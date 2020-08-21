В пятницу, 21 августа, в столице Белоруссии Минске запланирован ряд акций протеста, которые могут снизить популярность протестных настроений среди жителей столицы

В пятницу, 21 августа, оппозиция запланировала ряд протестных акций в белорусской столице.

«Минск — 9:30. Следственный комитет (Фрунзе, 19, рядом Парк Горького). Собираемся, чтобы поддержать лидеров Координационного совета, которых так испугался узурпатор. Принцип «один за всех — и все за одного» крайне важен сейчас. С 18:00 до 20:00. Цепь покаяния. Христиане Беларуси станут длинной цепью от Куропат до Окрестина. Каждый день мы будем напоминать убийцам, что их преступления не будут забыты. Присоединяемся к цепи на своём районе (завтра расскажем подробнее). 18:00. Пробки солидарности. Параллельно с «Цепью Покаяния» водители останавливаются по всему Минску и сигналят минимум 10 минут», — сообщил вечером 20 августа Τelegram-канал Nexta_live, ведущийся из Польши. Украина усилила охрану границы с Белоруссией © РИА Новости, Андрей Александров | Перейти в фотобанк

Эти акции должны стать прелюдией к массовому «походу на Минск», затеянному оппозицией для того, чтобы сместить президента Александра Лукашенко с занимаемой им должности.

Однако если власть устоит, эти акции могут стать и причиной охлаждения к протестам со стороны рядовых минчан.

Киевское дежавю

Когда по украинским СМИ разлетелись видеокадры стычки с «Беркутом» молодых (и не очень) людей в ночь на 30 ноября 2013 года, которых львиная доля украинских журналистов называла «студентами», возмущению многих не было предела. Недовольны властью были многие, в том числе и те, кто раньше к ней относился довольно сдержанно.

Однако после того, как 1 декабря 2013 года в центре Киева, как и за девять лет до этого, задымили костры, забулькало в котлах готовящееся для протестующих варево и выросли стены баррикад, многие киевляне отнеслись к Майдану уже по-другому. Недовольны были киевские автомобилисты, лишившиеся такой хорошей транспортной артерии, как Крещатик.

Теперь же в пробках предлагают постоять жителям столицы Белоруссии. Тихановская призвала рабочих Белоруссии продолжать забастовки © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Уважаемые белорусы! В связи с тем, что нелегитимная власть игнорирует наши требования, администрация канала "Водители 97%" предлагает перейти к активным действиям протеста на дорогах! Сегодня, 21.08.20, остановим весь Минск в 10-балльных пробках, можно без опознавательных знаков, просто в 18.00 останавливаемся в своих полосах и стоим минимум 10 минут!» — сообщил 21 августа Telegram-канал «Водители 97%».

При этом протестующие обещают пропускать авто экстренных служб.

Примечательно, что в первые дни протестов протестующие тоже перекрывали движение своими автомобилями. Так они пытались воспрепятствовать проезду силовиков.

Но подчас для перекрытия дорог протестующие прибегали и к криминалу.

«По данным следствия, вечером 10 августа водитель грузового автомобиля МАЗ выехал из троллейбусного парка к станции метро «Спортивная» для эвакуации неисправного троллейбуса по поступившей заявке. В автомобиле помимо водителя находились еще двое работников парка. Подъезжая к перекрестку проспекта Пушкина с улицей Притыцкого, мужчины увидели, что проезжая часть перекрыта клумбами и мусорными контейнерами, а также на ней находится много людей. Водитель, пытаясь объехать препятствие, продолжил движение, но был остановлен неизвестными», — рассказали в Следственном комитете Белоруссии.

Группа мужчин, угрожая предметом, похожим на пистолет, захватила грузовик и перекрыла им дорогу. Одного из захватчиков — 28-летнего жителя Минской области — задержали. Его признали подозреваемым в угоне грузового автомобиля с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, а также в участии в массовых беспорядках, и взяли под стражу.

Однако оппозиционные СМИ распространили информацию, что задержанный — стал случайным соучастником. По словам его близких, неизвестные протестующие спросили у толпы, кто умеет водить МАЗ. Мужчина вызвался, не зная о том, что грузовик захватили с применением оружия.

«Он был там в числе мирно протестующих. В какой-то момент подбежали ребята из толпы с призывом перегнать МАЗ. Он отозвался на просьбу», — отметила мать подозреваемого Ирина.

По её словам, сыну предложили направить МАЗ в ряды ОМОНа, но он отказался это сделать, сказав: «Тебе хочется — ты и едь».

Итог — сломанная судьба молодого человека. Однако есть и более печальные случаи. Некоторые протестующие при попытках перекрыть дорогу лишились жизни — их сбили.

При этом некоторые протестующие продолжают призывать к перекрытию дорог.

Правда, призывы таких людей не всегда встречают отклики.

«Устают не власти, устают протестующие. Остаются самые стойкие: кто-то в указанное время в одиночку пытается остановить движение на дороге, кто-то грустно сидит под дождем на пустой площади. Можно подумать, что революция устала», — передает Τelegram-канал БЧ3, старающийся нейтрально освещать происходящее в Белоруссии.

Но устают не только революционеры, но и минчане.

Последний рывок?

Описывая планирующиеся на 21 августа события, канал Nexta_live сообщал, что в регионах в этот день планируется выходить на акции протеста и начинать подготовку к маршу на Минск.

«18:00. Выходим в центр города, требуем свободы и поддерживаем лидеров Координационного Совета. Также обсуждаем планы по выезду на марш новой Беларуси в воскресенье. Решайте вопросы сбора, поиска транспорта, авто и маршрута. Посмотрим, из какого города выедет самая впечатляющая колонна», — призывал этот канал. Алексей Зубец: Белорусская оппозиция способна "штаны на лямках" превратить в экономический коллапс © Youtube / Алексей Зубец

Таким образом, белорусская оппозиция призывает своих сторонников к маршу на Минск. Но где можно будет разместить тысячи людей, которые, как уверяют оппозиционные СМИ, выходят на улицы белорусских городов с требованием отставки Лукашенко? Многие эксперты подозревают, что таким образом оппозиция хочет предпринять попытку Майдана.

«Естественно, люди едут рейсовыми автобусами, маршрутками, поездами, и если затянуть митинг и шествия, получится, что ночевать большинству будет негде: недорогих гостиниц не хватит, да и не у всех есть деньги на гостиницу, даже недорогую. Стало быть, попытаются устроить «временное место проживания» — то есть, пресловутый палаточный городок на площади, а это означает обустройство постоянной базы и начало «длинного майдана» по украинскому сценарию (на кухни, биотуалеты и развлечения деньги найдутся). А если власти с утра начнут разгон, можно будет организовать новую кровь, — и Запад через СМИ и всякие «обсе» отыграет эту новую кровь на 146%. А если власти заранее поставят оцепление, не дав ставить на площади палатки, тогда стадо приехавших баранов, не имеющих места для ночлега и возможности уехать, получает сигнал от НЕХТЫ: «Нас много, мы сила, вперед, поднажмем, режим падет!» и, рассредоточившись по городу, начинает «активный протест» с участием незачищенных «бойцов». Мелкими группами, по всему городу: блокировка дорог, разбитые витрины и прочие шалости, — естественно, подаваемый картинкой, как «мирные шествия». Далее, естественно, в дело вступает ОМОН, восстанавливает порядок, но при этом (дело техники!) «невинно избитые», а то и «невинно убиенные», — и картинка для Запада, и сразу же новый накат», — указывал политолог Лев Вершинин на возможный итог воскресной акции протеста.

При этом в своей записи в блоге Вершинин указал, что, похоже, минские протестующие, в отличие от протестующих из регионов, начинают прозревать и отходить от акций протеста.

Как бы то ни было, минчанам в эти дни не позавидуешь. Понять их может лишь киевлянин, переживший три месяца Майдана. Такие люди могут лишь пожелать жителям белорусской столицы, да и всей Белоруссии, чтобы у них не повторилась украинская трагедия, а противостояние властей и оппозиции в ближайшее время было бы урегулировано.