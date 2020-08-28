Киев окончательно сорвал маски и перестал даже демонстрировать нейтралитет в отношении Белоруссии. 17 августа впервые в истории дипломатических отношений Киева и Минска был отозван посол Украины. А в четверг, 27 августа, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил о приостановке официальных контактов

Заявление было озвучено на ток-шоу в эфире олигархического телеканала Коломойского «1+1».

Украина, будучи марионеткой коллективного Запада, брошена хозяевами на выполнение своей задачи буферного государства и «анти-России».

Посольские страсти

Глава МИД Украины рассказал о возможности разрыва дипотношений с Белоруссией © Facebook Dmytro Kuleba Кулебы. Украина отозвала своего посла из Минска. Что же может последовать за подобным ходом и к чему это может привести?

Абсолютно ничего за этим не стоит и ничего страшного не случится. Предпоследним послом Украины в Минске служил экс-министр обороны, адмирал Михаил Ежель. Он был членом Партии регионов, который не мог согласиться и одобрить государственный переворот в своей стране в феврале 2014-го. Он подлежал люстрации, удалению из власти, следствию-суду. И тем не менее аж до 2015 года Ежель продолжал выполнять обязанности посла Украины.

Это вполне объяснимо: новые власти кинулись грабить и воевать, так что совершенно забыли про откровенно враждебного им политика и дипломата. Такое невнимание объясняется тем, что отношения с Белоруссией Киев считает относящимися к третьему дивизиону четвертой лиги своих приоритетов. И совершенно забыв о приличиях, как и о том, что в Минске вообще-то есть украинское посольство, вопили из всех СМИ о «белорусской угрозе».

Тогдашние вожди майдана дорвались до власти, но до безумия боялись ее потерять, надувая пузырь «российского вторжения». От страха в число агрессоров добавили Белоруссию, откуда, как писала украинская пресса, начнется приход «вежливых». Шутки шутками, но украинско-белорусскую границу усилили каким-то «партизанским штабом», а также танками, что не на шутку встревожило и разозлило жителей Гомельской области.

Украина считает, что РФ вмешивается в ситуацию в Белоруссии — Кулеба © Facebook, Dmytro Kuleba | Facebook, Dmytro Kuleba | Перейти в фотобанк Порошенко и Ко спокойно выдохнули. Разумеется, Ежель был уволен, на Украине его ждало 30 уголовных дел, о чем суровому адмиралу сообщали голоса в мобильном телефоне, предлагавшие за какие-нибудь 100-300 тысяч долларов их закрытие. Михаил Брониславович на эти цивилизованные пропозиции ответил невежеством, послав все голоса на три русские буквы. И остался жить в Белоруссии, которая дала ему политическое убежище. До сих пор живёт.

А что же новый посол? А его назначать не стали по причине полного отсутствия у Украины интересов в Белоруссии. В то же время посольство прекрасно работало без посла.

Тут пора раскрыть глаза на деятельность этого диппредставительства. Оно расположено в центре Минска на одном перекрестке с российским и американским — это соседи. «Братской стране» от щедрот властей подарен огромный то ли особняк, то ли дворец во вкусе брежневского постмодернизма, с громадным стеклянным фасадом. Но через парадный вход почти никто не ходит, кроме сотрудников. Чем они там занимаются, неизвестно. Подтверждена лишь деятельность консульского отдела, работающего с гражданами Украины и их «одокуменчиванием».

Тут выдаются загранпаспорта, ставят на консульский учет и голосуют на выборах. Никакой другой работы за посольством Украины в Белоруссии не замечено, а особенно хорошо оно работает в отсутствие посла. Игоря Кизима назначили в 2017 году, то есть два года посла не было вообще. То, что его теперь отозвали, никак не влияет на деятельность дипломатического учреждения.

Оно работает.

Ужасы нашей приостановки

Впервые в истории. Украина предприняла демарш из-за ситуации в Белоруссии © sb.by

Никаких официальных нот, решений, указов или чего прочего не последовало. Можно сделать вывод, что Зеленский просто боится белорусского кризиса, робеет перед Лукашенко, не желает делать того, что велят ему из американского посольства и старательно «самосвалит», переводя стрелки на других людей. В частности, уйти из власти и назначить новые выборы Лукашенко призвал Порошенко в своем телеграм-канале. А арию о «приостановке» отношений исполнил Кулеба.

А Зеленский прекрасно знает, что его работа президентом когда-нибудь закончится, и, как он сказал журналисту в интервью, желание, чтобы кто-то плюнул в лицо на улице, у него отсутствует. Зеленский инстинктивно ценит любые контакты, в том числе такие экзотические, как с самим Лукашенко, который опережает в рейтинге популярных политиков его самого, причем уже довольно существенно.

Единственное место, где может быть исполнена на практике эта «приостановка отношений», — ставший уже традиционным украинско-белорусский «III Форум регионов», который состоится в Гродно 8-9 октября. И уже пишут в СМИ, что Зеленский «отказался» от участия в нем. Но, увы, снова со ссылкой на Кулебу.

Сам Зеленского ничего такого не заявлял, на сайте президента Украины подобной информации нет, как нет ее и на сайте МИД. Кстати, о «приостановке» там тоже ничего не сказано, кроме новости о том, что глава внешнеполитического ведомства Украины обсудил «ситуацию в Беларуси» с замом госсекретаря США Майка Помпео — Стивом Бигеном.

Паспортный фейк

Украина примет белорусов, если им будет грозить преследование — Госпогранслужба © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Кстати, разрекламированное «прекращение безвизовых поездок» с 1 сентября украинских граждан в Республику Беларусь — тоже звенящая пустота и ничего не значащий фейк. Дело в том, что украинцы уже давно могут попасть в РБ только по загранпаспортам. Но не потому, что так решили Зеленский и Кулеба, — все началось еще при Порошенко, в самом начале его каденции.

Дело в том, что новая власть, чтобы приблизить «безвиз», а заодно распилить не один десяток миллионов американских долларов, в 2015 году ввела в качестве основного документа украинца пластиковую карточку вместо синей бумажной книжки с золотым «тризубом». Ее тут же кинулись получать самые сметливые граждане, сдавая при этом «книжки», а также их начали выдавать юным гражданам, достигшим совершеннолетия. Многие из новых обладателей экзотического пластикового чудо-документа отправились с ним в Белоруссию. К родственникам, друзьям, папам и мамам, детям и так далее. Все они предъявили белорусским пограничникам этот глянцевый квадратик. И были отправлены с ним восвояси.

Проблема в том, что, поспешив выдать новые внутренние удостоверения личности и назвав их «паспортами», Порошенко, его Ко, в особенности МИД во главе с Климкиным, совершенно не озаботились уведомить об этом своих стран-соседей. Белорусские пограничники испытали шок, когда украинцы стали вручать им неизвестный документ, не указанный ни в одном из межгосударственных соглашений. И вежливо объясняли негодующим туристам, что их страна сначала должна уведомить Минск и договориться с ним о смене формы внутренних документов.

В общем, не с 1 сентября 2020 года, а с 1 января 2016-го граждане Украины могли пересекать границу «безвизовой» Белоруссии либо по паспортам-книжкам старого образца, либо по загранпаспортам. А поскольку, получая «пластиковую карточку», граждане Украины сдают «книжку», то и получается, что уже пять лет украинцы ездят в Беларусь исключительно по загранпаспортам.

МИД РБ и профильные ведомства давным-давно дали соответствующие указания пограничникам. А соглашение о «карточках» украинская сторона так и не заключила с Белоруссией.

Открытый враг

Дмитрий Абзалов: Белоруссию пригласили, как и Украину, в "Люблинский треугольник" - играть против России © РИА Новости, Владимир Трефилов

Единственное, в чем преуспел Киев в отношении Минска, — подрывная работа. За нее щедро платят Вашингтон и Брюссель. И если в середине 90-х радиопередачи на территорию «оккупированной» Белоруссии вели исключительно УНА-УНСО (запрещена в РФ) и другие маргиналы-бандеровцы, то с приходом их непосредственно к власти в 2014 году это стало официальной государственной политикой Киева.

Все белорусское «змагарское» подполье, боевики-радикалы нашли приют на Украине. Они воюют в Донбассе, ставят окна и ремонтируют квартиры, а также сидят в тюрьме за военные преступления, как боевик карательного батальона «Торнадо» по кличке Моджахед.

Территория Украины давным-давно — передовые окопы белорусской оппозиции, в том числе вооруженной, радикальной. Киев их всячески подогревает. Но не деньгами и грантами — нет. Кассой тут работают структуры Сороса, читай Госдепа. Украина стала их территориальной базой. А официальный Киев дает моральную поддержку для храбрости.

В частности, на глазах у белорусского посольства использует в Киеве флаги белорусских нацистов «БЧБ», вешает на дома таблички в честь «павших в АТО» граждан Белоруссии с той же символикой. Создано в Раде депутатское объединение «За демократическую Беларусь» (1 июля 2020) во главе с порохоботом Алексеем Гончаренко. Всё это ради свержения Лукашенко.

Сегодня весь «украинский гарнизон» белорусских эмигрантов на Украине стоит в низком старте, ожидая возможности вернуться домой, чтобы использовать опыт, полученный в АТО.