Называющий русских «свинособаками» Святослав Литинский может стать следующим уполномоченным по вопросам украинского языка. Его кандидатуру утвердили в Министерстве культуры и информационной политики. Теперь слово за Кабмином

Во вторник, 2 июня, Министерство культуры и информационной политики утвердило кандидатуру на должность уполномоченного по вопросам украинского языка. Им может стать общественный деятель из Львова Святослав Литинский. Зеленского просят ликвидировать «антиконституционную» должность языкового омбудсмена на Украине © пресс-служба Президента Украины

Теперь кандидатуру Литинского должно утвердить украинское правительство. Если это произойдет, Украину ожидает ряд скандалов, а власти — падение рейтинга. Причина — в личности Литинского. Он известен своей русофобией: это первый украинец, получивший внутренний паспорт без русскоязычной страницы и называющий в соцсетях русских «свинособаками».

Кроме того, Литинский — довольно активен. Он — соавтор инициативы «Язык объединяет». Литинский не только защищает украинский язык в своем родном Львове, но и прилагает все усилия к тому, чтобы диктовать восточным областям Украины, на каком языке им говорить.

Мармузовичи и другие «перемоги» Литинского

Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, жители села Андреевка, что во Львовской области, обнаружили, что их населенный пункт превратился в Мармузовичи. Всему виной — кипучая деятельность украинизатора Литинского, который посчитал, что село нужно переименовать, ведь названо оно в честь коммуниста Андреева. После жалобы Литинского суд удовлетворил иск Минюста и обязал Андреевский сельсовет переименовать свой населенный пункт.

Правда, самим андреевцам перспектива стать мармузовичанами пришлась не по нраву. Тем более созвучное слово мармиза (читается «мармыза») на украинском — это рожа. И они захотели переименовать свое село в честь Святого Андрея — в Андреевку. «Как и УПА*, вступили в союз со злом». Бортник пояснил, как националисты ведут Украину к катастрофе © стрингер

Впрочем, сельчане во Львовской области, можно сказать, отделались малой кровью. Литинский известен своими судебными тяжбами с компаниями. Он заставил перевести на украинский язык сайты интернет-магазинов Present4you и Ci-Di.com, провайдера JetNet, Exist.ua и даже французскую компанию Yves-Rochen.

«Это аналогичный случай, что и с Present4you, только первая победа в этом деле была в 2018 году. Потом они подали апелляцию и апелляционный суд весной 2019 года подтвердил правомерность решения суда первой инстанции. А сама компания, очевидно поняв, что таки проиграет, сдалась и выполнила мои требования еще до решения в апелляции», — хвастался Литинский в комментарии львовскому изданию «032».

Впрочем, страдали от него и банки — он обязал «Укрсиббанк» прекратить печатать чеки на русском языке, — и даже государственные структуры. Литинский помог львовянину Ярославу Поповичу выиграть апелляцию против «Укрзализныци». Один из проводников поезда в августе 2017 года отказался общаться с Поповичем на украинском. В итоге Литинский выиграл суды и первой, и второй инстанции и обязал филиал Одесской железной дороги предоставлять услуги пассажирам на украинском языке.

В том же 2019 году, когда Литинский добился побед в вышеуказанных делах, он отменил регистрацию лекарств на русском языке.

«Министерство признало свою ошибку и фактически сразу издало соответственный указ о предоставлении таких документов на украинском языке, а уже 2 августа он вступил в законную силу, русский и региональные языки исчезли из требований регистрационных документов для лекарственных средств», — рассказывал Литинский.

Кроме того, он способствовал признанию судом незаконным общение бывшей главы Нацполиции Украины Хатии Деканоидзе на русском языке.

Но особое рвение Литинский проявлял в отношении регионов, говорящих на русском языке. Так, именно благодаря его искам суд признал незаконным отказ Харьковского горсовета отменить региональный язык и указал на бездеятельность прокуратуры в этом вопросе.

Кроме того, по его иску Львовский окружной административный суд удовлетворил иск к прокуратуре Одесской области, которая отказывалась отменить признание русского языка региональным языком. Помимо этого Литинский через суд обязал органы власти Закарпатья вернуться к вопросу о региональных языках. А точнее, об их отмене. Языковой вопрос на Украине: вместо «сшивания» страны — раскол © РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк

«Уже год, как стучим в каждую областную прокуратуру, где незаконным способом до сих пор действует региональный язык. Некоторые города сами отменяют решения, действие которых противоречит решению Конституционного Суда, а некоторые отказываются. После нескольких моих жалоб в прокуратуру Днепропетровской области недавно в конце концов получил результат — прокуратура области через суд отменила решение Днепровского городского совета об установлении регионального языка», — отметил Литинский в комментарии «032».

Он также добился отмены регионального — русского — языка в подконтрольной Украине Донецкой области.

Но откуда же у активиста деньги на все эти судебные иски?

«Частично услуги юриста мне оплачивает Украинская галицкая партия. Все, что я делаю, это существенно мой энтузиазм», — отметил он в комментарии львовскому изданию.

Тогда же — в декабре 2019 года — Литинский заявил, что надеется, что языковой омбудсмен Татьяна Монахова будет так же защищать государственный язык. А спустя полгода — уже после того, как стало известно о том, что он имеет все шансы стать уполномоченным по вопросам украинского языка, — он жестко раскритиковал Монахову за бездействие.

«Свинособаки» и все-все-все

После того как стало известно, что Литинского выбрал Минкульт на должность языкового омбудсмена, интервью у него взяло издание «Страна». Среди прочего оно уточнило, будет ли Литинский и дальше в соцсетях называть русских «свинособаками», как он это делал раньше. Львовский оккупант. Кем является новый министр Кабмина и о чем свидетельствует его назначение © Facebook, Олег Немчінов

«Надо смотреть на это слово в контексте. Советскую власть я считаю оккупационной властью в отношении к Украине. В частности, в моей семье у моей бабушки двоих братьев советская власть расстреляла, третьего брата выслали в Сибирь. Я считаю советскую власть тоталитарной, на уровне с нацизмом. И сейчас, если речь идет о поддержке гражданами России военной агрессии или если они выступают против целостности Украины, то я считаю, что такие высказывания уместны», — отметил Литинский.

Однако в интервью Литинский не рассказал о причинах репрессий против своей семьи. А они могут быть связаны с тем, что его бабушка — Ирина Бьенько-Шуль — сотрудничала с ОУН-УПА (запрещенная в РФ организация). А после войны — в 1947 году — она вышла замуж за бывшего бойца УПА и члена ОУН (запрещенные в РФ организации) Ивана Швака, который легализовался под фамилией Шкуль. И дед, и бабка Литинского не были рассекречены во времена СССР, а вот их родственникам, судя по всему, повезло меньше.

В интервью «Стране» Литинский также заявил, что считает языковые квоты на Украине нормальным явлением. При этом он недоволен тем, что русский язык по-прежнему присутствует на украинском телевидении.

«Сейчас есть квоты, но вы включите новости. Вот у нас полицейские избили человека, изнасиловали женщину. И тут идет комментарий главы МВД — на иностранном языке (имеется в виду русский язык — Ред.). Я же просто должен знать этот иностранный язык, чтобы ознакомиться с тем, что он комментирует. Это, по-моему, ненормально», — отметил он в комментарии.

При этом на своей странице в Facebook Литинский хвастался, что в мае этого года подал заявление на руководство Верховной Рады из-за того, что то нарушило условия карантина, собравшись группой более десяти человек на возложении цветов к Вечному огню в Парке славы в Киеве.

В общем, Литинский — идейный русофоб и тот, кто плевать хотел на мнение части Украины по поводу советского прошлого.

Примечательно, что этот человек, которого в его начинаниях поддерживает Украинская галицкая партия, будет очередным львовянином во власти. И это несмотря на то что Львовская область не поддержала Зеленского на президентских выборах, а националистические взгляды, которые разделяет большинство ее населения, не разделяются значительной частью украинцев.

Такой диктатуры львовян не было даже при власти Петра Порошенко и Виктора Ющенко. Все это — красноречивое свидетельство цены обещаний президента Владимира Зеленского и его команды. И хотя сейчас спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и говорит, что языковой закон нужно пересмотреть, веры ему нет. Как и всей партии «Слуга народа», оказавшейся националистическими коллаборантами. А русским Украины пора понять, что во власти у них друзей нет.