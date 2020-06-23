Давно копившееся недовольство Офиса президента бездеятельностью главы Одесской ОГА Максима Куцего вылилось в четкие сигналы, говорящие о его скорой отставке. В потенциальной смене руководства Одесской области разбиралась Украина.ру

Назначенный на должность главы Одесской ОГА 11 октября 2019 года по результатам затянувшегося конкурса от Офиса президента Максим Куцый, похоже, в скором времени покинет свой пост. Такая информация обсуждается в СМИ, близких к команде Зеленского. Однако, несмотря на неподтвержденные источники этих инсайдов, у них есть все основания для того, чтобы оказаться правдой. Кто кому в Одессе Рабинович. Куцый Труханов и Офис Зеленского © Facebook, Gorsovet.info, Максим Куцый

Чтобы понять суть предъявляемых Куцему претензий, не надо быть осведомленным в кадровых интригах Офиса президента. Достаточно вспомнить значимые события и скандалы, которые произошли за время работы нынешнего одесского губернатора.

Безликий наместник

Если вспомнить деятельность молодого киевлянина на посту губернатора, бросается в глаза абсолютная непубличность этого чиновника, который по совокупности своих обязанностей должен представлять политическое монобольшинство партии Зеленского в Одесской области. В украинской политической реальности наместник президента, которым является губернатор, обязан поддерживать рейтинг правящей политической силы, особенно перед местными выборами.

Предшественник Куцыя, Максим Степанов, руководивший областью на протяжении трех лет, запомнился одесситам постоянными инфоповодами, в которых он выступал как организатор и инициатор новых направлений развития в Одесском регионе. Другое дело, что все его начинания остались на бумаге, но медийная активность создавала впечатление активной и организованной работы. Однако управленческий стиль Куцего за все время его деятельности был полной противоположностью стиля предшественника.

Как главное достоинство Куцего при назначении отмечалось отсутствие у него опыта работы в госструктурах. Однако это сыграло с новым главой района злую шутку: неопытный губернатор допустил огромное количество ошибок, за которые его стали называть "безликим губернатором".

Александр Белл изобрел телефон

Непубличность, которую с первых дней работы в ОГА демонстрировал Куцый, поставила в тупик даже мэра Одессы Геннадия Труханова. Вместо того, чтобы лично наладить работу с Одессой и районами области, ОГА в первый же месяц своей деятельности погрузилась в загадочное молчание. Управленческое искусство Куцего даже вызвало насмешки со стороны городских властей Одессы.

Так, на своей странице в сети Facebook Геннадий Труханов разместил изображение старинного телефона с подписью «В 1876 году американский ученый Александр Белл изобрел телефон, c тех пор у людей появилась возможность прямой связи друг с другом, а не «через помощников». Троллинг касался самого Куцего, который, оправдываясь перед прессой за свою пассивность, заявил, что уже два раза через своих помощников пытался договориться о встрече с Трухановым. Политические последствия пандемии. Одесса больше не хочет голосовать за людей Зеленского © РИА Новости, Денис Петров | Перейти в фотобанк

Однако пассивность молодого губернатора очень быстро нашла свое объяснение. Как оказалось, киевлянин Максим Куцый стал настоящим прогульщиком, проводящим большую часть времени вместе со своей семьей в Киеве. Нечастые появления Куцего в Одессе происходили только во время важных аппаратных совещаний, а во время его отсутствия Одесской областью рулят три заместителя — Ванаш, Овечкин и ныне уволенный Свичинский.

Досталось Куцему не только от Труханова, но и от руководства Одесского облсовета в лице Сергея Паращенко, который первое время не мог наладить работу с главой ОГА по ключевым вопросам распределения бюджетных средств из-за постоянного отсутствия губернатора на рабочем месте. Свои отлучки Куцый оформлял как оплачиваемые командировки по территории области, рабочие встречи в Кабмине и Офисе президента.

Правда, одна из таких командировок 24 февраля вышла Куцему боком. Ураган «Юлия», устроивший в Одессе стихийное бедствие с человеческими жертвами, застал нового губернатора в Киеве, что вызвало волну негодования в прессе и соцсетях. Ситуация напоминала таковую с Саакашвили в ноябре 2016 года, когда Одесса была затоплена мощным ливнем, а замглавы ОГА Мария Гайдар откровенно врала о том, что губернатор находится на месте и возглавил штаб по борьбе со стихийным бедствием.

Ситуацию с отсутствием Куцего пришлось срочно исправлять местному «Слуге народа» Алексею Леонову, обвинившему в последствиях урагана мэра Одессы Труханова.

Миллионы бездействия

Бездействие и неопытность Куцего и его подчиненных не могли не отразиться на финансировании важнейших проектов и программ. Одесская область вынуждена была вернуть в Госказначейство миллионы гривен, полученных из бюджета в качестве субвенций. Для реализации 26 региональных целевых программ было получено 369,3 млн грн. Однако из-за некомпетентности нового губернатора с Одесским облсоветом вовремя не были согласованы и подписаны необходимые документы о перераспределении выделенных субвенций. Фактически в казначейство из бюджета области пришлось вернуть почти 122 млн грн.

Наибольший удар был нанесён системе здравоохранения области. Программа по ее развитию была освоена только на 40%. В конце 2019 года Куцый устроил пафосную презентацию передачи Балтской центральной районной больнице медицинского оборудования на сумму 2 млн грн, но 71 млн грн из областной программы «Доступная медицина» пришлось вернуть казначейству, так как эти средства просто не были освоены. Ситуация усугубляется еще и тем, что районные и сельские больницы остро нуждаются в большом перечне оборудования и медикаментов, а больные в Одесской области систематически не получают необходимые, предусмотренные законом бесплатные лекарства. Что мешало ранее не замешанному в коррупционных скандалах Куцему организовать тендеры на обновление оборудования больниц области, остается загадкой. Не очень убедительная «Пропозиция». В Украине формируется «партия мэров» © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

С такой же проблемой столкнулось и дорожное хозяйство. Состояние дорожного покрытия большинства магистралей районного значения оставляет желать лучшего. Если центральные дороги по направлениям юга, севера и востока области находятся в неплохом состоянии или были недавно отремонтированы, то пути сообщения между райцентрами стали похожи на поля боевых действий — изрытое ямами дорожное полотно способно остановить не только скорую помощь или фуру, но и бронетехнику.

Осознавая критичность проблемы, прошлое руководство области в лице губернатора Степанова пролоббировало выделение серьезных средств на ремонт дорог в Одесской области, более 900 миллионов гривен на дороги национального значения, и 670 миллионов гривен на дороги международного значения. Однако новое руководство области не смогло распорядиться выделенными деньгами. Из полученных 617, 3 млн грн освоить удалось только 360 млн 77 тыс грн., да и то при прошлом руководстве области.

Ургентный скандал

Наступивший 2020 год не дал Куцему спокойно отсидеться в своем кресле. Пандемия коронавируса, охватившая мир, закономерно добралась до Украины, потребовав от руководства регионов оперативных действий по обеспечению карантинных мер и поддержки медицины. Если по части карантина Куцему удалось переложить ответственность за соблюдение решений Кабмина на местное руководство, то с обеспечением медиков Одесской области необходимым оборудованием вышел очередной скандал.

Еще в ноябре 2019 года за средства областного бюджета были заказаны 85 новых машин скорой помощи, которыми предполагалось оснастить центральные районные больницы области. По условиям тендера компания "Види Юникомерс" обязалась поставить 85 карет скорой помощи до 29 февраля 2020 года. Однако 17 января было подписано дополнительное соглашение к тендерному договору, согласно которому изменялся состав оборудования «скорых». В результате таких изменений в договорной документации исполнитель лишился возможности закупить и доукомплектовать уже поставленные автомобили, этому препятствует факт необнародования дополнительного соглашения, что по украинскому законодательству лишает сторону тендерного договора возможности его исполнить.

Сейчас все 85 закупленных автомобилей хранятся в Одессе на территории автопарка скорой помощи и не распределены по районным больницам.

Такое загадочное и непрофессиональное поведение ОГА в условиях эпидемии, когда машины скорой помощи остро необходимы на местах, вызвало массу вопросов к Куцему. Некоторые даже обвинили его в желании получить откат с этой сделки, что еще больше уронило рейтинг «Слуги народа» в области. Впрочем, поведение самого Куцего вопросов только добавило.

Так, 12 мая во время интервью с журналисткой канала "1+1" Юлией Червоненко на вопрос, почему до сих пор не закрыт тендер по машинам скорой помощи, Куцый обвинил журналистов в провокации, потребовал остановить запись и стал угрожать, что отберёт запись при помощи Нацгвардии. Битва за Одессу. Чтобы остаться мэром, Труханову надо разругаться с Зеленским © Facebook, Департамент информации и связей с общественностью Одесского горсовета

На следующий день Куцему пришлось извиняться перед прессой за этот инцидент и дать обещание отправить машины скорой помощи до конца мая, однако уже заканчивается июнь, а злополучные машины все еще остаются на стоянке.

Поведение главы Одесской ОГА в этом вопросе не поддается объяснению. И если прямых фактов о коррупции с медицинским тендером нет, то сами его обстоятельства говорят о вопиющем непрофессионализме молодого губернатора.

Облачный атлас

Помимо дезорганизации в освоении бюджетных средств и провала текущей работы обладминистрации у Максима Куцего, как прямого представителя Зеленского в Одесской области, есть еще одна обязанность — привлечение инвестиций и непосредственное развитие региона.

С этим у Куцего проблемы. За время пребывания на посту губернатора он так и не определился с вектором развития экономики области. Если предыдущий губернатор Максим Степанов хотя бы составил «Атлас привлечения инвестиций», разместив на нем наиболее привлекательные объекты области и вместе с главой облсовета Урбанским лоббировал создание в порту Рени свободной экономической зоны, то Куцый не внёс на рассмотрение правительства и общественности ни одного предложения.

Болгарский вопрос

Следующей проблемой, которая серьезно обострила отношения Киевского руководства с главой Одесской ОГА, стали выступления болгар на юге Одесской области. План территориальной реформы области изначально предусматривал укрупнение районов области до шести ОТГ с дроблением Болградского района между двумя соседними ОТГ. Уровень ответственности губернатора предусматривал контроль за соблюдением этого плана.

Однако проживающая на юге области болгарская диаспора с центром в Болграде воспротивилась таким планам. Возглавил сопротивление лидер партии «Наш Край» украинский Болгарин Антон Киссе, который пролоббировал вынесение парламентом Болгарии резолюции о недопущении уничтожения болгарского района на юге области. Резолюция содержала ряд угроз в адрес Украины в части вступления в Евросоюз и НАТО.

Мнение болгарского парламента было услышано, и от планов по разделению района отказались. Однако неприятный осадок остался.

Ощущение неконтролируемости процессов юга Одесской области усилилось у киевской власти в прошлую пятницу, когда болгары взяли штурмом Болградскую ОГА, протестуя против усиления карантина в районе. Эти события очень напоминают то, что происходило на востоке Украины весной 2014 года, поэтому были однозначно восприняты Киевом как провал работы Куцего на посту главы ОГА. Ведь работа с населением проблемных районов и предотвращение очагов сепаратизма являются прямыми политическими обязанностями губернатора.

В случае с болгарами Куцый даже не сделал минимально необходимых действий для обозначения участия государства в решении такой серьезной проблемы, он не выехал на место событий и не провел прямых переговоров с местным руководством и населением. Именно эта безучастность стала последней каплей, которая переполнила чашу терпения Офиса президента. «Антиболгарская» акция в Одесской области: местные элиты грозят Киеву © dumskaya.net

Двадцать три процента

Безынициативность и постоянные скандалы, которые сопровождали Куцего на всем протяжении его руководства ОГА, не могли не отразиться на рейтинге правящей партии, которую он по факту представляет в Одессе. Если летом 2019 года на выборах в Раду партия "Слуга народа" взяла почти 45% в Одесской области, то к концу мая, по результатам социологических исследований, рейтинг «Слуг» опустился в Одессе и области до 23%.

Ситуацию в области усугубила все та же безынициативность Куцего, который фактически проигнорировал тренд Офиса президента на конфронтацию с мэром Одессы Трухановым. Вместо критики работы мэра со стороны руководства области для облегчения продвижения собственного кандидата на местных выборах «Слуга народа» не получил ничего. Хотя поводов для третирования Труханова у Куцего было предостаточно, начиная от неконтролируемой застройки одесских склонов и заканчивая делом завода «Краян».

Грядущие местные выборы, которые пройдут на Украине в октябре, заставляют Киев искать более активного кандидата, который сможет обеспечить продвижение правящей партии «Слуга народа» на местных выборах. В условиях произошедшей на Украине земельной реформы и децентрализации данный вопрос приобретает особую актуальность, ведь в полномочия местных советов объединенных территориальных громад буду входить вопросы выделения и продажи земли сельхозназначения. Однако с рейтингом по области в 23% «Слуге народа» останется об этом только мечтать.

Цвет надежды зеленый

Критическая для «Слуг» ситуация перед местными выборами вынуждает их идти на кардинальные меры в вопросе назначения нового руководства области. Для восстановления пошатнувшегося рейтинга и обеспечения нужного власти результата на выборах команда Зеленского остро нуждается в политическом тяжеловесе, который хорошо знаком с местными элитами и пользуется доверием области.

Поиск нового кандидата затруднен кадровым кризисом, однако у команды Зеленского, похоже, появился луч надежды. В настоящее время Офис президента ведёт переговоры с Сергеем Гриневецким, опытным политиком старой школы, который с 1998 по 2005 год возглавлял Одесскую область и пользуется здесь заслуженным авторитетом.

В таких тонких вопросах, как переговоры и кадровые назначения, возможны любые, даже непредсказуемые результаты, поэтому точно предсказать назначение Гриневецкого невозможно. Но совокупность факторов указывают на то, что отставка Максима Куцего является уже решенным вопросом, который разрешится до местных выборов.