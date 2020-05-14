В Украине очередной конфуз — пойманный на коррупции VIP-чиновник очищен от подозрений и раздает победные интервью. Если к этому прибавить всех, кто, несмотря на "железные доказательства", оказался вне подозрений, то становится понятным, что в Украине прогнила вся правоохранительная система — от следствия до суда

Еще одно коррупционное дело новой власти развалилось. «Поскольку сегодня день хороших новостей, то сообщаю на своей странице, что открытое НАБУ дело против меня по ст.366 УК Украины закрыто из-за отсутствия состава преступления. Соответствующий отчет я опубликую позже, как только адвокаты получат весь пакет документов», — так на своей странице в ФБ отчитался бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак.

В августе 2019 года чиновник был обвинен во взятке в почти 500 тысяч долларов. По информации следователей, это была только часть «гонорара» за решение бизнес-вопросов с Минкультуры о сносе памятника под застройку. Несмотря на очевидные факты коррупции и неоспоримые доказательства, а помощника замминистра взяли с поличным, правоохранительные органы не смогли довести дело до вынесения приговора. Белашко: Грымчак задержан, потому что запрос общества совпал с желаниями силовиков © Facebook, Юрій Луценко

Дело передавали из ведомства в ведомство, переквалифицировали, подозреваемого Грымчака перевозили в разные СИЗО, меняли меру пресечения. Последний раз 9 апреля Высший антикоррупционный суд заменил круглосуточный домашний арест на ночной как меру пресечения Юрию Грымчаку.

Словом, все это было похоже на имитацию правосудия и фарс.

Народный депутат Александр Дубинский прокомментировал исход этого дела так: «Сытник (глава НАБУ. — Ред.) очень своевременно закрыл дело Грымчака, помощника которого приняли на получении части взятки в размере 0,5 млн долларов, предназначенных для подопечных министра культуры Нищука за согласование застройки исторической части Киева. Хорошее доказательство тому, что Сытник не нужен стране и не способен посадить ни одного сколь-нибудь серьёзного преступника. Сытник и НАБУ могут только жрать за чужой счёт и выполнять указания отдельных лиц из посольства США по преследованию неугодных. В копилку необходимости увольнения».

Однако Дубинскому возразил бывший народный депутат Сергей Лещенко, который написал в своем телеграм-канале, что дело Грымчака многослойное и закрыта только часть дела, которая касается его декларации. «Дело в отношении Грымчака, которое касается взятки, продолжает расследоваться. Его никто не закрывал. Закрыли дохлое дело, которое касается декларации Грымчака за 2016 год, инициированное Нацагентством по предупреждению коррупции, по которому давно прошли сроки давности», — пишет Лещенко.

Между тем сам Юрий Грымчак находится дома, полон сил и планов на будущее и никакими тяжбами с правоохранителями не обременен. Более того, в эфире на телеканале «Прямый» Грымчак резюмировал дело в отношении себя — как некомпетентность власти. А также принимал поздравления от ведущего Матвея Ганапольского как победитель. Не идет на компромиссы со злом. Супрун заступилась за неонациста Стерненко, зарезавшего человека © Міністерство охорони здоров'я України

Это очень типичная история для украинского современного правосудия. Все коррупционные дела автоматически переходят в разряд политических, а подозреваемые — в преследуемых за профессиональную деятельность. Таких дел было много и при Порошенко, тенденция подхвачена и командой Зеленского. Стоит вспомнить только самые громкие: задержание главы ГФС Романа Насирова, так называемое «янтарное дело» народного депутата Борислава Розенблата, «золотые рюкзаки» сына министра МВД Арсена Авакова. И так по мелочи — дело против министра инфраструктуры Владимира Омеляна, мэра Одессы Геннадия Труханова. Ни одно дело не закончилось посадками и обвинительным вынесением приговоров. Даже громкое дело, которое было анонсировано несколько лет назад в стенах Верховной Рады самим генпрокурором. Напомним, в 2015 году Виктор Шокин представил парламентариям видео, на котором нардеп Игорь Мосейчук договаривается о получении взятки. Мосейчука задержали прямо на заседании. А в 2016 году Высший специализированный суд Украины признал незаконным задержание Игоря Мосийчука в здании парламента, а позже Генпрокуратура отозвала ходатайство об аресте депутата. Такая клоунада стала настолько привычным делом, что уже никто не удивляется таким решениям.

Они проходят как информационный шум. И дело здесь не только в политических лобби и коррумпировании следователей, которые разваливают дела (хотя и в этом тоже). Одна из главных причин — отсутствие профессионалов — и следователей, и судей, и прокуроров в результате бесконечных люстраций и реформ правоохранительных органов. Любое задержание или обыск подозреваемого тут же оспаривается адвокатами, решение одного суда отменяет решение другого в зависимости от региона и находящейся там власти.

А давление националистов на суды и правоохранительные органы — вообще отдельная история. Тот же убийца Стерненко вполне комфортно чувствует себя под зонтиком радикалов, объявивших его неподсудным.

Так что вторая весна президентства Владимира Зеленского тоже не ознаменовалась обещанными им "посадками". Сам Зеленский объяснил это тем, что не может влиять на правоохранительные органы — не его сфера власти. Так что, видимо, предвыборное обещание "Весна придет — сажать будем» следует воспринимать как фигуру речи, а не реальное обязательство власти очистить ее от коррупционеров и преступников.