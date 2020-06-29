Почти половина жителей стран-членов Европейского Союза считают, что ЕС не выполнил своих обязательств, реагируя на пандемию коронавируса, и полагают действия структур ЕС неадекватными угрозе

Согласно данным масштабного опроса, проведенного в девяти странах ЕС по заказу Европейского совета по международным отношениям (ECFR), 46% жителей стран-членов Европейского Союза считают, что ЕС не выполнил своих обязательств, реагируя на пандемию коронавируса. Опрос проводился в последнюю неделю апреля и первую неделю мая, в нём приняли участие 11 000 человек.

В некоторых странах недовольство действиями Брюсселя особенно остро: 63% итальянцев и 61% опрошенных французов считают, что ЕС не выполнил своих обязательств. Кроме того, не было ни одной страны, в которой большинство респондентов были бы удовлетворены реакцией ЕС. Самый высокий уровень одобрения зафиксирован в Португалии, и это всего 36%. Более того, 47% респондентов считают, что ЕС был «неадекватен» во время коронакризиса. Во Франции 58% респондентов согласились или полностью согласились с этим утверждением, а в Португалии это число составило 52%. Во всех странах, где проводился опрос, больше респондентов согласились с таким утверждением, чем не согласились (к примеру, в Германии соотношение составило 44% к 15%).

Хотя исследование проводилось до того, как ЕС начал создавать совместный фонд восстановления, директор ECFR и один из соавторов исследования Марк Леонард не уверен, что это изменит мнение. «Сейчас тот момент, когда на ответ ЕС полагается больше надежд… но если эта надежда скоро не будет удовлетворена, мы также можем увидеть обратную реакцию», — сказал он.

Однако, несмотря на этот в значительной степени негативный взгляд на меры ЕС в ответ на пандемию, большинство респондентов заявили, что кризис продемонстрировал необходимость расширения сотрудничества в рамках ЕС. В некоторых странах, таких как Португалия, Испания и Италия, более трёх четвертей опрошенных (90%, 81% и 77% соответственно) согласились с таким утверждением.

Страны Евросоюза, которые зачастую открывали границы между собой, не придерживаясь рекомендаций Еврокомиссии, ныне пытаются согласовать единый список зарубежных государств, гражданам и жителям которых можно будет въехать на территорию ЕС с 1 июля. Дипломаты ЕС на протяжении минувшего уик-энда достигли предварительной договоренности о критериях допуска.

После переговоров в Брюсселе решили открыть с 1 июля доступ для стран, где уровень коронавирусной инфекции равен или ниже среднего показателя по ЕС за последние две недели на 100 000 жителей. В дополнение к уровню инфицирования ЕС также оценит, есть тенденция к увеличению или уменьшению числа новых случаев, и рассмотрит, как страна справляется с эпидемией и насколько надёжны ее данные.

Как сообщает портал Politico, предварительно согласованный список, включает Алжир, Австралию, Канаду, Грузию, Японию, Черногорию, Марокко, Новую Зеландию, Руанду, Сербию, Южную Корею, Таиланд, Тунис, Уругвай, Андорру, Сан-Марино, Монако и Ватикан. США, России и Украины в нём нет. Китай будет включен в список, если он откроет свои границы для путешественников из Европейского Союза, поскольку взаимное открытие также является одним из критериев.

Список третьих стран, чьим гражданам и постоянным жителям будет открыт въезд в ЕС, будет обновляться каждые две недели с учетом развития событий, согласились дипломаты. Национальные столицы имеют право решать, кого из граждан стран, не входящих в ЕС, впускать, но Брюссель надеется на скоординированный подход. Окончательное согласование списка ожидается в понедельник, 29 июня.

Ранее министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что решения, связанные с открытием границ с не входящими в ЕС и Шенгенскую зону странами, будут приниматься исходя из каждой отдельной ситуации. «Мы рассматриваем каждую ситуацию по отдельности — с точки зрения того, как распространяется вирус, а также — мер, которые введены странами для сдерживания вируса», — сказал министр, и отметил, что приоритет — это «обеспечить защиту здоровья жителей в ЕС, в частности, во Франции».

В самой Франции, которая занимает пятое место в Европе по числу инфицированных коронавирусом (почти 163 тысячи человек, почти 30 тысяч летальных случаев), 28 июня прошёл второй тур муниципальных выборов, отложенный на три месяца из-за эпидемии коронавируса. Второй тур отличился рекордно низкой явкой. Согласно предварительным оценкам, на фоне пандемии коронавируса на участки пришли лишь чуть более 40% избирателей — ещё меньше, чем в первом туре.

Несмотря на то, что карантин во Франции во многом отменён, меры санитарной безопасности повсюду на избирательных участках строго соблюдались. Защитные маски были обязательными как для голосующих, так и для членов комиссий, а в помещении могли находиться не более трёх избирателей. Это не говоря о социальной дистанции в метр, рекомендации приносить свои ручки, а также процедуре голосования по доверенности.

После первого тура, который прошел в марте, расклад поменялся незначительно: представителям партии «Европа Экология Зеленые» удалось одержать первенство в части крупных городов, а результаты членов президентского движения «Вперед, Республика!», по словам госсекретаря Сибет Ндиай, вызывают «разочарование». По предварительным данным, представители партии «Европа Экология Зеленые» победили на выборах в Страсбурге, Лионе, Бордо и Туре. Как сообщает агентство France-Presse, в Лилле член Социалистической партии Мартин Обри обошла конкурента от «зеленых» с минимальным преимуществом в несколько сотен голосов. За социалистами остался и Париж: кандидат от этой партии, действующий мэр Анн Идальго победила с результатом в 48% голосов — при этом выдвиженка президентской партии, экс-министр здравоохранения Аньес Бюзен, была лишь третьей.

Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что её партия на прошедших во Франции муниципальных выборах одержала «большую победу». «Эта победа стала настоящим спусковым крючком, поскольку мы тоже сможем продемонстрировать, что способны управлять большими сообществами», — отметила Ле Пен. Она также поздравила членов своей партии, которые, по предварительным данным, одержали победу в своих муниципалитетах, среди них новые мэры городов Перпиньян, Муассак, Мазан, Бедарридэ и Брюэ-ла-Бюисьер.

Хотя эти выборы были муниципальными, их результаты напрямую отразятся на работе правительства Франции. Дело в том, что в городе Гавр в борьбе за пост мэра победу одержал премьер-министр страны Эдуар Филипп, набравший более 58% голосов. Однако когда он приступит к исполнению своих обязанностей, неизвестно. Как пишут французские СМИ, на следующей неделе Эмманюэль Макрон может снять его с поста главы правительства, однако политологи считают вероятность этого низкой. Сам Эдуар Филипп ранее заявлял, что останется напосту премьера после муниципальных выборов, а управлять Гавром будет только после отставки.

Ещё в двух европейских странах, несмотря на сохраняющиеся карантинные ограничения, 28 июня состоялись президентские выборы. Так, выборы президента Исландии уверенно выиграл действующий глава страны Гудни Йоханнессон, который в 2016 году стал самым молодым президентом в истории страны с момента обретения независимости в 1944 году. Йоханнессон получил 92,2% голосов, а его соперник Гюрмундур Франклин Йонссон — 7,8% голосов. Результат не стал неожиданным, накануне голосования именно такую поддержку прогнозировали социологические исследования. Страна, в которой проживает около 365 000 человек, не слишком пострадала от кризиса здравоохранения. До сих пор здесь зафиксировано 10 смертей от коронавируса, и в настоящее время в Исландии 10 активных случаев заболевания.

А вот Польша, где в воскресенье также выбирали президента, замыкает европейскую десятку по числу инфицированных коронавирусом — почти 34 тысячи человек, 1438 людей тут умерли от COVID-19. Президентские выборы в этой стране должны были состояться 10 мая, но вследствие давления оппозиции и конфликтов внутри правящей коалиции их перенесли. За перенос выборов выступали также эпидемиологи.

Согласно результатам экзит-полов, за действующего президента Анджея Дуду отдали голоса 41,8% избирателей, а за оппозиционера, мэра Варшавы Рафала Тшасковского — 30,4%. Эти два кандидата вышли во второй тур выборов, который состоится 12 июля. Социологи отмечают, что из-за эпидемии коронавируса голосования было разрешено и через почту, что может несколько изменить реальные результаты по сравнению с экзит-полами. Согласно экспресс-опросу, проведённому компанией Kantar сразу после первого тура, во втором большинство поляков пока склонно поддержать Дуду (45,4%), но Тшасковский дышит ему в затылок (44,7%).

В Великобритании, которая удерживает первые места в Европе по количеству заражений коронавирусом и летальных случаев от него (соответственно, более 311 тысяч и 43,5 тысяч) региональные выборы, в том числе выборы мэра Лондона, перенесены с мая 2020-го на весну 2021 года — решение об этом премьер-министр Борис Джонсон принял ещё в марте. В этой стране с 4 июля начнется новый этап ослабления карантина (в частности, откроются пабы), и советник правительства по чрезвычайным ситуациям Джереми Фаррар заявил, что опасается новой вспышки эпидемии после открытия в июле пабов и ресторанов. «Мы проходим по острию ножа, ситуация очень нестабильная, особенно в Англии, и я ожидаю рост новых случаев в ближайшие недели», — предупредил он.

При этом в полиции Лондона жалуются на массовое игнорирование мер безопасности, необходимых для сдерживания распространения коронавируса. Как заявила в комментарии британской медиа-корпорации ВВС комиссар столичной полицейской службы Крессида Дик, большое количество людей «полностью игнорируют» рекомендации органов здравоохранения. «Сейчас жара. Многие люди выпивают много алкоголя. Некоторые просто раздражены и агрессивны», — отметила она, комментируя ситуацию.

Не исключено, что британские власти решили «экспортировать» проблему, разрешив подданным с 6 июля заграничные поездки без последующего 14-дневного карантина после возвращения. Предполагается, что в число разрешённых для таких поездок стран войдут Испания, Франция, Греция, Италия, Нидерланды, Финляндия, Бельгия, Турция, Германия и Норвегия — но не Португалия или Швеция. Полный список туристических коридоров с Великобританией будет опубликован на следующей неделе. Представитель правительства Великобритании заявил, что новые правила предоставят людям «возможность для летнего отдыха за границей», а также стимулирует экономику Британии, но подчеркнул, что ослабление зависит от того, насколько низкими будут риски.

При этом Греция надеется, что сможет установить «воздушный мост» с Великобританией, который позволит британским туристам посещать греческие курорты со следующего месяца. «Я думаю, что наиболее реальной перспективой устранить барьеры с обеих сторон является середина июля», — сказал министр туризма Греции Гарри Теохарис, добавив, что Греция также ждала установок Европейского Союза по этому вопросу. При этом путешественникам, которые направляются в Грецию, с 1 июля необходимо будет заполнить специальную онлайн-форму, указав страну, из которой прибыли туристы, и адрес их пребывания во время отпуска. В сфере туризма в Греции занято около 700 000 человек, и он составляет около 20% экономики страны. С начала эпидемии в Греции было выявлено 3376 инфицированных коронавирусом, 191 человек умер от COVID-19.

На второй позиции в Европе по числу инфицированных коронавирусом находится Испания — почти 296 тысяч человек, от COVID-19 тут умерли 28,3 тысячи людей. Однако в автономном сообществе Мадрид впервые с начала пандемии в течение последних суток не было ни одного случая смерти от COVID-19. «Отличная новость: вчера был первый день, когда в Мадриде не зарегистрировано погибших от COVID-19, — написала в воскресенье в своем Twitter глава правительства региона Исабель Диас Аюсо. — Вместе мы можем сделать так, чтобы этот кошмар не повторился», — отметила она. Мадрид, в котором от последствий COVID-19 скончались более 8400 человек при 72 000 подтвержденных случаях заражения — один из самых пострадавших от пандемии регионов Испании.

Хотя в целом в Испании большинство карантинных ограничений отменено, 27 июня испанское правительство продлило запрет на въезд в страну туристам с круизных судов. Эта мера призвана способствовать предотвращению дальнейшего распространения коронавируса в Испании. Швартовка круизных лайнеров будет разрешена только после завершения пандемии.

Третье место по числу зараженных коронавирусом среди европейских стран занимает Италия — более 240 тысяч человек, летальных случаев от COVID-19 тут зафиксировано более 34,7 тысяч. В этой стране с начала июня возобновлено авиационное сообщение, однако пассажиров итальянских авиакомпаний ждал неприятный сюрприз: 28 июня итальянские власти объявили, что ручная кладь фактически запрещена на всех национальных и международных рейсах. Национальное управление гражданской авиации заявило, что оно запрещает использование полок в салоне самолета для любого типа багажа. Маленькие сумки и предметы, которые можно положить под сиденье перед собой, по-прежнему разрешены.

Эта мера направлена на предотвращение блокирования проходов и скопления людей во время посадки или высадки пассажиров, поскольку правительство стремится ограничить риски распространения COVID-19. Все пассажиры, даже на дальнемагистральных рейсах, должны будут оставлять ручную кладь в багажном отделении самолета — без дополнительной платы. Между тем, правила социального дистанцирования на рейсах итальянских авиакомпания были отменены, и пассажирам больше не нужно сидеть через одно кресло.

Границы в Европе вновь могут быть закрыты в случае резкого роста количества инфицированных коронавирусом в той или иной стране ЕС. Об этом в субботу, 27 июня, заявил в интервью dpa министр иностранных дел Германии Хайко Маас. При этом он отметил, что такие решения должны быть скоординированы на общеевропейском уровне и пройти процедуру голосования. В тот же день федеральный канцлер Германии Ангела Меркель предостерегла жителей страны от легкомысленного поведения в связи эпидемией коронавируса. «Опасность, исходящая от этого вируса, по-прежнему серьезна», — сказала глава правительства Германии в субботу в своем традиционном видеоподкасте.

Это обращение Меркель было посвящено председательству ФРГ в Совете ЕС, которое начинается 1 июля. По словам канцлера, тот факт, что Германия относительно успешно справляется с эпидемией, отнюдь не значит, что все уже защищены и опасность миновала. Меркель напомнила в связи с этим о недавних вспышках инфекции, в частности на западе страны, в Гютерсло. С начала эпидемии в Германии выявлено почти 195 тысяч инфицированных коронавирусом (четвёртая позиция в Европе), от COVID-19 тут умерли чуть более 9 тысяч людей. Эффективное репродуктивное число коронавируса в Германии вновь снизилось до 0,62, это значит, что один инфицированный в среднем может заразить менее одного человека. Еще несколько дней назад из-за локальных вспышек этот показатель приближался к 3.

А немецкий вирусолог Хендрик Штрек, возглавлявший исследовательскую группу в Хайнсберге, очаге заражения на западе Германии, высказался за создание международной противоэпидемиологической группы быстрого реагирования. Такая группа специалистов, по словам ученого, могла бы усилить работу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Института имени Роберта Коха в Германии. В интервью газете Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung Штрек заявил, что не исключает в будущем вспышек пандемий, возбудители которых будут такими же заразными, как коронавирус SARS-CoV-2, но значительно более опасными, что касается последствий заражения. По его словам, это могут быть даже не новые вирусы, а уже известные, но мутированные.

При этом заместитель генерального директора ВОЗ Сумия Сваминатан заявила, что в мире разрабатывается порядка 200 вакцин от коронавируса, из них порядка 15 вакцин уже тестируют на людях. Так, китайская компания China National Biotec Group (CNBG) сообщила об успешных результатах тестирования возможной вакцины от коронавируса. У всех 1120 участников исследования, которым был введен препарат, были выработаны устойчивые антитела. Это уже вторая возможная вакцина от коронавируса SARS-CoV-2, которую разрабатывает CNBG. Первый препарат также показал успешный промежуточный результат. А волонтёры в Великобритании, Бразилии и Южно-Африканской Республике получили первые дозы экспериментальной вакцины в рамках испытания на людях, проводимого Оксфордским университетом.