие, но факт есть факт.

Впоследствии Павлов погиб от взрыва в Донецке, а Оцерклевич был назначен президентом Владимиром Зеленским руководителем Управления государственной охраны Украины.

Были и другие примеры. Поэтому возмущение «патриотов» по поводу нынешней инспекции выглядит несколько надуманным. Впрочем, в «партии войны» беспокоились напрасно. Совместного инспектирования позиций не произошло.

Как отметил в эфире телеканала News One политолог Михаил Погребинский, он именно такого развития событий и ожидал. По его словам, как только намечается какая-то договорённость, сразу же «поднимается гвалт со стороны компании, связанной с Порошенко и националистами, условно мы называем эту компанию «партией войны». Никакого обострения в Донбассе не было – Рудяков © Facebook, Операція об'єднаних сил

Националисты кричат о «зраде», и «президент (Зеленский. — Ред.) со своей командой уступает и даёт «заднюю», ровно то же самое сейчас произошло», считает политолог. При этом он подчеркнул, что рейтинг Зеленского и его партии катастрофически падает, и единственный шанс удержать избирателей на юге и на востоке страны — «это показать, что он добился перемирия, что он обещал мир, что много чего сделал, и вот теперь не стреляют».

«А тут получается, что какая-то группа представителей «партии войны» говорит: да нет, никакого мира тебе мы не допустим, мы не допустим продления перемирия», — констатировал политолог.

По его мнению, уступки Зеленского «партии войны» и срыв инспекции ставят под сомнение продвижение переговоров в «нормандском формате».

Как бы то ни было, инспекция сорвана, и теперь стороны конфликта обвиняют друг друга в этом срыве. В Офисе президента Украины говорят, что будто бы получили ряд требований, которые искажают характер договоренностей о режиме прекращения огня и «ещё больше унижают ОБСЕ как авторитетного и объективного посредника».

Как пояснил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук, суть этих оказавшихся неприемлемыми для Киева требований — «посещение новых точек, осуществление фото- и видеофиксации, подписание совместного протокола».

«Донбасс: минский процесс». Ждать ли нового витка войны? - видео сообщили, что невыполнимые требования были выдвинуты украинской стороной.

В частности, утверждают в представительстве, украинская сторона не подтвердила согласие на инспекцию основной и обязательной для совместного мониторинга локации, где наблюдалось возведение сооружений, рытье траншей и другие работы вооруженных формирований Украины (ВФУ).

Глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что совместная инспекция в окрестностях Горловки сорвана по вине украинской стороны из-за ее желания скрыть свои нарушения и не дать возможности это проверить.