Президент США Дональд Трамп, чьи шансы на переизбрание уже не выглядят такими убедительными на фоне эпидемии COVID-19, спустя год решил назначить посла в Киеве. Его выбор пал на военного советника США по обороне на Украине, ранее работавшего военным атташе США в РФ и сотрудничавшего с Михаилом Саакашвили в Грузии, Кейта Дейтона

Вечером 1 мая пресс-служба Белого дома объявила, что глава государства определился с кандидатурой посла США на Украине.

«Президент США сообщает о внесении следующих кандидатур на должности. <…> Кейта Дейтона на должность чрезвычайного и полномочного посла на Украине», — говорится в сообщении.

Этот пост остаётся вакантным почти год — с мая 2019-го, когда Дональд Трамп досрочно отозвал из Киева Мари Йованович, назначенную ещё его предшественником демократом Бараком Обамой, после чего дипмиссией руководили поверенные в делах.

Новость о кандидатуре Дейтона не стала неожиданностью, поскольку ещё в декабре издание Politico писало, что Трамп рассматривал на должность посла США на Украине двух человек — Дейтона и помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Филипа Рикера. При этом отмечалось, что президент больше симпатизирует первому из них.

Теперь посла должен утвердить Сенат.

Кто такой Кейт Дейтон

71-летний Кейт Дейтон полжизни провёл на военной службе. Он возглавлял Управление стратегии, планирования и политики Министерства Сухопутных войск США; агентурную разведку разведывательного управления Пентагона в Вашингтоне, в том числе был директором Группы по изучению Ирака для операции «Иракская свобода», которая завершилась свержением президента Саддама Хусейна, ложно обвинённого в производстве оружия массового поражения. Кроме того, Дейтон имеет опыт работы в России — в качестве военного атташе США, а также на Ближнем Востоке — в качестве координатора безопасности США в Израиле и Палестинской автономии. Калиниченко: Трамп будет бить демократов Украиной © Facebook, Алексей Калиниченко

С 2010 года после выхода в отставку в звании генерал-лейтенанта Дейтон возглавляет Европейский центр исследований безопасности Джорджа Маршалла, расположенный в немецком городе Гармиш-Партенкирхен. Этот центр связан с Пентагоном и проводит обучение свыше 14 тысяч чиновников из 156 государств по вопросам, связанным с международной безопасностью, обороной и иностранными делами. Совместно с Министерством обороны и Генеральным штабом Украины в июне 2019 года представители центра провели семинар «Осуществление трансформации командования и управления» для офицеров и гражданских представителей правительства, на котором эксперты из США, Канады и Литвы рассказали о внедрении стандартов НАТО в Вооружённых силах Украины и принципах командования в Североатлантическом Альянсе.

Дейтон учился в колледже Вильгельма и Марии в Уильямсберге, штат Вирджиния, Кембриджском университете (магистр истории), университете Южной Калифорнии (магистр по международным отношениям), Гарвардском университете (по стипендиальной программе для высшего состава командования), а также Российском институте армии США в Гармиш-Пантеркирхене в Германии, который специализировался на подготовке специалистов по русскому языку, культуре, советской идеологии, экономике и вооружённым силам для армии, Пентагона и Госдепа. Этим и объясняется тот факт, что Дейтон свободно владеет русским языком, а также немного немецким.

В ноябре 2018 года Джеймс Мэттис, будучи главой Пентагона, назначил отставного военного старшим советником США по обороне на Украине. Незадолго до этого, в конце сентября, Дейтон встретился с Мари Йованович и Степаном Полтораком, которые тогда занимали посты посла США на Украине и министра обороны Украины соответственно, и заявил: «Я знаком с культурой вашей страны и вызовами, которые стоят перед ней на пути внедрения принципов и стандартов НАТО. Я буду очень предан делу и хочу найти решение для внедрения этих норм. В условиях военного положения проводятся мероприятия по повышению уровня готовности ВСУ к отражению внешней агрессии. Сюда входит обеспечение подготовки всех министерств и ведомств страны к любому возможному развитию событий». Американца включили в состав комитета реформ при Министерстве обороны и Генеральном штабе ВСУ.

По информации из открытых источников, во время пятидневной войны 2008 года Дейтон выполнял роль негласного советника тогдашнего президента Грузии Михаила Саакашвили и помогал ему разработать стратегию, как «победить Россию». Однако, как известно, после того как Грузия открыла огонь по Цхинвалу и попыталась установить контроль над всей территорией Южной Осетии, по указу Дмитрия Медведева, занимавшего тогда пост президента РФ, российские войска вошли в регион и начали операцию по принуждению к миру. Спустя несколько дней военные из России и Южной Осетии вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, а также совместно с бойцами Абхазии — из Кодорского ущелья. 14-16 августа президенты Абхазии, Южной Осетии, Грузии и России подписали план мирного урегулирования конфликта.

Посольство специального назначения

В отличие от Барака Обамы, Дональд Трамп не уделял большого внимания Украине, во время избирательной кампании 2016 года даже называл её бессмысленным ярмом в центре Европы, погрязшим в коррупции и экстремизме. Однако за последний год эта страна приобрела для американского президента не просто важное, а ключевое значение.

После выборов в Верховную Раду Трамп позвонил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому 25 июля, чтобы поздравить с победой партии «Слуга народа», и впоследствии этот разговор дорого ему обошёлся. Некий сотрудник Национальной разведки США заявил, что американский лидер принуждал президента Украины провести расследование деятельности бывшего вице-президента Джо Байдена, на тот момент одного из, а теперь единственного претендента на участие в президентских выборах от Демократической партии, и его сына Хантера в обмен на продолжение военной помощи Киеву. Оппозиция воспользовалась тем, что Палата представителей находится под её контролем, и запустила процедуру импичмента Трампа. Разбирательства в обеих палатах Конгресса продолжались с сентября 2019 года по февраль 2020-го и завершились оправданием президента. Скандал года. Как Украина изменила внутреннюю политику США © REUTERS, Kamil Krzaczynski

И хотя Трамп официально признан невиновным в истории с Украинагейтом, украинская тематика сохраняет важное значение во внутренней американской политике (пожалуй, даже более, чем во внешней). Карантин внёс свои коррективы в ход избирательной кампании — представителям обеих партий пришлось отказаться от многих агитационных мероприятий, перенесены даты праймериз во многих штатах и партийные съезды, на которых республиканцы и демократы официально объявят имена своих кандидатов, но дата самих выборов остаётся неизменной — первый вторник ноября после первого понедельника ноября високосного года, то есть 3 ноября 2020 года. Соответственно, не так много времени остаётся до дебатов Трампа и Байдена, на которых хозяин Белого дома захочет взять реванш за унизительные разборки в рамках процедуры импичмента и наверняка не будет утаивать компромат, который на его соперника уже собрал адвокат Рудольф Джулиани. Кроме того, если Трамп будет иметь лояльного посла на Украине, то сможет получить ещё больше информации о делах семейства Байденов. В этой связи будет очень полезен опыт работы Дейтона на Украине, его связи и знакомства. К тому же он не понаслышке знает Михаила Саакашвили, который пытается вернуться в большую политику и давно точит зуб на бывшего президента Украины Петра Порошенко, аннулировавшего его украинский паспорт, когда тот находился у родственников в США.

Так что скорейшее назначение руководителя американской дипмиссии в Киеве — в интересах Трампа. Ещё несколько месяцев назад его шансы на победу не вызывали сомнений, учитывая экономический рост США, рекордное за 50 лет снижение уровня безработицы, но эпидемия COVID-19 переломила ход игры, и теперь за оставшиеся полгода до выборов Трампу нужно искать аргументы, которые убедят избирателей, что лучшего президента, чем он, Америке не найти на ближайшие четыре года, потому что в 2024 году он уже не сможет баллотироваться на этот пост в соответствии с Конституцией США.