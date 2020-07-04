Большинство областей Западной Украины по-прежнему не соответствует критериям Минздрав для смягчения карантина. При этом регион ещё полностью не оправился от катастрофического паводка

По состоянию на утро 3 июля в Черновицкой и Тернопольской областях оставались подтопленными 11 населенных пунктов, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Всего же в шести областях Западной Украины остаются разрушенными 307 мостов, поврежденными — 751,5 км автодорог.

Силами ГСЧС с начала проведения работ спасли 478 человек и ещё 721 человек были эвакуированы, отселили — 1324 человека. Также спасатели откачали более 315 589 кубометров воды и расчистили 15,4 км автодорог, 5,06 км русел рек, 27,82 км водоотводных сетей. За последние сутки в пострадавшие районы местным жителям доставили 2000 100 кг пищевых продуктов и подвезли 5000 л питьевой воды. К ликвидации последствий дождевого паводка привлечено 563 человека и 195 единиц техники ГСЧС.

Помощь гражданскому населению в ликвидации последствий наводнения в Закарпатской и Черновицкой областях оказывали также военные. «1 июля 34 военнослужащих 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Сухопутных войск ВС Украины привлекались к ликвидации последствий непогоды в населенном пункте Стрелецкий Кут, Кицманского района Черновицкой области. Также от 534-го отдельного инженерно-саперного батальона «Тиса» были задействованы 4 военнослужащих и 2 единицы техники: грузовой автомобиль и военный экскаватор в населенном пункте Лопушное, Межгорский район Закарпатской области», — говорится в сообщении пресс-службы Вооружённых Сил Украины. Как отмечается, в готовности к ликвидации последствий наводнения находятся 922 военнослужащих ВС Украины и 148 единиц военной техники, которая технически исправна и готова к выполнению задач.

В начале уходящей недели из-за сильных ливней на Львовщине затопило популярный курорт Моршин — подвалы четырёх санаторно-гостиничных комплексов и городской Дворец культуры. Но хуже всего ситуация в Ивано-Франковской области: тут оползень отрезал дорогу к семи населенным пунктам: сёлам Дземброня, Быстрец, Грамотное, Стовпни, Кохан в Верховинском районе и Космач, Брустуры в Косовском районе. Также на Прикарпатье вследствие стихии погибли 3 человека. А 3 июля в селе Сусково на Закарпатье река Латорица вышла из берегов. Стихия повредила мосты и затопила часть дворов. Кроме того, вода принесла с собой кучи мусора и грязи. По словам местных жителей, уровень воды поднялся настолько, что они не могли выйти из домов, и им пришлось выпрыгивать в окна.

На ликвидацию последствий наводнения на Западной Украине Кабмин ещё на минувшей неделе выделил 754 миллиона гривен. А 3 июля Верховная Рада приняла закон о выделении на эти же цели дополнительно 2 миллиардов гривен. На эту сумму будет увеличен резервный фонд государственного бюджета Украины за счёт доходов от налога не добавленную стоимость.

А вот в прикарпатском селе Ланчин рассчитывают получить несколько тысяч гривен, продав резиновые сапоги, которые местный житель Василий Голиней одолжил Владимиру Зеленскому во время визита президента Украины в затопленный регион. После отлёта Зеленского гуцулу вернули его сапоги, и теперь это — местный раритет. Односельчане подбивают Голинея выставить «ЗЕ-сапоги» на аукцион, а на вырученные от продажи деньги основать фонд поддержки пострадавших от наводнения. «Стартовую цену для начала выставим 1 тысяч гривен, но задешево не отдадим. А вообще жена Васыля отказалась отдавать сапоги — сама носит. Говорит, в хозяйстве пригодятся — после потопа повсюду болото, грязища, работы много», — рассказал киевскому сайту СТРАНА один из жителей Ланчина.

Сам Василий Голиней скромничает и не хочет внимания к своей персоне — особенно после того, как в селе пошел слух, что ему за услугу Зеленскому вне очереди починят подтопленную хату. «Его хозяйство пострадало, но не критично, есть пять домов, которые полностью разрушены, этим людям будут помогать в первую очередь. Таких пострадавших хат, как у Голинея, в селе десятки. Да и Васыль не рассчитывает на особое отношение. Это работящий мужик, сам хату построил, поставил забор. Ездит на заработки за границу», — рассказывают в селе. Да и вообще в Ланчине говорят, что не хотят, чтобы над ними насмехались после этого казуса. «Многие в Карпатах не голосовали за Зеленского, но он президент и надо его уважать», — сказал киевским журналистам житель Ланчина.

Поскольку ликвидация последствий паводка на Западной Украине перешла в рутинную фазу, в регионе вновь обострилось внимание к традиционным темам — новому районному делению и эпидемии коронавируса. 1 июля комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения рекомендовал парламенту принять откорректированный проект постановления о новом разделе Украины на районы. Однако и этот документ не удовлетворил жителей ряда областей Западной Украины.

Продолжается недовольство «профессиональных патриотов» на Закарпатье в связи с предложением присоединить Виноградовский район к Береговскому — хотя вследствие такого решения венгры перестанут быть в этой административно-территориальной единице большинством. Правда, пока никаких публичных протестов ни со стороны украинских националистов, ни со стороны закарпатских венгров нет. Кроме того, на Закарпатье предлагается сохранить Раховский район, в основном населённый гуцулами.

Иная ситуация на исторической Волыни. В Ровенской области депутаты Гощанского районного совета 3 июля приняли обращение к президенту, правительству и парламенту Украины с предложением создать отдельный район на базе нынешних Гощанского, Корецкого и Острожского. А в соседней Волынской области ещё 30 июня жители посёлка Маневичи перекрыли международную трассу Ягодин-Киев и дорогу Маневичи-Луцк, протестуя против ликвидации Маневичкого района и присоединения его к Камень-Каширскому.

Но самая напряжённая ситуация сложилась в Черновицкой области. Парламентский комитет резко изменил предложенный Кабмином проект раздела этой области на районы, что вызвало целый ряд протестов. Во-первых, депутаты Сторожинецкого городского совета приняли обращение к киевским властям с предложением сохранить первоначальный проект, по которому создавался Сторожинецкий район, в состав которого должны были войти два горных района Буковины — Вижницкий и Путильский. Ныне же гуцульские районы предлагается объединить в отдельный горный район, а Сторожинец присоединить к Черновицкому району.

Территория Днестровского района, объединяющего земли бывшей Северной Бессарабии, осталась без изменений, однако депутаты предложили сделать его центром не Хотин, а заштатный посёлок Кельменцы. Это сразу же вызвало массовые протесты жителей Хотинского района, которые с 1 июля начали блокирование трассы Черновцы-Житомир в селе Атаки, перед мостом через Днестр. В первый день блокирование завершилось дракой с полицейскими, двое из которых пострадали. И хотя время от времени протестующие пропускают рейсовые автобусы и фуры, дорога остаётся заблокированной.

Участники говорят, что акция бессрочная, и они будут перекрывать дорогу, пока не утвердят план, где центром Днестровского района будет Хотин. Губернатор Черновицкой области Сергей Осачук действия протестующих публично осудил, полиция открыла два уголовных производства: одно — по факту блокирования дороги, другое — о нападении на правоохранителей.

При этом Черновцы до сих пор не могут прийти в себя от последствий наводнения — 2 и 3 июля в большинстве домов города не было водоснабжения. Будет ли оно восстановлено в выходные — пока неясно. Зато уже 1 июля из области начали вновь вывозить лес, о чём сообщили местные жители. «Наводнение в Черновицкой области отступило. Но надолго ли? Тамошний житель насчитал сегодня 19 вагонов леса, который вывозили из Карпат за границу», — говорится в подписи к видео с составом кругляка.

Кроме этого, Черновицкая область является одним из десяти регионов Украины, которые не соответствуют критериям Минздрава для ослабления карантинных ограничений. В этом списке также Волынская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Львовская и Ровенская области. «Постановлением правительства чётко определены четыре критерия, по которым могут усиливаться ограничения. В настоящее время наиболее напряженная ситуация наблюдается в западных регионах, в частности в Волынской, Закарпатской, Львовской и Ривненской областях», — отметил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге 3 июля.

Черновицкая область, которая долгое время была лидером в регионе и на Украине в целом по числу инфицированных коронавирусом (4935), ныне уступила первенство Львовской — тут с начала эпидемии выявлено 5883 заражений. Как сообщил 3 июля руководитель управления здравоохранения Львова Владимир Зуб, ныне профильные городские больницы заполнены на 95%. Это дало повод главе Львовской областной государственной администрации (ОГА) Максиму Козицкому 3 июля направить официальное письмо мэру Львова Андрею Садовому с требованием созвать внеочередное заседание по чрезвычайным ситуациям и ужесточить карантин в городе — в частности, ограничить работу кафе и ресторанов и запретить деятельность фитнес-центров и спортивных залов. Губернатор также сообщил, что направил соответствующее обращение в прокуратуру Львовской области.

Сам Андрей Садовый пытается позиционировать свой конфликт с областными властями как политический и связанный с грядущими местными выборами. 2 июля на подконтрольном сайте ZAXID.net Садовый провёл большой прямой эфир, в ходе которого дал понять, что планирует в четвёртый раз баллотироваться на пост городского головы Львова, и пытался убедить жителей города, что он процветает. Согласно свежим опросам, ныне у Андрея Садового самый высокий рейтинг как у кандидата в мэры Львова — 35,7%. На втором месте бывший заместитель Садового и экс-губернатор Львовщины Олег Синютка («Европейская Солидарность») — 14,4%, на третьем месте «свободовец» Руслан Кошулинский — 14,1%. При этом депутат Львовского горсовета от «Европейской Солидарности», бизнесмен Григорий Козловский 30 июня заявил, что мэр регулярно получает взятки от львовского бизнеса. Фирмы Козловского находятся в конфликте с мэрией Львова по поводу двух городских рынков.

В то время, как Евросоюз продлил ограничения на поездки из ряда стран, в том числе из Украины, в среду, 1 июля, венгерская авиакомпания-лоукостер Wizz Air открыла вторую базу на Украине — в международном аэропорту «Львов» им. Даниила Галицкого. Уже в этом месяце компания планирует запустить пять новых рейсов из Западной Украины в несколько европейских городов. В частности, рейсы будут выполняться из Львова в следующие города: Биллунн (Дания), Таллин (Эстония), Лиссабон (Португалия), Гамбург (Германия) и Щецин (Польша). При этом львовский аэропорт оказался в центре очередного «мовного скандала». Как сообщил тревел-блогер Макс Циркель, на стойке регистрации авиакомпании SkyUp его отказались обслуживать, пока он не перешёл на украинский язык. Блогер написал, что «однозначно не рекомендует аэропорт Львова», поскольку тут «вы столкнётесь с хамством, дискриминацией по языковому признаку, полностью неработающей инфраструктурой и отсутствием электричества».

В соседней Ивано-Франковской области ещё с 1 июля запрещены мероприятия с участием более чем 10 людей, что вызвало протесты как предпринимателей, занятых в ивент-сфере, так и обычных людей, у которых в очередной раз срываются давно запланированные свадьбы. В пятницу около двух сотен людей пикетировали Ивано-Франковскую ОГА с требованием отменить упомянутый запрет. В акции приняли участие и музыканты, которые играли для присутствующих. Лидеры протестующих встретились с вице-губернатором Марией Савкой, которая пообещала рассмотреть их требования на следующей неделе.

С начала эпидемии в Ивано-Франковской области выявлено 2544 случая заражения коронавирусом. Ещё в одной галицкой области, Тернпольской, инфицированных меньше — 1990, но на территории города Тернополь с 30 июня запрещена работа всех предприятий торговли и общественного питания после 22:00. Протестов предпринимателей по этому поводу пока нет.

На уходящей неделе глава Тернопольской ОГА Владимир Труш отметил 100 дней работы в этой должности, в связи с чем 2 июля губернатор выступил с публичным отчётом. По его словам, на Тернопольщине самый высокий на Западной Украине показатель выздоровевших от COVID-19. «В Тернопольской области выздоровели 1160 человек, это 60,1% (в целом по Украине — 43,4%). В Черновицкой области удельный вес выздоровлений — 39,5%, Ивано-Франковской — 45%, Ровенской — 48%, Львовской — 14,3%, Волынской — 29,5%» — заявил Владимир Труш.

А на Закарпатье появился очередной «генерал-губернатор». 1 июля бывший генерал СБУ Олег Коцюба стал первым заместителем председателя Закарпатской ОГА. В 2018 году Петр Порошенко присвоил Олегу Коцюбе звание генерал-майора. Тогда Коцюба работал первым заместителем начальника Депатартамента контрразведки СБУ —под руководством Алексея Петрова, нынешнего губернатора Закарпатья. Одна из главных задач новой властной команды в крае — контроль над контрабандой. 2 июля пресс-служба Закарпатской ОГА сообщила, что за растаможку посылок от гастарбайтеров в бюджет уже поступило 49,5 миллиона гривен.

С 3 июля в Закарпатской области ужесточили карантин, в частности, ограничили время работы магазинов, кафе и ресторанов до 22:00, а также запретили проведение свадеб и других подобных мероприятий. Всего на Закарпатье с начала эпидемии зафиксировано 3126 случаев заражения коронавирусом. А в Волынской области с того же дня усилили карантинные меры в районах с местами массового отдыха людей, в частности — у водоёмов. Как сообщила пресс-служба Волынской ОГА, в Шацком районе с 3 июля запрещаются регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в пригородном и междугородном внутриобластном сообщении. Анализ эпидемической ситуации показывает, что уровень заболеваемости COVID-19 в области находится на стабильно высоком уровне, заявили в пресс-службе. Всего в Волынской области с начала эпидемии заразилось коронавирусом 2570 человек.

Среди дополнительных противоэпидемических мер, которые введены в области — запрет регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок в пригородном и междугородном внутриобластном сообщении. Также будут проводиться регулярные проверки заведений, предоставляющих услуги по размещению туристов — баз отдыха, площадок для кемпинга, хостелов, санаториев, пансионатов, летних оздоровительных лагерей и прочего. Вице-губернатор Волыни Татьяна Щербак вообще считает, что базы отдыха на Шацких озёрах открылись незаконно.

Однако Волынская область прославилась на всю Украину совсем другим нарушением закона. Как сообщила 3 июля пресс-служба полиции области, на Волыни правоохранители задержали мужчину, который предлагал трудоустройство в Кабинете министров за 200 тысяч долларов, и обещал зачислить людей в закрытую «группу масонов». По словам полицейских, основатель и председатель Луцкой городской организации одной из политических партий наладил преступную схему вымогательства средств за якобы за помощь в назначении на руководящие должности в высших органах государственной власти Украины.

Мужчина называл себя представителем британской организации «Группа Ротшильда», применял психологические манипуляции и легко входил в доверие к потерпевшим. На схеме ему удалось заработать более 1,5 миллиона долларов. Злоумышленника задержали в одном из кафе Луцка при получении средств — 200 тысяч долларов, за которые тот обещал содействие в трудоустройстве жителя Волыни на должность в Кабинете министров. По данным следствия, ранее тот же мужчина «продал» еще один пост в Кабмине за 150 тысяч долларов. По данному факту правоохранители начали расследование по ч.4 ст.190 УК — мошенничество, совершенное в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Пытаются бороться с местами отдыха и в Ровенской области. Вице-губернатор Сергей Подолин заявил, что разрешения на работу бассейнов, пляжей и баз отдыха областная комиссия не давала, и призвал районные и местные власти бороться с нарушителями. Но реально власти могут влиять только на коммунальные предприятия и учреждения: так, в области в очередной раз отказались открывать детские сады, хотя об этом неоднократно просил мэр Ровно Владимир Хомко. Всего в Ровенской области зафиксировано 3950 зараженных коронавирусом.

Единственной областью Западной Украины, где с 3 июля разрешено ослабить карантин, является Хмельницкая: тут с начала эпидемии всего 822 человека были инфицированы коронавирусом. А двумя днями ранее следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) в городе Хмельницкий провели обыски в трёх ракетных бригадах Воздушных сил ВС Украины, и изъяли там 7 СВЧ-приборов — частей системы наведения ракет, которые ранее были незаконно ввезены с территории РФ. Хотя приборы были оперативно возвращены, вспыхнул скандал, следователи были отстранены от должностей, а Главное следственное управление ГБР 3 июля открыло производство по факту возможной диверсии. Соответствуют ли контрабандные детали ракет техническим нормам, и не является ли «диверсией» сама их доставка из России, украинские силовики не сообщают.