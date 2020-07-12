Одна из основателей движения Black Lives Matter в канадском Торонто Юсра Хогали поделилась своим видением мира и проблемой расизма в Северной Америке

В своем твиттере темнокожая активистка отметила, что белые люди являются «недочеловеками» с «рецессивными генетическими дефектами».

«Белые люди — рецессивные генетические дефекты. Это факт. Белые гены нуждаются в превосходстве белых, как механизме защиты своего выживания как народа, потому что все, что они могут сделать, это произвести себя».

«Белая кожа — это ненормальность, свойственная недочеловеку. Все фенотипы существуют в семье черных народов, а белые люди — генетический дефект черноты. Черные просто при помощи своих доминирующих генов могли бы буквально смести с лица земли белую расу, будь у нас такая возможность», — выразила свою точку зрения Юсра Хогали.

Её сообщения стали вирусными, после того как ими поделился ученый Джеймс Линдсей. «Очаровательное послание главы BLM Торонто, которая была отмечена (несколько лет назад) городом Онтарио за образцовое лидерство», — с иронией отметил он. Пользователи нашли в Сети и другие высказывания темнокожей активистки — в одном из них она просит Аллаха дать ей сил «сегодня не убить всех мужчин и белых ребят вокруг».

После того как активистку раскритиковали за твит, Хогали ответила, что не является государственным служащим.

«Я не полицейский. Государство не доверяет мне оружие для насилия. Я никогда не участвовала в массовых нападениях. Все, что я сделала, это использовала оборот, риторический прием, чтобы выразить свое разочарование, и осмелилась быть человеком, призывающим к справедливости», — отметила лидер движения BLM. И так думают чернокожие радикалы не только в Торонто. Волна беспорядков в США: протесты продолжаются, полицейские увольняются © REUTERS, Ringo Chiu

Получившие равные права афроамериканцы в США теперь требуют откровенных привилегий, которые белые потомки угнетателей-рабовладельцев должны и обязаны оплачивать.

В свое время после ликвидации расовой сегрегации 60 лет назад в Вашингтоне сочли, что лучшей формой исправления ошибок прошлого будет нескончаемая финансовая поддержка. Темнокожим давали пособия, доступное жилье, всевозможные льготы и квоты для приема на работу и зачисления в вузы. Последнее интересовали далеко не всех, а вот беззаботная жизнь на шее у государства большинству понравилась.

В Нью-Йорке афроамериканцы живут в «нише» (от английской аббревиатуры NYCHA) — так называют городской департамент социального жилья, управляющий большим количеством квартир.

Там выросло несколько поколений безработных и не желающих работать. Обитатели таких квартир без проблем получают продовольственные наборы и социальные пособия, там в период пандемии регулярно проводят дезинфекцию. Их дети бесплатно получают айпады, а школы, в которые они ходят, имеют приоритетное финансирование. Вассерман объяснил, кто раскручивает протесты в США © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

Стало понятно, что число сторонников идеи залить проблему деньгами после дела Флойда лишь возросло. Крупнейшие банки и IT-компании уже заявили о многомиллиардных взносах в фонды борьбы с расовой дискриминацией.

Заработать на обвинениях в расизме — теперь этот тренд стал очень модным среди афроамериканцев. В этом смысле «героем» для чернокожих американцев является вовсе не Джордж Флойд, умерший в процессе задержания полицией, а человек, имя которого почти никто не знает. Мужчина по имени Сонтор Томас сначала подал в суд на своего работодателя за увольнение по расовому признаку.

Затем он выиграл суд у банка, сотрудники которого не поверили, что афроамериканец может положить на свой счёт крупную сумму денег, полученную в качестве компенсации за увольнение.

Если свести воедино нынешние требования BLM, то получается, что нужно сделать все банковские услуги для черных бесплатными, установить только для черных ипотеку под ноль процентов, а для черных владельцев бизнеса — кредиты на его развитие под ноль процентов. «Системный расизм существует и здесь»: по Австралии прокатилась волна акций Black Lives Matter © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Нужно также простить все долги афроамериканцев и изменить закон о Центральном банке, обозначив в качестве критерия оценки деятельности Федерального резерва уровень безработицы среди чернокожих.

На практике это будет означать, что ЦБ будет из печатного станка субсидировать синекуры для расовых меньшинств, одновременно разгоняя инфляцию для всех остальных граждан. Также ясно, кто будет платить за этот банкет.

Истории о попытках заставить белых покаяться за непонятные грехи у любого нормального человека вызывают недоумение. Однако в США, где движение BLM уже переродилось из мирного протеста в средство для угнетения неугодных, всё работает как в параллельной вселенной.

История белой пары юристов из Сент-Луиса, вышедших на защиту своего дома с оружием в руках, была выставлена «правильными демократическими СМИ» как очередная попытка угнетения обычного, совершенно мирного протеста чернокожих.

Теперь адвокаты Марк и Патриция МакКлоски могут лишиться не только лицензии на оружие, но и права практиковать на всей территории США. Делом занимается окружная прокуратура, позиция которой предельно проста — право на защиту своего имущества и жизни не работает, если речь о защите прав чернокожих. Адвокат Мария Келли из Нью-Джерси отмечает, что движение BLM и связанная с ним истерика вокруг расизма становятся выше поправок в Конституцию США. Протесты довели: в США появилась территория, неподконтрольная властям страны © REUTERS, Goran Tomasevic

Даже в южных штатах, где всего 50 лет назад были особенно сильны расистские настроения, всё изменилось. Чернокожие офицеры полиции, детективы, главы местных и федеральных ведомств — нет никакой сегрегации и попыток повлиять на карьеры исходя лишь из расового признака или социального положения.

В полицейских управлениях Техаса, где многие годы работали исключительно белые копы-республиканцы, давно несут службу темнокожие офицеры. Большая часть таких сотрудников, по словам Вадима Курзяка, отставного офицера полиции города Корпус-Кристи, до последнего пытались наладить диалог с протестующими.

Митинги против полицейского насилия сами превращаются в насилие. Протестующие и не скрывают, что они хотят сделать жизнь офицеров невыносимой. Активистка BLM Миранда Перес считает, что «для них это должно быть сравнимо со страхом, в котором живет каждый темнокожий в Америке, каждый день и каждый час». Корнилов: Полиция США обратилась к преступникам с неожиданной просьбой © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

Но в итоге в страхе живет вся страна. Давление на полицию привело к невиданному росту преступности. В Нью-Йорке в последние дни число убийств выросло в полтора раза. Чикаго, Вашингтон, Филадельфия, Атланта — криминал растет везде, где либеральные власти идут на поводу у митингующих и требуют от полиции максимальной сдержанности.

В нью-йоркской полиции после нескольких недель протестов свои жетоны сдали около 300 офицеров. Брэд Сосновски, коп с 20-летним стажем, утверждает, что за все эти годы никогда не видел подобного отношения к людям в форме. «Полицейские уходят налево и направо. Они уходят в отставку, они сказываются больными, это называется заболеть «синим гриппом». И все потому, что они не получают никакой поддержки от властей города и от начальства», — заявил он.

После того как протесты уже набрали критическую массу, стало очевидно, что тысячи единиц оружия находятся в руках у тех, кто по определению никогда и ни при каких условиях не должен владеть даже игрушечным пистолетом.

Главную опасность представляют леворадикальные формирования, которые «косят» под антифашистов. Но на самом деле они к борьбе против фашизма не имеют никакого отношения. Их цель — это возможность легальной сегрегации в отношении неугодных. И здесь фактически не важно, кто это будет — афроамериканцы, американцы азиатского происхождения, белые американцы. Главное — получить инструмент для воздействия на массы.

В какой-то момент белые люди стали угнетаемым большинством. Многие дополнительные права и привилегии дали другим группам, включая сексуальные меньшинства, все движения были только в защиту прав чернокожих и некоторых других категорий. Все это делалось за счет нормальных белых людей. Погромы в Атланте: уволен полицейский, подстреливший афроамериканца © РИА Новости, Брайан Смит | Перейти в фотобанк

Все это привело к тому, что просто стало уже тяжело жить белым людям. В итоге именно поэтому Дональд Трамп со своими откровенными заявлениями получил немало сторонников. За него многие голосовали именно потому, что он выражал точку зрения простых белых людей, глубинной Америки.

Предпосылки к повторению гражданской войны уже есть. Белым не нравится истерика вокруг расовых предрассудков, чернокожим не нравится, что их претензии называют необоснованными и посылают «куда подальше».

Особо нетерпеливые создают движения вроде «Чёрных пантер» (вооружённые формирования, состоящие исключительно из чернокожих) и патрулируют районы в надежде найти белого и заставить его сожалеть о годах рабства и расизма, к которым этот, отдельно взятый белый, не имеет никакого отношения.

В США общество рискует расколоться на два лагеря, но войной «чёрных против белых» это не будет. Скорее страну ждёт война сторонников здравого смысла и претендующих на исключительность левых радикалов.

При подготовке текста использованы материалы сайтов life.ru и kp.ru