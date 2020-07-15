По состоянию на 19:00 15 июля в мире зафиксировано более 13 млн 556 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. Более 583 тыс. человек скончались, свыше 7,7 млн заболевших вылечились, свидетельствуют данные сайта coronavirus-monitor.com

На десятом месте по количеству заболевших — ЮАР (298,2 тыс.) , следом идет Испания (303,6 тыс.).

На восьмом месте Мексика (311,4 тыс.), потом Великобритания (313,4 тыс.), затем Чили (319,4 тыс.), Перу (333,8 тыс.), Россия (746,8 тыс.), Индия (959,9 тыс.) и Бразилия (1 млн 933 тыс.).

При этом в мире по числу выявленных заражённых США лидируют с большим отрывом — у них обнаружено около 3 млн 559 тыс. больных.

США также впереди по количеству умерших от коронавируса — 139,3 тыс. человек, смертность 3,92%. Самая высокая смертность среди стран, входящих в топ-10, в Великобритании — 14,35%, более 44,9 тыс. человек.

В Бразилии — 74,3 тыс. (3,67%), В Мексике — 36,3 тыс. (11,67%) в Испании — 28,7 тыс. (9,47%).

Россия

В России по состоянию на 15 июля зафиксировано 746 851 случай заболевания, 11 805 заразившихся умерли, 524 125 человек выздоровело.

Смертность составляет 1,59%, что примерно в 9 раз ниже чем во Франции, Великобритании или Бельгии и в 2,5 раза ниже, чем в США или Бразилии.

Данные России о прохождении эпидемии подкреплены одним из самых больших в мире количеством проведенных тестов — более 23,7 млн. Это второй результат в мире, впереди только США с 44,1 млн проверок на COVID — 19.

Система здравоохранения России справляется с возросшей нагрузкой, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Во многом это заслуга наших врачей и медицинских работников, они настояние профессионалы и работают с полной самоотдачей. Мы им безмерно благодарны», — отметил он на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией.

При этом проявились и уязвимые стороны, добавил глава кабмина.

«Эти проблемы нуждаются в решении, в будущем их, конечно, нельзя допускать», — заключил он.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 15 июля © бюллетень

Руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии индикации арбовирусов НИИ вирусологии имени Д. И. Ивановского РАМН Александр Бутенко назвал нормальной практикой такое большое количество выявленных штаммов COVID — 19.

«Если речь идет только об одном вирусе и 100 штаммах — в этом нет ничего удивительного, потому что вирусологи работают, а выделить вирус из клинических материалов не представляет труда особого», — приводит его слова РИА Новости.

Бутенко добавил, что еще предстоит определить, все ли из выявленных штаммов представляют собой вариации COVID-19 или же некоторые из них — это другие коронавирусы.

Вирусолог отметил, что само по себе число штаммов ни о чем не говорит, ученым нужно определить их структуру, чтобы выяснить, насколько сильные изменения произошли в геноме вируса.

Тем временем на Украине

На Украине по состоянию на 15 июля зафиксировано 55 607 случай заболевания, 1427 заразившихся умерло (смертность 2.57%), 28 131 выздоровели.

При этом на Украине проведено всего около 827 тыс. тестов на COVID-19, что почти в 30 раз меньше, чем в России.

Кабинет министров на заседании 15 июля, одобрил законопроекты, предусматривающие введение штрафов для предприятий за допуск внутрь помещений или транспорта людей без защитных масок.

Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

В частности, одобрен проект изменений в закон «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения, по предотвращению распространения коронавирусной болезни (СОVID-19)».

«Им предусмотрено усиление административной ответственности в виде штрафа в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (3 400 — 5 100 грн, — ред.) для предприятий, предпринимателей, учреждений, организаций, которые нарушают санитарное законодательство и пропускают в свои помещения граждан без одетых средств индивидуальной защиты. Прежде всего — защитных масок или респираторов», — пояснил Мокан.

Согласно обнародованному на сайте правительства законопроекту, при этом маска должна обязательно закрывать нос и рот клиента, штраф за несоблюдение этой нормы сотрудники санитарно-эпидемиологической службы будут накладывать на собственников помещений или транспорта.

Кроме того, Кабмин поддержал законопроект «О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (СОVID-19)», которым предлагается предусмотреть административную ответственность за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без защитных масок.

Согласно обнародованному на сайте правительства законопроекту, за пребывание во время карантина в общественном транспорте, общественных зданиях без одетых средств индивидуальной защиты, в частности, респираторов или защитных масок, предлагается установить штраф в размере от 10 до 15 необлагаемых минимумов (170 — 255 грн).

Теперь данные законопроекты должны рассмотреть в Верховной Раде.

На Украине шесть областей не готовы к ослаблению карантина. Из обновленного списка Министерством здравоохранения были исключены Ровенская и Тернопольская области, и включена Харьковская область.

По состоянию на 15 июля, не соответствуют требованиям Минздрава Винницкая, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Харьковская и Черниговская области.

Для смягчения карантина регионы должны соответствовать четырем критериям: загруженность мест в больницах менее 50%, проведение более 24 тестов на COVID-19 на 100 тысяч населения, процент выявления коронавируса должен составлять менее 11%, динамика заболеваемости должна быть меньше 10%.

В мире

Ученые из Королевского колледжа Лондона озвучили финал худшего сценария развития пандемии коронавируса. В этом случае эксперты прогнозируют гибель 80% населения Земли.

Данный финал может наступить относительно скоро. Ученые отвели на это ближайшие 10-15 лет.

Прогноз ученых не прибавляет оптимизма, сообщая о том, что только у 17 % жителей Земли будет выработан иммунитет. Те, кому не удастся попасть в это число, в течение нескольких лет будут продолжать снова и снова подвергаться воздействию вируса — до самого финала.

Эксперты прогнозируют, что страшная участь минует дикие племена, проживающие вдали от цивилизации.

По мнению ученых, такие события, как онлайн-обучение и работа наравне с другими ограничениями являются только вершиной айсберга.

На основании информации о том, что выработанный к коронавирусу иммунитет со временем исчезает, ученые предположили, что коллективного иммунитета ожидать не стоит. С каждой новой вспышкой заболевания сопротивляемость организма будет только снижаться.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 19:00 14 июля

Согласно другому исследованию, у каждого человека, умершего после заражения коронавирусом, наблюдались четкие следы тромбообразования, что подчеркивает важность использования антикоагулянтов в лечении COVID-19.

Об этом рассказал специалист по инфекционным болезням Имперского колледжа Лондона профессор Грэхем Кук.

Он проанализировал результаты вскрытий больных, умерших из-за нового вируса. Результаты показали, что у всех умерших был тромбоз в той или иной степени.

При этом тромбы не всегда были основной причиной смерти человека, но полученные результаты, которые еще официально не опубликованы в научных журналах, подтверждают теорию о том, что COVID-19 вызывает серьезные сосудистые осложнения.

Хотя коронавирус считается респираторной болезнью, которая атакует легкие, в тяжелых случаях может поражать и другие органы. Тромбы уже не впервые заметили, как одно из неожиданных осложнений COVID-19, и после этого начались испытания антикоагулянтов для лечения больных коронавирусом.