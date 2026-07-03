https://ukraina.ru/20260703/rossiya-ozvuchila-usloviya-vozvrascheniya-k-peregovoram-s-ukrainoy-1080990959.html

Россия озвучила условия возвращения к переговорам с Украиной

Россия озвучила условия возвращения к переговорам с Украиной - 03.07.2026 Украина.ру

Россия озвучила условия возвращения к переговорам с Украиной

Россия готова продолжить переговоры с Украиной с того места, на котором они остановились. Об этом 3 июля сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин

2026-07-03T10:04

2026-07-03T10:04

2026-07-03T10:04

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Россия не исключает возобновления переговорного процесса с Украиной, но готова вести диалог ровно с той точки, на которой он был прерван, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин."Однако для этого нужна политическая воля не только у Киева, но и у его западных спонсоров, являющихся главными бенефициарами кризиса", — отметил дипломат.Ранее президент России Владимир Путин называл допустимую точку возобновления диалога — на основе стамбульских договорённостей. Он также подчёркивал, что переговоры должны учитывать соглашения, достигнутые с президентом США Дональдом Трампом на саммите в Анкоридже, а также "реалии на земле".При этом в российском МИД ранее уже отвергали призывы украинского министра Андрея Сибиги к переговорам, напоминая, что Киев сам запретил диалог с Москвой и уже выходил из переговорного процесса. Подробнее в материале В МИД РФ ответили на призыв Киева сесть за переговорыБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Абсурдные призывы Сибиги, провалы ВСУ, жертвы землетрясения в Венесуэле. Хроника событий на утро 3 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, россия, украина, киев, михаил галузин, мид, вооруженные силы украины, владимир путин, дональд трамп, украина.ру