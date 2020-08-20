Без быстрого разрешения политического кризиса остановить развал экономики невозможно

Существующий уже в течение 26 лет режим Александра Лукашенко является главной причиной того, что Белоруссия не фигурирует в маршрутах выездных презентаций многих инвесторов, пишет влиятельная британская деловая газета The Financial Times. Он правит страной так, как будто Советский Союз продолжает существовать, и сопротивляется попыткам либерализации системы. На долю государственных предприятий, включая Минский тракторный завод, приходится 70% экономики страны, а общий ее объем составляет 60 млрд долларов.

Решение рабочих крупных предприятий выступить против президента стало поворотным пунктом в ходе народных волнений по поводу спорной победы Лукашенко на президентских выборах.

Многие предприятия в стране являются неэффективными, и, судя по всему, затраты на их модернизацию превысят предполагаемые доходы. Однако другие заводы и фабрики могут оказаться готовыми к частным инвестициям, если страной начнет управлять другое руководство.

Ежегодный объем экспорта «Белнефтехима», крупной государственной нефтеперерабатывающей компании, составляет более 7 млрд долларов, а потребителями ее продукции являются 70 стран. Кроме того, эта компания является критически важной частью инфраструктуры, которая обеспечивает потоки сырой нефти из России в Европу. Кнырик объяснил, почему у Лукашенко все равно достаточно сильные позиции © REUTERS, Vasily Fedosenko

На долю государственной компании «Беларуськалий» приходится 20% мирового производства углекислого калия, используемого при производстве удобрений, а объем ее экспорта составляет 2,75 млрд долларов в год.

«БелАЗ» является крупнейшим в мире производителем горнорудного оборудования и тяжелых карьерных грузовиков. Кроме того, Белоруссия является крупнейшим экспортером молочных продуктов в пересчете на душу населения.

Россия поддерживает режим Лукашенко, поставляя энергоносители по цене ниже себестоимости, которые затем продаются западным покупателям по рыночным ценам. Разницу Минск кладет себе в карман.

Тем временем наличие тесных связей между этими двумя странами означает, что многие российские предприятия зависят от своих белорусских партнеров в том, что касается производства, приобретения комплектующих или обработки своих товаров.

Скорее всего, в случае приватизации инвесторы из РФ окажутся в самом начале очереди, если руководство страны будет заниматься поиском капиталов для своих промышленных объектов.

Китай в последние десять лет стал одним из самых крупных инвесторов в Белоруссии, высоко оценивая ее положение как моста между Россией и Европой, а также как важного этапа проекта «Один пояс и один путь», инфраструктурной цепочки, проходящей через Европу и Азию. Китай против вмешательства «внешних сил» во внутренние дела Белоруссии © AP, Andy Wong

Китайские технологические компании Huawei и ZTE инвестировали серьезные средства в эту страну, а также предоставили связанные кредиты на сумму 8 млрд долларов для приобретения китайского оборудования и оснащения ими белорусских предприятий. Китайский автопроизводитель Geely уже построил там сборочный завод.

Некоторые западные инвесторы также включились в игру. В 2017 году сеть супермаркетов Eurotorg стала первой белорусской компанией, выпустившей евробонды, и ей удалось получить 350 млн долларов, а первоначальная цена увеличилась в ходе торгов в пять раз. Более 90% выпуска этих бондов были приобретены британскими, американскими и европейскими инвесторами. В 2018 году Eurotorg начал переговоры о размещении своих акций на Лондонской фондовой бирже.

Лучшей рекламой для инвестиций в Белоруссию является Парк высоких технологий, расположенный на окраине Минска. Он был образован в 2015 году, и там, согласно плану, работают высококвалифицированные выпускники технических вузов — наследие принятого еще в СССР решения о создании инжиниринговой и наукоёмкой промышленности в Белоруссии.

Парк рассчитан на знакомых с высокими технологиями, либерально настроенных и предприимчивых белорусов, которые получают там налоговые стимулы и другие преимущества. Марат Баширов: Белоруссия стала частью глобальной нефтяной игры © РИА Новости, Владимир Трефилов

Сегодня в нем зарегистрированы 700 компаний, и это в три раза больше, чем в 2017 году. Около 50% производимых там программных продуктов экспортируется в Европу и 45% — в Северную Америку. Среди местных технологических компаний можно назвать мессенджер Viber и аутсорсинговую фирму Epam, акции которой котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Вклад ИТ-сектора в ВВП страны в 2018 году составил 5,5%, и, согласно прогнозам, его доля составит 10% в 2023 году. Здесь надеются на то, что ИТ-индустрия станет движущей экономической силой страны, указывает журналист The Financial Times.

Но политический кризис, разразившийся в Белоруссии после выборов президента, акции протеста и забастовки в целом негативно отражаются на состоянии экономики страны. По предварительным данным, ущерб оценивается не менее чем в 500 млн долларов, заявил журналистам помощник президента Белоруссии по финансовым вопросам Валерий Бельский.

Он отметил, что от беспорядков пострадала также инвестиционная привлекательность страны и система зарубежного кредитования. «Потери от протестных акций — это не те 500 тысяч белорусских рублей, которые затрачены на восстановление клумб и газонов. Текущий ущерб уже составил не менее 500 млн долларов. Белоруссия — отлаженный механизм работы экономики и социальной сферы, сбалансированный за годы государственного строительства. Сбои в его работе не сулят ничего хорошего белорусскому народу в целом, а не представителям какой-то социальной группы», — резюмировал Бельский. «Беларуськалий» приостановил работу из-за забастовки сотрудников © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Помощник президента объяснил, что обозначенная сумма — лишь вершина айсберга. Самым большим, по его мнению, станет отсроченный ущерб от забастовок на предприятиях, и тогда речь пойдет о миллиардах долларов.

Последствия будут сильно зависеть от того, насколько тотальный характер примут эти забастовки и сколько времени они продлятся. Все зависит от того, как разрешится политический кризис. Об этом в интервью интернет-порталу Delfi рассказал старший аналитик финансовой компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

Особенность этих забастовок — исключительно политические требования. Хотя обычно в мире на забастовки выходят с экономическими лозунгами: рост зарплат, против увольнений и так далее.

Первые забастовки носили точечный характер. Какие-то предприятия не столько бастовали, сколько отдельные работники выходили на акции в свой обеденный перерыв. Часть предприятий начала заявлять, что будет останавливать работу на час-два. И сейчас все больше предприятий либо де-факто остановили работу полностью, либо угрожают это сделать, если их требования не будут выполнены.

У всех предприятий, которые вышли на забастовку, требования почти одни и те же. Первый пункт — прекращение насилия над мирными людьми со стороны правоохранительных органов. Белоруссия на распутье. Кто кого переможет: ниспровергатели или власть предержащие наблюдатели? © REUTERS, Stringer

Второй пункт формулируют по-разному, но смысл примерно одинаковый. Либо чтобы Лукашенко ушел, либо чтобы был организован пересчет голосов, либо чтобы прошли повторные выборы.

Подводить какие бы то ни было экономические итоги этих забастовок на данный момент, говорить, какой конкретно они уже нанесли ущерб, невозможно. Как минимум надо будет ждать какую-то статистику за август, которая появится только в сентябре, считает эксперт.

Ситуация от предприятия к предприятию сильно отличается. Начнем с того, что среди госпредприятий есть те, которые приносят деньги в бюджет. А есть убыточные предприятия, которые тянут деньги из бюджета.

Сейчас популярна шутка, что забастовки могут оздоровить белорусский бюджет. Когда работают убыточные предприятия, они генерируют убытки для государственной казны. Перестали работать — нет убытков.

У нас в среднем по стране по промышленным предприятиям складские остатки выросли приблизительно до 80% месячного производства. То есть предприятие встало, это не означает, что оно перестало отгружать продукцию. У него есть склад, и его можно разгружать. В среднем по стране склад — это объем почти месячного производства.

Последствия будут сильно зависеть от того, насколько тотальный характер примут эти забастовки, сколько времени они продлятся. Если два дня — одна история, месяц — совсем другая. Все зависит от того, как разрешится политический кризис, ещё раз подчеркнул специалист. «Не хотят работать – не заставим»: Лукашенко прокомментировал забастовки рабочих © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

Экономика Белоруссии имеет определенный запас прочности. В одночасье она не рухнет. Несмотря на то что большинство предприятий государственные, это не совсем социалистическая экономика, предприятия не сильно нуждаются в условном главном штурвале. На каждом предприятии есть директора, все необходимые службы. Даже если власть будет меняться, люди будут работать, предприятия будут выдавать продукцию, платить зарплату и налоги в бюджет.

Наибольший урон экономике Белоруссии могут нанести самые значимые предприятия, которые попали в список бастующих. Это, безусловно, нефтеперерабатывающие заводы и нефтехимия.

Пока бастуют рабочие «Беларуськалия», где производится каждая шестая тонна калия в мире, значительно выросли в цене акции американской компании Mosaic, общая стоимость которой подорожала почти на треть. Выгоду от забастовок в Белоруссии уже получили также израильское предприятие ICL и немецкая компания K+S.

О том, что любыми сбоями в поставках могут воспользоваться конкуренты белорусских предприятий, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, как только в стране начали объявлять первые забастовки.

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