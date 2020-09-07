В свою очередь, в штабе Операции объединённых сил (ООС) в этот же день заявили об обстрелах со стороны ополченцев и о потерях (один военнослужащий погиб, один получил ранение), а также об ответном огне — «потери противника уточняются».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в воскресенье сообщил на своей странице в Facebook, что он в связи с этим инцидентом инициировал срочный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым «для обсуждения сложившейся ситуации и путей выхода из неё». Состоялся ли такой разговор, не сообщается. 

Киев инициировал срочный разговор с Лавровым
Киев инициировал срочный разговор с Лавровым
© РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

Отметим, что ситуация с обстрелами требует прояснения. Так, в непризнанной Луганской Народной Республике (ЛНР) заявили, что информировали представителей Киева в СЦКК о том, что наблюдатели зафиксировали в воскресенье перестрелку между военнослужащими ВСУ.

Представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий отметил, что «с целью сокрытия небоевых потерь» силовики приняли решение «представить убитого военнослужащего как погибшего в результате обстрела со стороны ЛНР». Однако, по его словам, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в ходе патрулирования совместно с представителями ЛНР в СЦКК не фиксировали факта нарушения режима прекращения огня со стороны подразделений народной республики, передаёт Луганский информационный центр.

В Киеве в воскресенье состоялось расширенное совещание руководства украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ). Как сообщает пресс-служба президента Украины, «совещание было посвящено рассмотрению публичных заявлений со стороны членов незаконных вооруженных формирований об угрозах открыть огонь по позициям Вооруженных сил Украины вблизи Горловки».

Ранее в Киеве заявили, что инициируют срочное заседание ТКГ после того, как глава непризнанной ДНР Денис Пушилин заявил о том, что приказал Народной милиции республики открыть огонь по инженерным сооружениям ВСУ, возведенным под Горловкой «в нарушение дополнительных мер усиления и контроля действующего перемирия».

В обнародованном 5 сентября заявлении Пушилина говорится о том, что координаты места проведения операции будут сообщены украинской стороне через СЦКК. Время тоже известно.  

«И оно снова не пришло на войну». Бойцы ВСУ записали видео, адресованное Пушилину
«И оно снова не пришло на войну». Бойцы ВСУ записали видео, адресованное Пушилину
© РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

«Призываю украинскую сторону с 08:00 часов 7 сентября 2020 года обеспечить отсутствие личного состава в указанном районе. Нам не нужны человеческие жертвы. Нам не нужен срыв перемирия. Мы хотим только соблюдения достигнутых договоренностей», — заявил Пушилин.

Он напомнил, что ещё 28 августа потребовал от украинской стороны до 23.00 пятницы, 3 сентября, устранить нарушения дополнительных мер в районе населённого пункта Шумы.

«Мы многократно предупреждали, что в сложившейся ситуации имеем полное право задействовать пункт «е» дополнительных мер и устранить указанные нарушения самостоятельно, но мы всеми силами хотели избежать этого. Наши обоснованные требования украинская сторона проигнорировала», — отметил глава непризнанной республики.

Тогда появилось заявление в связи с решением о возможном открытии огня. В ответ глава украинской делегации в ТКГ экс-президент Украины Леонид Кравчук обвинил Пушилина в намерении «разжечь боевые действия» (об этом он сказал в комментарии агентству Интерфакс-Украина).

На воскресном совещании руководства украинской делегации в ТКГ отмечали, что после проведённого воздушного наблюдения «СММ ОБСЕ фактически подтверждает отсутствие каких-либо изменений в позиционном расположении Вооруженных сил Украины, которые нарушали бы договоренности ТКГ от 22 июля 2020 года о мерах по усилению режима прекращения огня».

«Участники совещания подтвердили, что украинская сторона четко и последовательно соблюдает режим полного и всеобъемлющего прекращения огня», — говорится в сообщении президентской пресс-службы.

А Леонид Кравчук заявил, что «украинская сторона будет делать все для того, чтобы не допустить срыва перемирия на Донбассе».

Сообщается, что по итогам совещания Кравчук обратился к специальному представителю действующего председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ Хайди Грау.

Итак, противоборствующие стороны дружно заявляют о том, что не хотят срыва перемирия, однако обстрелы возобновились, и уже есть потери. Но кто на самом деле не хочет продвижения к миру в Донбассе?

Мы уже сообщали о резкой реакции условной «партии войны» на заявление первого замглавы украинской делегации в ТКГ экс-премьера Витольда Фокина, который всего лишь процитировал некоторые положения Минских соглашений. Этого оказалось достаточно для того, чтобы попасть на «Миротворец». При этом некоторые политики в Киеве требовали отозвать Фокина и Кравчука из ТКГ и даже открыть уголовное дело. Впрочем, Кравчук от высказываний своего заместителя отмежевался и отметил, что он не имеет отношения к его назначению в ТКГ. 

Глава МИД Украины не видит причин отзывать Фокина из ТКГ из-за «ошибки» с заявлением по Донбассу
Глава МИД Украины не видит причин отзывать Фокина из ТКГ из-за «ошибки» с заявлением по Донбассу
© Facebook Dmytro Kuleba

Ранее стало известно, что на Украине открыто уголовное производство по статье «госизмена» по факту поездки депутатов Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) на переговоры в Госдуму РФ в марте этого года. В частности, дело завели против Виктора Медведчука, Рената Кузьмина, Александра Колтуновича, Татьяны Плачковой и Вадима Рабиновича.

Политические репрессии за международную деятельность народных депутатов Украины «свидетельствуют о полном правовом нигилизме, дипломатической неадекватности, использовании политических репрессий, направленных на срыв мирного урегулирования на Донбассе», заявил глава Политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук.

Зачем хотят сорвать мирный процесс? По словам политика, причина в том, что «власть во главе с Зеленским не имеет политической воли на мир и не способна вернуть Донбасс в Украину, а Украину на Донбасс».

На момент написания этих строк нет сообщений об открытии огня силами ДНР по позициям ВСУ. Остаётся надеяться, что противоборствующим сторонам удалось или удастся в ближайшее время договориться о мирном решении возникшей проблемы.

Напомним, с 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия, которые предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Эти меры также предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня.

 