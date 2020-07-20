Днепропетровская область, родина президента Зеленского, в политике Украины всегда играла важнейшую роль. Отсюда вышли многие руководители УССР, а после провозглашения независимости так называемый днепропетровский клан фактически определял внешнюю и внутреннюю политику страны

Экономический потенциал области позволял украинским олигархам сосредоточить крупные средства, вкладывая их затем в политические партии, которые в свою очередь лоббировали интересы этих олигархов. Их политические проекты могли эксплуатировать националистические настроения и ностальгию о Советском Союзе, называться прозападными и пророссийскими, в зависимости от того, что обещало увеличение прибыли днепропетровскому клану. Городской бюджет Днепра превышает 13 миллиардов гривен. По этой причине предстоящие осенью местные выборы повлияют на структуру местной власти не только в Днепре (Днепропетровске), но и во всей Украине. Выборы мэра Черновцов: исход определится в «третьем туре» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Согласно апрельскому опросу социологической службы «Рейтинг», в Днепре 22% готовы были поддержать президентскую партию «Слуга народа», 11% — «Оппозиционную платформу», 6% — «Европейскую солидарность». Тот же опрос показал, что треть жителей Днепра (33%) готовы поддержать региональную партию, если ее возглавит мэр города.

С 20 июня по 4 июля та же служба провела еще один опрос по поводу общественно-политических настроений в городе. По данным социологов, лидером симпатий горожан стал действующий мэр (42,6% поддержки), 13,3% готовы отдать голоса за Александра Вилкула из «Оппозиционного блока», 13,2% — за «Слугу народа» Максима Бужанского, 12,8% — за Загида Краснова, лидера региональной партии «Гражданская сила».

Председатель правления «Комитета избирателей Украины» Станислав Жолудев, комментируя опрос, отметил, что сейчас падение рейтинга президентской партии тянет вниз и личный рейтинг Максима Бужанского, который набрал бы больше голосов, если бы шел на выборы персонально. «Низкие позиции кандидата в мэры Днепра от «Слуги народа» также объясняются тем, что сам Бужанский не является персонализированным, его ассоциируют сугубо с правящей партией. Рейтинг зе-команды падает, как результат — свои позиции теряет и Бужанский», — отметил Жолудев.

Проголосовать за недавно созданную партии мэров «Пропозиция» в июне-июле готовы были 15,9% горожан, за «Слугу народа» — 24,3%, ОПЗЖ — 22,4% и 5,3% — за «Партию Шария». В партию «Пропозиция» в Днепропетровской области сейчас фактически перетек весь актив партии УКРОП, сформированной в свое время Игорем Коломойским.

Бориса Филатова и его новую партию поддерживает и давний друг мэра, бизнесмен Геннадий Корбан, которого называют «серым кардиналом» Днепра. Хотя ранее Филатов и Корбан активно сотрудничали с олигархом Коломойским, последнее время их пути разошлись и сейчас Филатов заявляет, что «ни за что не сдаст город Коломойскому».

Политолог Андрей Золотарев пророчит партии «Пропозиция» не более 20% голосов на выборах в горсовет. «Реально же мы имеем практически «неразбавленную» партию Корбана-Филатова, которая, возможно, в Днепре и возьмет 20%. Это их, скажем так, реальная планка, которую они смогут взять в Днепре, учитывая ресурсы Корбана и персональный рейтинг Филатова», — пишет Золотарев, характеризуя новую партию. Оставив Донбасс без местных выборов, Киев сделал свой антидонбасский выбор © president.gov.ua

Мэра Днепра Бориса Филатова в 2014 году прозвали «вешателем» за фразу в адрес пророссийских протестующих: «Надо давать мразям любые обещания, идти на любые уступки, а вешать их будем потом». Эта фраза вполне отражает циничную политику, как действующего мэра, так и днепропетровского клана в целом — они готовы обещать кому угодно, что угодно с приготовленным камнем за пазухой. В этом году его стали называть еще и «Боря-могильщик», после того как в разгар эпидемии он приказал вырыть около тысячи могил для потенциальных жертв коронавируса заранее.

Как отмечает днепропетровский обозреватель Сергей Колмогоров, президентской партии нелегко будет конкурировать с Борисом Филатовым в его вотчине. «Президентской политической силе сегодня очень сложно заниматься партийным строительством перед местными выборами в Днепре. Слишком мощным политическим центром притяжения в городе является фигура городского главы Бориса Филатова. Именно он пытается аккумулировать вокруг себя местные элиты и ресурсы. И пока что это удается. У "Слуги народа" банально нет возможности привлечь кадры, на которые можно было бы опираться при партийном строительстве», — считает Колмогоров.

На 10-15% в горсовете вполне может рассчитывать еще одна региональная партия — «Гражданская сила», которую возглавляет бизнесмен Загид Краснов (настоящая фамилия Габибулаев). В каких-то вопросах она конкурирует с Борисом Филатовым, в каких-то сотрудничает, особенно если речь идет о совместном противостоянии давлению центральных властей. Загид Краснов, как и Юлия Тимошенко, тоже воспитанник экс-премьер-министра Павла Лазаренко, осужденного в США. Загид возглавлял в начале 2000-х его партию «Громада» в городе. Затем Краснов сотрудничает с «Партией регионов», КПУ, "Блоком Натальи Витренко", «Нашей Украиной», «Блоком Юлии Тимошенко», «Украинским выбором» Медведчука. Сейчас Краснов снова сотрудничает в городе с местной ячейкой «Батькивщины».

При таком разбросе партийных политических симпатий подконтрольного большинства в Днепровском горсовете у Филатова точно не будет, а это может означать долгие политические баталии и саботаж ряда программ регионального и муниципального развития. Децентрализация и местные выборы. Совместимо или не очень © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Днепровский политолог Виктор Пащенко утверждает, что в итоге в городе может произойти политический кризис. «Уже сейчас можно прогнозировать, что произойдет значительное переформатирование городской власти. В горсовет войдут новые партии. Вполне возможно, что большинство будет оппозиционно настроено к городскому голове. В связи с этим в Днепре возможен политический кризис образца 2015-16 годов», — считает Пащенко.

По сути, в предстоящей политической борьбе за экономическую столицу Украину сойдутся нынешний мэр Филатов с его сотоварищем Геннадием Корбаном и Игорь Коломойский опосредованно — через своих «Слуг народа». К кандидатуре Филатова достаточно благосклонно относятся и СМИ, подконтрольные олигархам Виктору Пинчуку и Ринату Ахметову. В политической «битве за Днепр», в отличие от других городов, оппоненты борются не только за сам город, но и за контроль над экономикой Украины в целом.