Ситуация в Донбассе заметно накалилась. В воскресенье, 6 сентября, ВСУ впервые за неделю обстреляли территорию ДНР, под огнем оказались Донецк и окрестности Ясиноватой. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня

В свою очередь, в штабе Операции объединённых сил (ООС) в этот же день заявили об обстрелах со стороны ополченцев и о потерях (один военнослужащий погиб, один получил ранение), а также об ответном огне — «потери противника уточняются».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в воскресенье сообщил на своей странице в Facebook, что он в связи с этим инцидентом инициировал срочный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым «для обсуждения сложившейся ситуации и путей выхода из неё». Состоялся ли такой разговор, не сообщается. Киев инициировал срочный разговор с Лавровым © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

Отметим, что ситуация с обстрелами требует прояснения. Так, в непризнанной Луганской Народной Республике (ЛНР) заявили, что информировали представителей Киева в СЦКК о том, что наблюдатели зафиксировали в воскресенье перестрелку между военнослужащими ВСУ.

Представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий отметил, что «с целью сокрытия небоевых потерь» силовики приняли решение «представить убитого военнослужащего как погибшего в результате обстрела со стороны ЛНР». Однако, по его словам, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в ходе патрулирования совместно с представителями ЛНР в СЦКК не фиксировали факта нарушения режима прекращения огня со стороны подразделений народной республики, передаёт Луганский информационный центр.

В Киеве в воскресенье состоялось расширенное совещание руководства украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ). Как сообщает пресс-служба президента Украины, «совещание было посвящено рассмотрению публичных заявлений со стороны членов незаконных вооруженных формирований об угрозах открыть огонь по позициям Вооруженных сил Украины вблизи Горловки».

Ранее в Киеве заявили, что инициируют срочное заседание ТКГ после того, как глава непризнанной ДНР Денис Пушилин заявил о том, что приказал Народной милиции республики открыть огонь по инженерным сооружениям ВСУ, возведенным под Горловкой «в нарушение дополнительных мер усиления и контроля действующего перемирия».

В обнародованном 5 сентября заявлении Пушилина говорится о том, что координаты места проведения операции будут сообщены украинской стороне через СЦКК. Время тоже известно. «И оно снова не пришло на войну». Бойцы ВСУ записали видео, адресованное Пушилину © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

«Призываю украинскую сторону с 08:00 часов 7 сентября 2020 года обеспечить отсутствие личного состава в указанном районе. Нам не нужны человеческие жертвы. Нам не нужен срыв перемирия. Мы хотим только соблюдения достигнутых договоренностей», — заявил Пушилин.

Он напомнил, что ещё 28 августа потребовал от украинской стороны до 23.00 пятницы, 3 сентября, устранить нарушения дополнительных мер в районе населённого пункта Шумы.

«Мы многократно предупреждали, что в сложившейся ситуации имеем полное право задействовать пункт «е» дополнительных мер и устранить указанные нарушения самостоятельно, но мы всеми силами хотели избежать этого. Наши обоснованные требования украинская сторона проигнорировала», — отметил глава непризнанной республики.

Тогда появилось заявление в связи с решением о возможном открытии огня. В ответ глава украинской делегации в ТКГ экс-президент Украины Леонид Кравчук обвинил Пушилина в намерении «разжечь боевые действия» (об этом он сказал в комментарии агентству Интерфакс-Украина).

На воскресном совещании руководства украинской делегации в ТКГ отмечали, что после проведённого воздушного наблюдения «СММ ОБСЕ фактически подтверждает отсутствие каких-либо изменений в позиционном расположении Вооруженных сил Украины, которые нарушали бы договоренности ТКГ от 22 июля 2020 года о мерах по усилению режима прекращения огня».

«Участники совещания подтвердили, что украинская сторона четко и последовательно соблюдает режим полного и всеобъемлющего прекращения огня», — говорится в сообщении президентской пресс-службы.

А Леонид Кравчук заявил, что «украинская сторона будет делать все для того, чтобы не допустить срыва перемирия на Донбассе».

Сообщается, что по итогам совещания Кравчук обратился к специальному представителю действующего председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ Хайди Грау.

Итак, противоборствующие стороны дружно заявляют о том, что не хотят срыва перемирия, однако обстрелы возобновились, и уже есть потери. Но кто на самом деле не хочет продвижения к миру в Донбассе?

Мы уже сообщали о резкой реакции условной «партии войны» на заявление первого замглавы украинской делегации в ТКГ экс-премьера Витольда Фокина, который всего лишь процитировал некоторые положения Минских соглашений. Этого оказалось достаточно для того, чтобы попасть на «Миротворец». При этом некоторые политики в Киеве требовали отозвать Фокина и Кравчука из ТКГ и даже открыть уголовное дело. Впрочем, Кравчук от высказываний своего заместителя отмежевался и отметил, что он не имеет отношения к его назначению в ТКГ. Глава МИД Украины не видит причин отзывать Фокина из ТКГ из-за «ошибки» с заявлением по Донбассу © Facebook Dmytro Kuleba

Ранее стало известно, что на Украине открыто уголовное производство по статье «госизмена» по факту поездки депутатов Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) на переговоры в Госдуму РФ в марте этого года. В частности, дело завели против Виктора Медведчука, Рената Кузьмина, Александра Колтуновича, Татьяны Плачковой и Вадима Рабиновича.

Политические репрессии за международную деятельность народных депутатов Украины «свидетельствуют о полном правовом нигилизме, дипломатической неадекватности, использовании политических репрессий, направленных на срыв мирного урегулирования на Донбассе», заявил глава Политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук.

Зачем хотят сорвать мирный процесс? По словам политика, причина в том, что «власть во главе с Зеленским не имеет политической воли на мир и не способна вернуть Донбасс в Украину, а Украину на Донбасс».

На момент написания этих строк нет сообщений об открытии огня силами ДНР по позициям ВСУ. Остаётся надеяться, что противоборствующим сторонам удалось или удастся в ближайшее время договориться о мирном решении возникшей проблемы.

Напомним, с 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия, которые предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Эти меры также предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня.