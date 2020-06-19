По состоянию на 20:00 19 июня в мире зафиксировали почти 8 миллионов 527,7 тысячи случаев заражения коронавирусом COVID-19. Свыше 454,8 тысячи человек скончались, более 4 миллионов 187,2 тысячи выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 19 июня США, где коронавирусную инфекцию выявили почти у 2 миллионов 197 тысяч человек. Лидирует страна и по количеству летальных исходов — 118 519.

Второе место по числу заболевших занимает Бразилия: выявлено более 978,1 тысячи случаев заражения, свыше 47,7 тысячи из которых стали летальными.

Следом идет Россия. Здесь зафиксировано более 569 тысяч случаев заболевания COVID-19, около 7,8 тысячи человек скончались.

В Индии заболели более 380,5 тысяч человек, а умерли почти 12,6 тысячи пациентов.

Ситуация в России

Россия по числу выявленных случаев коронавируса занимает третье место в мире — 569 063. По состоянию на 20:00 в стране зафиксировано 7841 скончавшийся и 324 406 выздоровевших.

Президент Владимир Путин заявил, что угроза коронавируса объединила россиян, что позволяет стране выходить из пандемии с минимальными потерями. Глава государства отметил, что у российской экономики есть и резервы, и наработанные практики для повышения эффективности труда.

«Самое главное, что эта ситуация (пандемия — ред.) нас всех объединила, это факт. И это позволило нам с минимальными потерями выходить из сложившейся ситуации… Благодаря новым подходам, время до начала оказания медпомощи больным с коронавирусом сократилось существенно, в отдельных случаях — в несколько раз, кратно увеличился объем выпуска средств индивидуальной защиты, медицинского оборудования, лекарств. Это не просто цифры статистики или сухие показатели эффективности, это сохраненное здоровье и спасенные человеческие жизни»,- сказал он.

Для оценки иммунитета к коронавирусу у россиян Роспотребнадзор организует исследование в 22 регионах. Участников для исследования будут отбирать методом случайной выборки. Тестирование будут проходить разные возрастные группы: дети от одного года до 17 лет, а также взрослые 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70 лет и старше.

А за недостоверные данные о коронавирусе суд оштрафовал радиостанцию «Эхо Москвы» на 200 тысяч рублей и главного редактора ее сайта Виталия Рувинского на 60 тысяч рублей за публикацию выступления политолога Валерия Соловья. Решение будет обжаловано.

От пандемии серьезно пострадал малый и средний бизнес. Так, по данным геосервиса 2ГИС, в Москве с начала марта на Арбате, Тверской, Никольской и других главных торговых улицах прекратило работу 112 магазинов и заведений общественного питания. Больше всего магазинов и ресторанов прекратило работу на Садовом кольце и на Арбате. Однако за это время было открыто 39 новых заведений. Таким образом, общее число торговых точек сократилось только на 3%.

Сильнее всего пострадали заведения общепита: к началу июня закрылось 62, а открылось 16. Прекратило работу 36 непродовольственных магазинов, открылось 15, среди продовольственных закрылось 14, открылось восемь.

Несмотря на это, индекс деловой активности малого и среднего бизнеса RSBI в мае улучшился, хотя его уровень пока еще и остается низким. По данным опроса Промсвязьбанка, «Опоры России» и агентства Magram Market Research, в прошлом месяце индекс поднялся до 41,9 пункта, в то время как в апреле он упал до 38,5 пункта.

Почти половина компаний (48%) уверена, что после снятия карантинных мер они смогут выйти на стандартные показатели прибыли менее чем за полгода. 3% опрошенных заявили, что приняли решение о полном закрытии бизнеса.

Тем временем российские банки оценили активность платежей москвичей по картам после открытия летних веранд кафе и ресторанов в первый день работы, 16 июня. По сравнению с расходами во время самоизоляции число и объем платежей выросли, но они еще не вернулись к показателям до пандемии. Так, по данным лаборатории «СберДанные», число покупок в первый день работы выросло на 27% по сравнению с прошлой неделей, однако по сравнению с тем же 16 июня в 2019 году показатели упали на 45%, а по сравнению со среднедневным показателем первой недели марта — на 43%.

В ВТБ подсчитали, что число платежей по картам в кафе и ресторанах выросло на 10%, до 170 тысяч, по сравнению с 9 июня. По сравнению со средними значениями февраля показатели упали почти на 30%, а по сравнению с 16 июня 2019 года — на 20%. Объем платежей по картам в первый день работы составил 102 миллиона рублей — на 5% выше по сравнению со вторником прошедшей недели и на 50% меньше средних значений февраля и 16 июня 2019 года.

А с 23 июня в Москве можно будет не только ходить по магазинам, но и проводить торжественные церемонии бракосочетания. По словам вице-мэра Анастасии Раковой, нужно будет по-прежнему носить маски и перчатки, а также соблюдать дистанцию. В залах будет проводится санитарная обработка и проветривание помещений.

Также стало известно, что в этом году из-за пандемии VI Восточный экономический форум не состоится. Он должен был пройти во Владивостоке со 2 по 5 сентября.

Ситуация на Украине

На Украине по состоянию на 20:00 зафиксировано 35 755 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из которых 995 стали летальными. В то же время 16 588 пациентов выздоровели.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство усилит контроль за соблюдением в стране противоэпидемиологических мероприятий и санитарных правил в связи с эпидемией коронавируса.

«Мы будем усиливать контроль за соблюдением противоэпидемиологических мероприятий. Обращаюсь к господину Виктору Ляшко: в регионы для контроля должно выехать руководство Министерства здравоохранения во главе с главным санитарным врачом. Также будет усилен контроль со стороны Национальной полиции, со стороны Госпродпотребслужбы», — сказал глава Кабмина.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский в свою очередь отметил, что, чтобы адаптивный карантин работал, необходимо четче объяснять людям его требования.

«Надо четче коммуницировать, что такое адаптивный карантин и как он влияет на работу общественных заведений, транспорта. Чтобы был четко и подробно расписан план, как должны работать рестораны, пляжи, ночные клубы. Когда люди это будут понимать, то больше будут соблюдать адаптивный карантин», — считает глава государства.

К слову, все сопровождавшие Зеленского во время посещения кафе в Хмельницком 3 июня оштрафованы за нарушение правил карантина. Среди них: глава Офиса президента Андрей Ермак, его первый заместитель Сергей Трофимов, главный санврач Виктор Ляшко, глава Хмельницкой ОГА Дмитрий Габинет, мэр Хмельницкого Александр Симчишин и частный предприниматель Андрей Мельниченко. Штраф составил 17 000 гривен.

Тем временем в Одесской области приняли решение об усилении карантинных мероприятий в городе Измаиле, а также Болградском, Измаильском, Ананьевском, Татарбунарском и Лиманском районах области в связи со вспышкой COVID-19.

Та же участь коснулась и Житомирской области, где до стабилизации эпидемиологической ситуации водятся такие меры:

запрет работы заведений общепита, кроме приема гостей на летних открытых площадках;

запрет массовых мероприятий, в которых участвуют более 10 человек;

запрет работы учреждений по размещению (отели, базы отдыха, пансионаты и т.д.);

запрет работы детских учреждений оздоровления и отдыха;

усиление контроля за соблюдением карантинных требований (ношение масок, соблюдение дистанции, использование антисептика) в помещениях и общественном транспорте;

проведение религиозных мероприятий разрешается лишь при соблюдении противоэпидемических норм.

А вот в Киеве открылись для купания городские пляжи. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, паспорта готовности получили 12 пляжей и 20 зон отдыха. Госпродпотребслужба города провела лабораторные исследования воды, также было проверено качество питьевой воды в фонтанчиках на пляжах.

Ситуация в мире

Азербайджан из-за ухудшения ситуации с коронавирусом вводит с воскресенья жесткий карантин на две недели.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что не приедет в Москву на парад Победы, который пройдет 24 июня. Ранее он принял приглашение посетить парад, но затем заразился коронавирусом COVID-19.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай, возможно, преднамеренно распространил коронавирус COVID-19 в мире. Подтверждения этой версии, по его словам, разведывательные службы США не получали. Однако американский президент предположил, что Пекин якобы пытался нанести ущерб экономике ряда стран, в том числе и США.

Тем временем газета The Wall Street Journal сообщила, что в США пока не зафиксировано резкого роста заболеваемости коронавирусом в связи с протестами. В Миннесоте, где тысячи людей вышли на акции протеста после убийства полицейским Джорджа Флойда, врачи проверили более 11 тыс. участников демонстраций. Выяснилось, что процент зараженных среди них был менее 1%. Эксперты отметили, что эти результаты предварительные, и число случаев может возрасти.

Посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр сообщил, что Германия, которая с 1 июля на полгода возьмет на себя функцию председателя в Совете ЕС, видит своим главным приоритетом борьбу с пандемией, а также экономическую и социальную стабилизацию.

Специалисты центра по контролю и профилактике заболеваний Китая расшифровали геном коронавирусна SARS-CoV-2, который стал причиной последней вспышки заболевания на оптовом рынке Пекина. Данные о геноме вируса будут переданы Всемирной организации здравоохранения и Глобальной инициативе по обмену всеми данными о гриппе (GISAID) «для общего пользования международным сообществом».