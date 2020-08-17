По состоянию на 12:30 17 августа в мире зарегистрировали свыше 21,6 млн случаев заражения COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 775,4 тыс. человек, 13,6 млн выздоровели

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк США: здесь с начала пандемии заболевание диагностировали почти у 5,4 млн человек. Инфекция унесла жизни свыше 170 тыс. человек, больше 1,8 млн выздоровели.

Вторую позицию занимает Бразилия, где коронавирус был диагностирован более чем у 3,3 млн жителей, свыше 107,8 тыс. человек скончались, больше 2,6 млн выздоровели.

Тройку лидеров замыкает Индия: свыше 2,6 млн случаев заражения, 50,9 тыс. смертей, 1,9 млн выздоровлений.

Ситуация остается сложной в России, Южной Африке, Перу, Мексике.

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 922 тыс. (плюс 4969 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 15 685 человек (плюс 68 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 732 тыс. человек.

В Москве с 1 сентября начнут прививать против сезонного гриппа.

Коронавирусные надбавки для медиков могут быть продлены до декабря, заявил премьер Михаил Мишустин. Надбавки были установлены в апреле на три месяца, потом их действие продлили на июль-август.

Ученых из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава пытаются переманить для работы за рубежом, заявил директор центра Александр Гинцбург. Он не уточнил, кто именно пытается переманить сотрудников, но добавил, что «этому составу ученых позавидовал бы любой американский и европейский университет».

Россельхознадзор работает над вакциной от COVID-19 для животных — первые тест-образцы могут появиться уже осенью. В вакцине в первую очередь нуждаются фермы, где разводят норок. Но если будет спрос — появится она и в ветеринарных клиниках.

Российский совет торговых центров обратился к главе Минэка Максиму Решетникову с просьбой не закрывать торговые центры в случае второй волны. В организации считают, что моллы могут не пережить новый карантин. Сейчас власти прорабатывают рекомендации для ТЦ, которые позволят продолжить работу в условиях повышенной готовности.

Крупные российские компании включили в соцпакет выплаты, которые связаны с COVID-19. Некоторые корпорации дополнили его страхованием жизни и здоровья, материальной помощью при заболевании, а также страховыми выплатами в случае смерти работника от вируса. Ряд предприятий сохранили докризисные льготы и бонусы.

Врач и телеведущий Александр Мясников утверждает, что методы по сдерживанию инфекции в странах Европы сопоставимы с попытками «вызвать дождь ударами в бубен». Он считает, что двухнедельный карантин для прилетающих, заполнение анкет и введение QR-кодов вряд ли позволит Европе снизить уровень инфицирования даже на тысячные доли процентов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении первой зарегистрированной в России вакцины в перечень лекарств, распределение которых регулируется государством. Это позволит контролировать поставки препарата в регионы и поможет избежать дефицита.

Ведущий китайский вирусолог академик Чжун Наньшань сообщил, что Китай и Россия планируют провести совместные испытания вакцин. Он считает, что разработка препаратов в РФ идет очень высокими темпами.

Коронавирус и Украина

Украинские медики выявили 1464 случая заражения коронавирусом за прошедшие сутки, что на 11% меньше, чем днем ранее. Умерли еще 21 человек.

Общее число заразившихся выросло в стране до отметки в 92 820 человек, скончались больше 2 тысяч пациентов.

Три новых случая заражения коронавирусом зафиксировали в вооруженных силах Украины за минувшие сутки, всего болеют 427 человек.

Еще один депутат от партии Зеленского подцепил коронавирус

Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что вопрос о переносе местных выборов будет рассматриваться в том случае, если более чем 50% территории страны будет в «красной» зоне карантина, введенного из-за коронавируса.

Ситуация в мире

Число жертв коронавируса в США превысило 170 тыс. человек, страна занимает первое место в мире по количеству умерших после заражения людей.

Канадские ученые выяснили, что применение масок и одежды из хлопка является наиболее безопасным и выгодным, на хлопковой ткани частицы вируса сохраняются хуже всего.

Коронавирус COVID-19 мог появиться в Китае еще в 2012 году, в нескольких тысячах километров от города Ухань, сообщили британские вирусологи. Они рассказали об обнаружении записей врача, который лечил горняков из китайской провинции Юньнань. Восемь лет назад они в течение двух недель отчищали шахту от фекалий летучих мышей, после чего у них появились симптомы, характерные для COVID-19 (пневмония, сухой кашель, боли в конечностях и высокая температура). Заболевшим понадобилась вентиляция легких, трое из шести рабочих умерли.

Поэтапное ослабление карантина, введенного на фоне эпидемии коронавируса, началось в Казахстане. С 17 августа в стране возобновили работу торгово-развлекательные центры, торговые дома и сети, крытые рынки, салоны красоты, парикмахерские, СПА-центры и объекты, оказывающие косметологические услуги. В половину загрузки начали работу фитнес-центры, бани и сауны без бассейнов. Кроме того, с сегодняшнего дня в Казахстане разрешены индивидуальные и групповые тренировки с участием не более пяти человек на открытом воздухе.

Еврокомиссия призвала все страны отменить запрет на въезд для тех, кто состоит в отношениях с гражданами Евросоюза. Снятие ограничений должно коснуться граждан тех государств, которые пока не попали в «зеленый список».