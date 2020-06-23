В Черногории открывается центр для реабилитации украинских военных, воевавших в Донбассе. Курорт, популярный среди россиян, постепенно захватывают украинцы. При этом некоторые из них служили бок о бок с идейными потомками тех, кто уничтожал жителей этой страны в годы Второй мировой войны

В воскресенье, 21 июня, посол Украины в Черногории Михаил Шматов сообщил об открытии в Черногории реабилитационного центра для украинских военных.

«Вчера в городе Сутоморе был торжественно открыт украинский реабилитационный центр. Именно на базе этого центра будет в будущем проходить реабилитация наших украинских военных. Эта та цель, к которой шаг за шагом мы при помощи нашей диаспоры идем», — написал Шматов в Facebook.

Посол поблагодарил за помощь Сергея Супруна и Катерину Мисерву за их позицию и за их работу.

«Жду плодотворного сотрудничества в будущем на благо Украины», — подытожил свою запись посол.

Теперь в Черногории будут лечиться те, кто в Донбассе служили бок о бок с идейными потомками тех, кто уничтожал народы, живущие в этой стране.

Украинское дежавю черногорских проблем

Сегодня Черногория стоит на грани религиозного конфликта. Власти страны, словно руководствуясь украинским опытом, усилили давление на Сербскую православную церковь, тем самым вольно или невольно помогая непризнанной каноничными православными церквями и гораздо менее популярной в народе Черногорской православной церкви. «Буря» для Донбасса: почему даже украинские дипломаты против © пресс-служба ВСУ

«Такого не было во времена Османской империи и в годы коммунизма, тогда церковь уважали больше», — заявил 20 мая патриарх Сербский Ириней на совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем.

Он попросил президента Сербии защитить сербское население Черногории и Сербскую православную церковь.

«Цель состоит в том, чтобы применить метод, который усташи когда-то использовали в Хорватии для изгнания сербского народа. Мы знаем, как они это делали: сначала одну треть, потом другую и третью, чтобы уничтожить и обессилить там Сербскую православную церковь. К сожалению, сегодня то же самое происходит в Черногории», — заявил патриарх.

«Метод усташей», о котором он говорил, состоит в следовании формуле: треть сербов убить, треть — изгнать, треть — окатоличить.

Ириней также призвал президента Черногории Мило Джукановича прислушаться к собственному народу и задуматься над своими действиями.

О народе патриарх упомянул неслучайно. Большинство населения Черногории выступило против попыток государства вмешиваться в дела религии.

В ночь в ночь на 27 декабря 2019 года парламент Черногории принял закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин». За него проголосовали 45 из 45 присутствующих депутатов, а вот все депутаты от оппозиции были задержаны накануне полицией. Джуканович оперативно — 28 декабря — подписал этот закон. А на улицы Черногории вышли десятки тысяч человек. В Черногории власть под прикрытием эпидемии нанесла удар Церкви © РИА Новости, Даниил Африн | Перейти в фотобанк

Официально власти пытаются лишить СПЦ «монополии» в стране. Ситуация обостряется тем, что часть населения Черногории считает себя сербами. По итогам переписи от 2011 года, 28,73% опрошенных жителей страны назвали себя сербами, в то время, как черногорцами 44,98%.

Примечательно, что согласно данным переписи населения Черногории от 2003 года 63,49% опрошенных назвали своим родным языком сербский, в то время, как 21,96% — черногорский. Перепись 2011 года, проходившая в независимой Черногории, засвидетельствовала — лишь 37% населения родным языком считает черногорский.

Лишь в 2017 году Международная организация по стандартизации приняла решение о признании черногорского языка.

Ситуация и с самоидентификацией и с языком, и с гонением на православную веру, более чем напоминает украинскую. Поэтому неудивительно, что после того, как партия Джукановича приняла скандальный закон, а власти начали преследовать православных священников, черногорскому президенту напомнили о судьбе пятого президента Украины Петра Порошенко. «Взгляд»: Украина желает перенять хорватский опыт этнических чисток © РИА Новости, Игорь Михалев | Перейти в фотобанк

«Многие храмы в наше время отняты у канонической Украинской православной церкви. Братская, чуть ли не гражданская война идет на этих территориях, но Церковь Божия непобедима, даже врата ада не победят ее ни в Киеве, ни здесь, в Черногории. Бог сделал так, что народ сбросил Петра Порошенко на выборах. Дай Бог, чтобы то же самое случилось здесь с теми, кто хочет принять безбожные законы, пусть они закончат, как Порошенко», — заявил в конце января митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий во время богослужения в монастыре Святого Саввы.

Власти со своей стороны продолжили давление на церковь и преследования неугодных. Кроме того, руководство Черногории усилило контакты с противниками сербов и их союзников. Поэтому неудивительно, что в Сутоморе появилось заведение для реабилитации украинских военных.

Лучше друзья новых усташей

В ноябре 2016 года в интервью изданию «Апостроф» бывший тогда народным депутатом Украины Андрей Билецкий рассказал о том, кто тогда шел служить в полк «Азов».

«Сейчас ситуация поменялась. Сейчас идут словаки и хорваты в огромном количестве. Они воспринимают украинский конфликт как продолжение сербо-хорватского конфликта. Для них это война, которую они сами не закончили. Поэтому много хорватов, прибалтов», — рассказывал Билецкий.

Позже даже поддерживаемые США СМИ вынуждены были признать участие хорватских ультраправых в войне в Донбассе. Балканская война на Украине: откуда в «Азове» хорватские усташи © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Украинцы платили своим «побратимам» преданностью и поддержкой. Среди прочего они заняли подчеркнуто антисербскую позицию. Во время матча между сборными Сербии и Украины 7 июня 2019 года во Львове украинские фанаты в адрес сербов декларировали оскорбительные кричалки вроде «руска курва».

А до матча украинские и хорватские фанаты прошлись по Львову выкрикивая антисербские лозунги и неся в руках символику, запрещенную международной ассоциацией FARE (Футбол против расизма в Европе)

«Запрещается символика хорватских усташей — «шаховница» (герб Хорватии) в той версии, в которой она была принята в Независимом хорватском государстве 1941-1944 годов. Отличается усташеская «шаховница» от современного хорватского герба тем, что в левом верхнем углу первая начинается с белого квадрата, а вторая — с красного. Но 7 июня украинские болельщики вместе с примкнувшими к ним хорватами провели по центру Львова марш, впереди которого несли большой баннер, где была изображена именно усташеская «шаховница», что хорошо видно на фото и видео», — писал автор издания Украина.ру Владислав Мальцев. Общая ненависть: почему украинские националисты будут болеть в ЧМ-2018 за Хорватию © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

Сам марш фанатов анонсировался в соцсетях в том числе и изображениями с призывом «Srbe na vrbe» («Серба на вербу!» — рус.), который популярен у хорватских националистов.

Для последних усташи — члены фашистской ультраправой националистической клерикальной организации, действовавшей с 1929 по 1945 годы и прославившейся геноцидом сербского, еврейского и цыганского населения Балкан — герои и пример для подражания. Такой же пример, как и для их украинских друзей-националистов — бойцы дивизии СС «Галичина».

Остается лишь добавить, что рядом с Сутоморе хватает памятников и мемориальных досок с красной звездой: в годы Второй мировой войны население Черногории боролось с оккупантами — преимущественно это были итальянцы — союзники усташей (лагеря усташей были организованы в Италии еще в 1932 году, а их лидеру Анте Павеличу оказывал покровительство сам Бенито Муссолини, кстати сам Павелич в итоге умер от ран, нанесенных черногорцем Благое Йововичем), а подчас и сами усташи.

Возможно, в ближайшее будущее этим памятным знакам угрожает вандализм со стороны приехавших подлечиться в Черногорию украинских военных.

Кроме того, присутствие украинских националистов в этом государстве и покровительство им со стороны властей наверняка скажется на туризме, который является одной из ключевых отраслей экономики страны.

При этом Черногория — излюбленное место отдыха россиян. Как сообщило в октябре 2019 года издание Lenta.ru со ссылкой на исследование сервиса «Туту.ру», в 2019 году россияне среди европейских направлений чаще всего для путешествия выбирали Тиват — именно на этот черногорский прибрежный город выпало почти 7% всех купленных авиабилетов в Европу. Кроме того, россияне лидируют среди иностранцев-покупателей черногорской недвижимости. В 2018 году они приобрели ее на €38,9 млн.

Появление агрессивных украинцев на черногорских берегах Адриатики наверняка повлияет на популярность Черногории у россиян. И повлияет не в лучшую сторону.

Да и многим черногорцам наверняка придется не по духу соседство с друзьями идейных потомков усташей.