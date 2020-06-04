Во вторник, 2 июня, Министерство культуры и информационной политики утвердило кандидатуру на должность уполномоченного по вопросам украинского языка. Им может стать общественный деятель из Львова Святослав Литинский.
Теперь кандидатуру Литинского должно утвердить украинское правительство. Если это произойдет, Украину ожидает ряд скандалов, а власти — падение рейтинга. Причина — в личности Литинского. Он известен своей русофобией: это первый украинец, получивший внутренний паспорт без русскоязычной страницы и называющий в соцсетях русских «свинособаками».
Кроме того, Литинский — довольно активен. Он — соавтор инициативы «Язык объединяет». Литинский не только защищает украинский язык в своем родном Львове, но и прилагает все усилия к тому, чтобы диктовать восточным областям Украины, на каком языке им говорить.
Мармузовичи и другие «перемоги» Литинского
Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, жители села Андреевка, что во Львовской области, обнаружили, что их населенный пункт превратился в Мармузовичи. Всему виной — кипучая деятельность украинизатора Литинского, который посчитал, что село нужно переименовать, ведь названо оно в честь коммуниста Андреева. После жалобы Литинского суд удовлетворил иск Минюста и обязал Андреевский сельсовет переименовать свой населенный пункт.
Правда, самим андреевцам перспектива стать мармузовичанами пришлась не по нраву. Тем более созвучное слово мармиза (читается «мармыза») на украинском — это рожа. И они захотели переименовать свое село в честь Святого Андрея — в Андреевку.
Впрочем, сельчане во Львовской области, можно сказать, отделались малой кровью. Литинский известен своими судебными тяжбами с компаниями. Он заставил перевести на украинский язык сайты интернет-магазинов Present4you и Ci-Di.com, провайдера JetNet, Exist.ua и даже французскую компанию Yves-Rochen.
«Это аналогичный случай, что и с Present4you, только первая победа в этом деле была в 2018 году. Потом они подали апелляцию и апелляционный суд весной 2019 года подтвердил правомерность решения суда первой инстанции. А сама компания, очевидно поняв, что таки проиграет, сдалась и выполнила мои требования еще до решения в апелляции», — хвастался Литинский в комментарии львовскому изданию «032».
Впрочем, страдали от него и банки — он обязал «Укрсиббанк» прекратить печатать чеки на русском языке, — и даже государственные структуры. Литинский помог львовянину Ярославу Поповичу выиграть апелляцию против «Укрзализныци». Один из проводников поезда в августе 2017 года отказался общаться с Поповичем на украинском. В итоге Литинский выиграл суды и первой, и второй инстанции и обязал филиал Одесской железной дороги предоставлять услуги пассажирам на украинском языке.
В том же 2019 году, когда Литинский добился побед в вышеуказанных делах, он отменил регистрацию лекарств на русском языке.
«Министерство признало свою ошибку и фактически сразу издало соответственный указ о предоставлении таких документов на украинском языке, а уже 2 августа он вступил в законную силу, русский и региональные языки исчезли из требований регистрационных документов для лекарственных средств», — рассказывал Литинский.
Кроме того, он способствовал признанию судом незаконным общение бывшей главы Нацполиции Украины Хатии Деканоидзе на русском языке.
Но особое рвение Литинский проявлял в отношении регионов, говорящих на русском языке. Так, именно благодаря его искам суд признал незаконным отказ Харьковского горсовета отменить региональный язык и указал на бездеятельность прокуратуры в этом вопросе.
Кроме того, по его иску Львовский окружной административный суд удовлетворил иск к прокуратуре Одесской области, которая отказывалась отменить признание русского языка региональным языком. Помимо этого Литинский через суд обязал органы власти Закарпатья вернуться к вопросу о региональных языках. А точнее, об их отмене.
«Уже год, как стучим в каждую областную прокуратуру, где незаконным способом до сих пор действует региональный язык. Некоторые города сами отменяют решения, действие которых противоречит решению Конституционного Суда, а некоторые отказываются. После нескольких моих жалоб в прокуратуру Днепропетровской области недавно в конце концов получил результат — прокуратура области через суд отменила решение Днепровского городского совета об установлении регионального языка», — отметил Литинский в комментарии «032».
Он также добился отмены регионального — русского — языка в подконтрольной Украине Донецкой области.
Но откуда же у активиста деньги на все эти судебные иски?
«Частично услуги юриста мне оплачивает Украинская галицкая партия. Все, что я делаю, это существенно мой энтузиазм», — отметил он в комментарии львовскому изданию.
Тогда же — в декабре 2019 года — Литинский заявил, что надеется, что языковой омбудсмен Татьяна Монахова будет так же защищать государственный язык. А спустя полгода — уже после того, как стало известно о том, что он имеет все шансы стать уполномоченным по вопросам украинского языка, — он жестко раскритиковал Монахову за бездействие.
«Свинособаки» и все-все-все
После того как стало известно, что Литинского выбрал Минкульт на должность языкового омбудсмена, интервью у него взяло издание «Страна». Среди прочего оно уточнило, будет ли Литинский и дальше в соцсетях называть русских «свинособаками», как он это делал раньше.
«Надо смотреть на это слово в контексте. Советскую власть я считаю оккупационной властью в отношении к Украине. В частности, в моей семье у моей бабушки двоих братьев советская власть расстреляла, третьего брата выслали в Сибирь. Я считаю советскую власть тоталитарной, на уровне с нацизмом. И сейчас, если речь идет о поддержке гражданами России военной агрессии или если они выступают против целостности Украины, то я считаю, что такие высказывания уместны», — отметил Литинский.
Однако в интервью Литинский не рассказал о причинах репрессий против своей семьи. А они могут быть связаны с тем, что его бабушка — Ирина Бьенько-Шуль — сотрудничала с ОУН-УПА (запрещенная в РФ организация). А после войны — в 1947 году — она вышла замуж за бывшего бойца УПА и члена ОУН (запрещенные в РФ организации) Ивана Швака, который легализовался под фамилией Шкуль. И дед, и бабка Литинского не были рассекречены во времена СССР, а вот их родственникам, судя по всему, повезло меньше.
В интервью «Стране» Литинский также заявил, что считает языковые квоты на Украине нормальным явлением. При этом он недоволен тем, что русский язык по-прежнему присутствует на украинском телевидении.
«Сейчас есть квоты, но вы включите новости. Вот у нас полицейские избили человека, изнасиловали женщину. И тут идет комментарий главы МВД — на иностранном языке (имеется в виду русский язык — Ред.). Я же просто должен знать этот иностранный язык, чтобы ознакомиться с тем, что он комментирует. Это, по-моему, ненормально», — отметил он в комментарии.
При этом на своей странице в Facebook Литинский хвастался, что в мае этого года подал заявление на руководство Верховной Рады из-за того, что то нарушило условия карантина, собравшись группой более десяти человек на возложении цветов к Вечному огню в Парке славы в Киеве.
В общем, Литинский — идейный русофоб и тот, кто плевать хотел на мнение части Украины по поводу советского прошлого.
Примечательно, что этот человек, которого в его начинаниях поддерживает Украинская галицкая партия, будет очередным львовянином во власти. И это несмотря на то что Львовская область не поддержала Зеленского на президентских выборах, а националистические взгляды, которые разделяет большинство ее населения, не разделяются значительной частью украинцев.
Такой диктатуры львовян не было даже при власти Петра Порошенко и Виктора Ющенко. Все это — красноречивое свидетельство цены обещаний президента Владимира Зеленского и его команды. И хотя сейчас спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и говорит, что языковой закон нужно пересмотреть, веры ему нет. Как и всей партии «Слуга народа», оказавшейся националистическими коллаборантами. А русским Украины пора понять, что во власти у них друзей нет.