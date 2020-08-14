Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал власти Белоруссии провести повторные выборы президента, сообщает Интерфакс 14 августа

В ходе выступления в польском сейме Моравецкий представил так называемый план солидарности с Белоруссией.

«Призываем власти Белоруссии к проведению повторных свободных выборов… лучше всего, с участием международных наблюдателей», — заявил он.

Лукашенко санкциями не напугаешь. Чем закончится экстренный саммит ЕС по Белоруссии © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк Александра Лукашенко на выборах президента.

ЦИК сообщил, что Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей, второе место заняла Светлана Тихановская с результатом менее 10%, однако последняя не признала своего поражения и объявила данные ЦИК сфальсифицированными.

Ее сторонники вышли протестовать на улицы, сама же Тихановская сбежала в Литву.

США и другие страны Запада традиционно подвергли критике действия Лукашенко, однако если во время предыдущих выборов он не обращал внимания на их сигналы, то сейчас ситуация, судя по всему, изменилась.