Кто и зачем создал фейковых «одесских партизан»?

Немалый резонанс в Интернете вызвало появление видеообращения «одесских партизан». Представившиеся представителями «группировки Вольный город «Одесса» деятели, правда, как-то совсем не похожи на подпольщиков или диверсантов

Внешний вид новоявленных «одесских партизан» вызывает скорее улыбку или мысль о неумелой провокации. Например, один из них замотал голову подобием арабской куфии (в СССР больше известной как «арафатка»), а в руке держит что-то вроде сабли или тесака.

Да и оружие у подпольщиков — почему-то не автоматы или даже внешне похожие на них охотничьи ружья, а самая дешевая разновидность гладкоствольной «Сайги» (которую несложно отличить по пластиковому цевью и очень длинному стволу) и другое, совершенно очевидно, охотничье ружье. Третий как-то неуверенно держит, направив вниз, пистолет ТТ, который также представлен в недорогой травматической версии.

Многие приняли это за провокацию СБУ, которая может быть заинтересована в том, чтобы вбросить данные о существовании подполья, привлечь кого-то «на огонек» и потом показательно разоблачить. Но даже СБУ в состоянии грамотней оформить видеоряд.

Я подробно разберу, кто же именно стоит за созданием и раскруткой ВГО «Одесса», но сначала стоит пояснить, когда и почему вообще появился термин про «партизан».

Подражатели Старинову из 2014 года

О «партизанах» на Украине много говорилось 5-6 лет назад, преимущественно о харьковских. Сами они использовали в видеообращениях термин «харьковские партизаны», но чаще называли себя Харьковским партизанским отрядом имени Ильи Старинова, — в честь известного советского диверсанта Второй мировой войны, специализировавшегося на подрывах железнодорожных путей и мостов.

Началась их диверсионная война 29 июня 2014 года, когда был подорван железнодорожный мост в Чугуевском районе Харьковской области. После серии аналогичных подрывов мостов начались диверсии и в областном центре — обстрелы из гранатометов военкомата в Орджоникидзевском районе 4 августа 2014 года, офиса волонтеров АТО в Коминтерновском районе 26 сентября 2014 года и военной части в Орджоникидзевском районе 20 октября 2014 года.

На пик своей деятельности «харьковские партизаны» вышли к концу 2014 года, когда к диверсиям против военных объектов добавились и взрывы бомб в людных местах с массовыми человеческими жертвами. 9 ноября 2014 года была взорвана бомба в рок-баре «Стена», где тогда происходил сбор участников добровольческого батальона «Харьков-1» (13 раненых). 19 января 2015 года бомба взорвалась у Московского районного суда, где рассматривалось дело участника АТО (14 раненых), 22 февраля 2015-го — на шествии в годовщину победы Евромайдана у Дворца спорта (4 погибших, 9 раненых), 6 марта 2015-го произошел подрыв машины командира батальона «Слобожанщина» Андрея Янголенко (2 раненых). Вскоре активность «партизан» пошла на спад, последние приписываемые им теракты произошли 7 апреля 2015 года.

Нетрудно заметить, что диверсионная деятельность в Харькове была синхронна боевым действиям в Донбассе, как только они прекратились — прекратились и теракты, основной целью которых были как участники АТО и военкоматы, так и объекты по производству военной техники, железнодорожные вокзалы и мосты.

Несколько меньше были заметны «одесские партизаны», как в плане терактов, так и медийно, хотя проявились они раньше харьковских. Первая акция, за которую взяли на себя ответственность в паблике «Партизаны Одесса» в «ВКонтакте», был взрыв гранаты 25 апреля 2014 года на блокпосту у 7-го километра.

29 декабря 2014 года интернет-канал News Front опубликовал «эксклюзивное видео» теракта, проведенного 24 декабря 2014 года на железной дороге рядом со станцией «Застава-1». Ответственность за подрыв поезда с углем тогда взял на себя некий «Одесский партизанский отряд имени Вадима Папуры», названный в честь 17-летнего левого активиста, погибшего в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.

Кроме того, «одесским партизанам» приписывали взрывы бомб 23 декабря 2014 года возле офиса общественной организации «Совет общественной безопасности» (укр. Рада громадської безпеки) Марка Гордиенко, связанной с 8-м отдельным батальоном «Аратта» Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»*, и на железнодорожном мосту перед товарным поездом 13 мая 2015 года.

Кроме того, целями одесских партизан становились отделения «Приватбанка» (два взорвали утром 13 июля 2014-го, новую попытку по тому же сценарию предприняли 6 февраля 2015-го, тогда у одного банкомата бомба сработала, а у другого ее нашли и обезвредили саперы) и также принадлежавший Игорю Коломойскому нефтеперегонный завод (27 октября 2014 года, как сообщалось в соцсетях, взорвали трубу, по которой нефть поступала в производственные помещения завода).

Затухание диверсий в Одессе произошло достаточно синхронно с Харьковом.

Кроме того, 21 апреля 2014 года появилось еще видеообращение «запорожских партизан», причем сразу от лица некоего «Объединенного штаба Запорожской и Днепропетровской областей», но развития этот проект не получил.

Меньшую активность терактов в Одессе можно было бы объяснить тем, что в Харькове «партизаны» располагали более серьезным арсеналом, включая гранатометы и даже, по некоторым данным, противотанковые управляемые ракеты. Что было, в общем-то, неудивительно — фронт проходил совсем рядом, причем без четкой линии (она появилась уже позже), и пробраться через него или купить оружие у возвращавшихся атошников было несложно.

Однако же Запорожье или Днепропетровск тоже располагались близко к фронту, и там тоже было проездом немало атошников, привозивших с фронта — и продававших недорого — трофейные автоматы, гранатометы и прочее. Значит, дело в чем-то другом.

«Партизаны» реальные и мнимые

Надо смотреть правде в глаза — в реальности и в Одессе, и в Харькове «партизан» было немного, скорее всего — буквально единицы. Не только потому, что диверсии требуют определенной подготовки — все же бомбы многие мастерят и по рецептам из Интернета.

Абсолютное большинство людей что с той, что с другой стороны баррикад было готово «воевать» только в Интернете («лайк-шер-ретвит»), максимум — прийти на митинг и постоять, но без какой-либо угрозы для жизни. Как только такая угроза возникала — люди с митингов резко исчезали, вместо десятков тысяч там оставались считаные сотни.

Так было, например, с проукраинскими митингами в Донецке весной 2014 года, которые я описывал в отдельной статье. «Без драк обошелся только первый проукраинский митинг, на второй уже была организована полноценная атака, на третьем был убит первый человек. Тактика была продуманной и действенной: если на втором митинге было около 10 тыс. человек с женщинами и детьми, то на третий уже вышло только 800 молодых людей из футбольных ультрас, афганцев и просто отчаянных украинских патриотов», — писал 22 июня 2015 года в «Газете.ру» ее мариупольский журналист Кириллов.

«Какой вывод можно сделать из этих событий? Все люди, как ни банально, хотят жить, — вспоминал в интервью мне произошедшее в Одессе 2 мая 2014 года Олег Музыка. — В разгар наших митингов на Куликовом поле я как-то сказал со сцены, что если наступит день «Ч», то я буду рад, если здесь окажется хотя бы одна тысяча человек из тех двадцати, которые стоят перед сценой сейчас. Ошибся — оказалось человек пятьсот. Одно дело ходить на митинги, другое дело — становиться под град камней, под дубинки и пули».

Более резко высказался по этому поводу в недавнем интервью мне один из создателей «черных человечков», подавлявших в марте — мае 2014 года «Русскую весну» в Харькове, Игорь Мосийчук: «Потому что публика трусливая, как правило. И когда она видит организованную колонну и понимает, что будут бить, а могут и убить, то взгляды прячутся далеко». Правда, стоит отметить, что Харьков оказался все же «крепким орешком», и даже с уличными выступлениями пророссийских активистов националистам и силовикам там пришлось бороться вплоть до 2015 года.

Деятельность «партизан», которых на самом деле были единицы, журналисты подавали порой как массовое подпольное движение, что давало множеству людей на Юго-Востоке Украины возможность, ничего не делая в реальности, многозначительно намекать всем «и я в теме, патроны подношу партизанам, выходящим по ночам валить оккупантов».

Например, 30 июня 2015 года интернет-канал Ukrlife.TV размещает интервью с пресс-секретарем полка «Азов», и в комментариях тут же появляется: «Скоро будут воевать с днепропетровскими, и харьковскими партизанами, а партизаны тоже пленных не берут, а приходят на дом…» Уже несколько месяцев и в Харькове, и в Одессе все стихло, а бесстрашные интернет-воины пытаются запугать — «азовцев», находящихся на фронте под пулями — «партизанами» в новых регионах. Вот серьезно?

Пропагандистский фантом

Однако отказываться от приятной мысли о том, что за линией фронтам действует мощное партизанское подполье, было нелегко. Поэтому его начали симулировать для пропаганды, причем удивительно неправдоподобно.

На фоне того, как весной 2016 года глава ДНР Александр Захарченко проводил «прямые линии» с жителями Харьковской (20 апреля 2016 года), Одесской (4 мая 2016 года) и Херсонской (25 мая 2016 года) областей, обещая им скорое свержение власти «киевской хунты» и изгнание «бандеровских карателей», у кого-то в Донбассе родилась блестящая идея, как подыграть начальству. И вот 3 мая 2016 года в «ВКонтакте» был запущен паблик «Днепропетровских партизан», где 26 июля 2016 года появилось уже полноценное обращение.

Стиль обращения, правда, заметно отличался от обращений «харьковских партизан», где диверсанты стоят в свободных позах, держа в руках оружие наготове, как и подобает людям, находящимся на реальной войне. «Днепропетровские партизаны» почему-то стояли навытяжку, закинув автоматы за спину, вокруг стола с зачитывающим обращение спикером, словно охрана в каком-то министерстве (так, впрочем, скорее всего и было).

Честно говоря, при взгляде на видео можно было бы подумать, что это провокация СБУ, если бы не одно важное «но». Паблик «Днепропетровских партизан» был добавлен в ссылки (что-то вроде раздела взаимных друзей в обычных аккаунтах) в паблике «Харьковского партизанского отряда имени Ильи Старинова» в «ВКонтакте», который уж точно нельзя счесть фейковым или подставным.

1 декабря 2016 года было опубликовано еще одно обращение «Днепропетровских партизан», а 5 августа 2017 года в их паблике появилось видеообращение к ним от записанной в ряды бригады «Призрак» юной Богданы Нещерет, снятое на фоне памятника Алексею Мозговому в городе Алчевск, что в ЛНР. Уж это СБУ точно не смогла бы сделать.

Самое смешное, что эту девушку несложно узнать на другом видео тех самых «Днепропетровских партизан», опубликованном 17 января 2017 года. Все это ясно указывает, что и кем снимались все эти «обращения».

7 октября 2017 года в паблике «Днепропетровских партизан» был размещен последний пост, посвященный такой важной для них теме, что «вчера наш брат из нашей родной и любимой бригады ВСН «Призрак» высадил в прямом эфире «бравого хлопця и легионера из Польши», который начал проповедовать в прямом эфире (передачи «Время покажет» на Первом канале. — Авт.) «наступление на ЛДНР, которое в т.ч. выиграет нацбатальон «Донбасс».

Очевидно, что реальные партизаны на территории Украины меньше всего обеспокоены тем, как представитель какой-то части ополчения ЛНР выступил по российскому телевидению. Но если это, как я и предполагал ранее, просто пиар-проект, запущенный кем-то на территории народных республик, — то подобная забота неудивительна.

После этого паблик «Днепропетровских партизан» уже не обновлялся — что совпало с тем, что Захарченко перестал обещать освобождение соседних регионов Украины.

Воскрешение мифа

Воскрешение мифа о партизанах на территории Украины началось в мае этого года.

Например, малопопулярный сайт «Новоросс.Info — Новости Крыма и Новороссии» разместил 7 мая странную заметку о том, что «луганские партизаны вывели из строя боевой самолет киевского режима на аэродроме 25-й бригады тактической авиации в г. Мелитополь, Запорожской области — об этом сообщил на «горячую линию» МВД ЛНР человек, представившийся патриотом ЛНР».

И далее конкретнее: «Как сообщил заявитель, он в составе группы единомышленников произвел диверсию в районе временной дислокации сводной авиационной группы ВСУ по авиационному прикрытию акватории Азовского моря (2 штурмовика СУ-25, 2 истребителя МИГ-29, 2 вертолета МИ-24). В результате действий группы истребитель МИГ-29 №47 из состава 204-й бригады тактической авиации, г. Луцк был выведен из строя и совершил жесткую посадку на взлетно-посадочную полосу, получив сильные повреждения».

Очевидно, что речь идет об описанном еще 10 апреля в украинском прессе случае. Вот, например, цитата с «Украинского милитарного портала»: «Сегодня на военный аэродром в Мелитополе совершил аварийную посадку истребитель МиГ-29 с бортовым номером 47 Воздушных сил ВС Украины, летчик не пострадал… МиГ-29 с бортовым номером 47 входит в состав 204-й Севастопольской бригады тактической авиации, базирующейся в городе Луцк».

Полбеды, что сообщение «партизан» дословно переписано с сообщений СМИ и нет никаких подтверждений тому, что это была диверсия (и не сказано даже, с помощью чего она была произведена — сбили ракетой, ослепили лазером, заложили взрывчатку в самолет, сделал дырку в топливном баке и т.д., полное отсутствие деталей о диверсии сразу наводит на мысль о неумелом фейке), выходит, что «партизаны» почему-то ждали почти месяц, прежде чем сообщить о проведенной на военном аэродроме диверсии. И сообщить не куда-нибудь, а на «горячую линию» МВД ЛНР!

Практически одновременно, 2 мая, появляется первое обращение новых «одесских партизан»: «Мы, представители группировки Вольный город «Одесса», берем на себя ответственность за совершенные акции 2 мая под посольством Украины в Москве…»

Серьезно? Украинские подпольщики совершают акции — путем разливания краски — в Москве?!

Я уж не говорю о том, что аутентичные «партизаны» в Одессе или Харькове никогда не называли себя «группировкой», ибо имели элементарное уважение к себе.

Кроме того, люди, скорбящие о трагедии 2 мая, никогда бы не использовали маску на лицо с рисунком черепа, потому что такие зимой — весной 2014 года были отличительной чертой бойцов Евромайдана и «Правого сектора». Но в данном случае костюмеры — находившиеся, скорее всего, даже не на Украине — сильно не заморачивались.

Интересно, что размещенное 2 мая обращение «одесских партизан» вызвало минимальный интерес, поэтому следующее начали раскручивать достаточно организованно. Несложно заметить, что делали это либо «желтые» российские СМИ (например, заинтересовалась этим «Ежедневная газета»), либо паблики Новороссии в «ВКонтакте», такие как «ВСН Бригада «Призрак», «Объединение «Боротьба», «Луганская народная республика — Новости ЛНР ДНР» и т.д.

Ну, допустим, эти паблики могли просто «купиться» на красивый ролик в Интернете.

Но очень интересно вот что — и первое, и второе видео ВГО «Одесса» попадали в массовую раскрутку из Telegram-канала журналиста Семена Пегова. Второе Пегов сопроводил пафоснейшим текстом, отрепощенным из Telegram-канала Дмитрия Стешина, что вот, наконец-то одесское подполье поднимается (столько лет чего-то ждало и вдруг), а вы все не верили!

То, что Пегов работал журналистом в Донецке в тесной связке с местными властями, а сейчас продолжает давать новости — уже в Telegram — от таковых, ни для кого не секрет. Так что, кто запускает и раскручивает новый фейк, уже очевидно — и явно не СБУ.

* Организация запрещена Верховным судом РФ