По состоянию на 16:00 13 июня в мире зарегистрировали свыше 7,6 млн случаев заражения коронавирусом COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 426,1 тыс. человек, более 3,6 млн выздоровели

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк США: здесь с начала пандемии заболевание диагностировали более чем у 2 млн человек. Инфекция забрала жизни свыше 114,6 тыс. человек, 547,3 тыс. выздоровели.

Вторую позицию занимает Бразилия, где коронавирус был диагностирован у 828,8 тыс. жителей. Более 41,8 тыс. умерли, 445,1 тыс. выздоровели.

Тройку лидеров замыкает Россия: 520,1 тыс. случаев заражения, 6,8 тыс. смертей, 274,6 тыс. выздоровлений.

Четвертую, пятую и шестую позиции занимают Индия (308,9 тыс.), Великобритания (294,4 тыс.) и Испания (243,2 тыс.).

Ситуация в России

За последние сутки в России зарегистрировали 8 тысяч 706 новых случаев коронавируса в 84 регионах. У 34,1% не было клинических проявлений болезни. Всего с начала пандемии в РФ заболели 520 тысяч 129 человек.

За прошедшие сутки в России умерли 114 человек, за весь период скончались 6829 человек. Выписан 5271 человек, всего вылечившихся уже 274 641.

В Москве за сутки зарегистрировали 1493 новых случая заражения коронавирусом. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 204 428 случаев COVID-19.

В Московской области — 725 новых случаев, в Санкт-Петербурге — 262, в Свердловской области — 245, в Воронежской области — 228, в Нижегородской области — 218, в ХМАО — 183, в Красноярском крае — 169, в Иркутской области — 163, в Ростовской области — 162.

В России на фоне коронавируса сократилось число разводов. По данным Росстата в апреле зарегистрировано 13 783 разводов, за тот же период 2019 года было 53 740, на 74% больше.

Российские рестораны могут потерять около 50% своих клиентов из-за пандемии коронавируса. Основной причиной грядущих тяжелых времен станет падение доходов россиян, а также страх посетителей заразиться в общественных местах.

Пик появления новых случаев COVID-19 в РФ пришелся на 11 мая, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она напомнила, что в это день страна уже выходила из объявленных президентом нерабочих дней, а регионы приступили к постепенному снятию введенных ранее из-за коронавируса ограничений. С точки зрения появления новых случаев, для России это и был пик заболевания, указала Голикова.

По ее же словам, производство первой в России вакцины от коронавируса могут начать осенью. Так как в августе должны предоставить регистрационное досье и госрегистрацию, то промпроизводство ожидается в сентябре.

Ученые из Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева подготовили математические модели распространения COVID-19 в мире. Согласно их предположениям, в России и большинстве стран пандемия завершится в конце июля.

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, позволяющее гражданам не предъявлять справки для получения пособий и социальных выплат.

Коронавирус и Украина

За прошедшие сутки на Украине коронавирус обнаружили у 753 человек. Таким образом, общее число случаев заболевания выросло до 30 506.

За все время пандемии в стране зафиксировали 880 летальных исходов (10 — за прошедшие сутки) и 13 976 случаев выздоровления (409 — за прошедшие сутки).

Наибольшее количество новых случаев зафиксировали во Львовской и Закарпатской областях (132 и 77 случаев соответственно), а также в Киеве (72 случая).

Девятнадцать новых случаев коронавирусной инфекции выявлены за сутки в Вооруженных силах Украины.

В администрации президента Украины Зеленского зафиксирована крупная вспышка коронавируса. Заражены министр Алексей Резников и советник Руслан Демченко. Накануне они отправились в Париж, где встречались с советником французского президента Эммануэлем Бонном. Официального подтверждения пока нет.

По словам Резникова, вернувшись из столицы Франции, украинская делегация сдала тесты на COVID-19 и теперь ждет их результатов. Таким образом, он не подтвердил информацию о своем заражении коронавирусной инфекцией.

Пробное ВНО, которое отменил Кабинет Министров из-за ситуации с коронавирусом на Украине, можно будет пройти онлайн 15 и 17 июня.

Коронавирус в Европе: ЕС обвиняет Россию и Китай, Меркель и Макрон призвали готовиться к новым пандемиям, коллапс системы здравоохранения Британии © РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк

С 14 июня отменяется временное прекращение работы КПВВ на границе с Крымом. В то же время лицам, прибывающим с полуострова во время пандемии коронавируса, придется пройти самоизоляцию.

По словам главного санитарного врача и замглавы Минздрава Виктора Ляшко, украинцы могут безопасно отдохнуть летом в нескольких областях, среди которых Одесская, Херсонская, Запорожская и Николаевская.

Суд по поводу нарушения карантина во время поездки президента Владимира Зеленского в Хмельницкую область должен состояться 19 июня.

Президент Международных авиалиний Украины Евгений Дыхне заявил, что компания прекратит продажу билетов до 1 августа. Останется лишь несколько внутренних рейсов.

В международном аэропорту "Борисполь" под Киевом хотят сократить штат на несколько сотен человек. Причина увольнения 700 работников — падение доходов аэропорта из-за закрытия границ и отмены рейсов.

Несмотря на большое количество случаев коронавируса в Киеве и на то, что там, в отличие от многих городов Украины не сняли ограничения на посещение заведений общественного питания внутри помещения, горожане нарушают запрет. В сети появилось видео, которое было снято на Парковой аллее, там толпа стоит в очереди в ночной клуб или ресторан. На ролике видно, что очередь тянется пару сотен метров. Молодые люди без средств защиты стоят близко к друг другу, разговаривают, веселятся и явно ждут, пока их запустят в помещение.

Ситуация в мире

В США сразу несколько штатов опасаются вспышки коронавируса на фоне снятия ограничений и массовых протестов, охвативших страну после гибели задержанного афроамериканца Джорджа Флойда. Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что новые случаи заражения коронавирусом неизбежны.

В Великобритании три авиакомпании подали в суд на правительство страны. Причина —введением двухнедельного карантина для прибывающих в Соединенное Королевство.

В официальном отчете главного ветеринара Великобритании говорится, что домашние животные могут переносить вирус на своей шерсти, что может привести к распространению заболевания от человека к человеку.

Ученые разработали новый быстрый тест на коронавирус. Он может диагностировать коронавирусную инфекцию всего за 30 минут, анализируя образцы крови, мочи или слюны. Метод, известный как изотермическая амплификация с помощью обратной транскрипционной петли (RT-LAMP), является хорошо известным. Ранееон использовался для обнаружения вирусов, таких как вирус Зика и Эбола.

Ученые из Научно-исследовательского института Скриппса во Флориде утверждают, что новый коронавирус, пандемию которого переживает мир, мутировал и стал еще более заразным. Кроме того, ему стало еще легче проникать в здоровые клетки организма. Мутированной форме коронавируса исследователи присвоили название D614G.

Врачи госпиталя Northwestern Memorial Hospital в Чикаго провели первую в США трансплантацию обоих легких 20-летней пациентке, которая болела COVID-19. Операция длилась 10 часов, пациентка уже пришла в себя и постепенно выздоравливает.