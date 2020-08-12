Белорусская оппозиция изначально делала ставку не на выборы, а на протесты после них. И сейчас ситуация развивается по «украинскому сценарию» - идут попытки раскачки, говорят политэксперты. Впрочем, Лукашенко действует решительно, хотя и недостаточно технично

В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии прошли президентские выборы. Центральная избирательная комиссия предварительно объявила о победе на выборах президента действующего главы государства Александра Лукашенко с результатом более 80%.

Однако оппозиция не согласна с результатами. С 9 августа по вечерам и ночам люди массово выходят на улицу, а силовики жестко зачищают протесты — бросают светошумовые гранаты, стреляют резиновыми пулями. Протестующие бросают в силовиков «коктейли Молотова». Белоруссия. Хроника протестов, ночь с 11 на 12 августа

Ночь с 11 на 12 августа выдалась самой ожесточенной с начала протестов. Протестующие совершили наезды на милиционеров и подожгли милицейский автобус. В свою очередь силовики тоже действовали жестче: чаще применяли резиновые пули, а также атаковали автомобили и подъезды домов, где могли скрываться протестующие.

Кроме того, днем 11 августа несколько минских предприятий объявили забастовку, протестуя против жестких действий силовиков, подавлявших протест.

Протест без Тихановской?

При этом еще утром во вторник, 11 августа, стало известно, что кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, главный соперник Лукашенко на выборах, ночью покинула Белоруссию и находится в Литве. Оппозиция заявила, что на Тихановскую жестко и даже жестоко давили власти Белоруссии.

Также 11 августа стало известно, что белорусская оппозиция создала Комитет государственного спасения и будет требовать от международного сообщества признания Светланы Тихановской президентом Белоруссии.

О протестах в Белоруссии, а также политическом будущем Лукашенко и оппозиции изданию Украина.ру рассказали политические эксперты. Интернет вернулся в Минск. Почему Лукашенко больше не боится Τelegram © REUTERS, Vasily Fedosenko

По украинскому сценарию

Мы видим сценарий, который знаком по украинскому Майдану, говорит глава аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев. Идёт планомерная раскачка ситуации.

«Да, возможно, там и передернули немножко в пользу Лукашенко, но социологи показывают, что реально рейтинг поддержки Лукашенко — за 50%. Ну а то, что [кандидат в президенты Светлана] Тихановская — фигура абсолютно декоративная, как герой известного фильма говорил, «дурилка картонная», это также сначала было понятно. Поскольку она прямо признавалась, что в случае, если Лукашенко уходит, она временно [становится президентом], а дальше — свободные выборы», — заявил политолог.

При этом главным вопросом остаётся: найдётся ли в Белоруссии свой человек из власти, который сыграет на руку протестующим?

Говоря об уроках Виктора Януковича, Золотарёв отметил: Лукашенко стоит перед выбором — пан или пропал.

«Либо Лукашенко достаточно жестко подавит эти протесты, либо в президентском кресле будет кто-то другой. И наверняка Лукашенко не повторит ошибки Януковича, который договорился с оппозицией, а потом его, как лоха, кинули», — сообщил эксперт.

Судя по всему, сказал Золотарёв, итогом этой ситуации будет все-таки то, что Лукашенко придется дрейфовать в сторону углубления отношений с Россией. Андрей Золотарёв: В вопросе подавления протестов у Лукашенко есть выбор — пан или пропал © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

Выборы — только первый раунд для Лукашенко

Белорусская оппозиция изначально сделала ставку не на выборы, а именно на протесты. На майдан, который оппозиция собирается устраивать, опираясь на активное меньшинство, а не на общее мнение электорального большинства, считает директор Украинского института политики Руслан Бортник.

Поэтому выборы для Лукашенко — только первый раунд борьбы за президентский пост, указывает эксперт. В дальнейшем судьба президентского поста, судьба Белоруссии и в значительной мере стабильность в Восточной Европе зависят от хода протестов, от действий протестующих и власти.

«С политической и социальной точки зрения Тихановская может стать президентом Белоруссии только вследствие майдана, силового смещения власти.

Ее параллельное признание со стороны Европейского союза и США уже маловероятно. Имея опыт Венесуэлы, Ирана, Гонконга, многих стран, где цветные технологии не сработали, понимая, что прямая атака, условно говоря, прекращение коммуникации с Лукашенко вытолкнет его в руки России, то есть усилит интеграционные процессы Белоруссии и России, Запад будет умеренно оказывать давление на Лукашенко, но не вычеркивать его из списка, не прекращать с ним коммуникацию, не лишать его власти», — рассказал Бортник. Руслан Бортник: выборы для Лукашенко — только первый раунд борьбы за президентский пост © Facebook, Ruslan Bortnik

Лукашенко действует решительно, но недостаточно технично

Оппозиция ставит задачу раскачать ситуацию, а не оспаривать результаты выборов юридически, говорит украинский политический эксперт Сергей Слободчук.

«Я не спорю, возможно, были действительно вопиющие нарушения, но их в таком случае никто не зафиксировал. И они тогда, получается, подыгрывают Лукашенко, если принимать за чистую монету всё, что они говорят.

Если есть фальсификации, то пусть покажут и докажут это. Но они не показывают и не доказывают. И тем самым обнуляют все свои обвинения, поскольку ничего не предъявляют конкретного. Повторю, на выборах всё решает конкретика. Лукашенко может предъявить бюллетени и протоколы, значит — вот он, победитель», — сказал Слободчук.

Лукашенко же в смысле разгона протестующих действует решительно, хотя и недостаточно технично, считает политолог. Сергей Григоров: Как было - не будет. Настало время России проявить активность в политическом поле Белоруссии © Facebook, Общественное движение "Русские демократы"

Запад будет и дальше раскачивать Лукашенко, играя на его слабостях

Запад будет продолжать разыгрывать карту возможного непризнания выборов, прогнозирует директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков.

И это, по его мнению, может быть направлено не столько против Лукашенко, сколько против России и президента России Владимира Путина.

«Лукашенко, если он захочет получить легитимацию своей победы, придется еще плотно поработать и тщательно продумать уступки, на которые он пойдет для того, чтобы Запад его принял.

Павел Рудяков: Запад будет раскачивать Лукашенко, чтобы нанести решающий удар в 2021 году © РИА Новости, Нина Зотина

Что касается отношений с Россией, Москва в очередной раз протянула Лукашенко руку с открытой ладонью, но тот уже столько раз в эту руку плевал, что может плюнуть еще раз, говорит эксперт.

А говоря о будущем протестов, Рудяков отметил: более вероятен (а там же очень грамотные люди сидят) расчет на то, чтобы раскачать Лукашенко, используя его личные персональные и системные слабости, чтобы в следующем году начинать серьезное наступление на него с целью устранения от власти.