В мае украинцев ожидает ряд перемен, которые, несомненно, повлияют на их жизнь. В первую очередь они связаны с эпидемией коронавирусной инфекции

С 1 мая Кабмин Украины разрешил открывать продовольственные рынки. Хотя в сообщении премьер-министра Дениса Шмыгаля и говорится, что это необходимо делать при соблюдении всех предосторожностей и соблюдении социальной дистанции, рынок — такое место, где практически невозможно как-то ограничивать и регулировать поток покупателей, в отличие от закрытых помещений. Кошельки большинства украинцев существенно отощали за время карантина и вынужденной безработицы, поэтому многие из них ринутся на продовольственные рынки, чтобы купить продукты подешевле. Власти пошли на это послабление под давлением представляющих малый бизнес предпринимателей, протестовавших против карантинных мер и устроивших потасовку в Киеве 29 апреля.

Произойдет такое послабление карантина как раз на фоне сообщений о приближении пика заболеваемости. Согласно прогнозу, опубликованному 29 апреля на сайте Национальной академии наук (НАНУ), пик заболеваемости как раз ожидается на майские праздники.

«Пик новых случаев COVID-19 в день ориентировочно будет приходиться на 2-5 мая, пик летальных случаев — на 3-10 мая. После достижения пика заболеваемости (медианное значение 500 случаев) снижение новых случаев инфицирования будет наблюдаться до 5 июня в медианном значении 380 случаев (диапазон прогнозируемых значений 220- 610)», — говорится в сообщении НАНУ. Ранее директор Института эпидемиологии и инфекционных болезней Виктория Задорожная тоже заявила, что пик заболеваемости коронавирусом в Украине выпадет на 2-5 мая.

Таким образом, открытие рынков может пустить насмарку все предыдущие карантинные меры. Еще большее послабление карантина ожидает украинцев с 12 мая. С этого дня, по планам министра инфраструктуры Владислава Криклия, могут возобновить работу городского общественного транспорта, а также междугородных автобусных и железнодорожных пассажирских перевозок. Городские власти Киева с 12 мая планируют разрешить работу небольших непродовольственных магазинов, салонов красоты, ателье, кофеен, а также посещение парков и скверов. В Днепре местные власти, не дожидаясь 12 мая, уже с четверга, 30 апреля, разрешили работу заведений общественного питания и посещение парков. В городе Черкассы горсовет тоже отменил карантин с 1 мая, разрешив работу ресторанов, рынков, парикмахерских, объектов спортивной инфраструктуры и общественного транспорта.

В мае украинцев ждут новые виды квитанций за коммунальные услуги. Напомним, что в марте украинцы получили новые пункты в счетах за газ и отопление — обещанное правительством снижение цены обернулось повышением. Увеличившуюся сумму просто разбили на несколько квитанций, снизив формально цену на отопление, но введя новые пункты — за доставку газа, обслуживание домового счетчика и прочие новые услуги, в результате чего суммарно плата увеличилась. Водоканалам стало завидно, и они решили с мая пойти по аналогичному пути — ввести квитанции не только за воду, но и за обслуживание счетчика, отдельно — за его проверку, отдельно — абонплату.

Некоторые категории украинских пенсионеров в мае должны получить пенсию чуть большего размера — их пенсию планируют проиндексировать. Президент Владимир Зеленский обещал сделать это с 1 марта, но потом из-за дыры в бюджете перерасчет отложили на два месяца, сэкономив на самых бедных несколько миллионов гривен. К среднестатистической пенсии в 1800 гривен, которую получают 35% пенсионеров, прибавится 280 гривен, но при условии, если у этих пенсионеров есть соответствующий страховой стаж (30 лет для женщин, 35 лет для мужчин). Те же украинские пенсионеры, у которых нет достаточного страхового стажа, и они не получали даже 1800 гривен, надбавка составит — 100 гривен, на которые они смогут купить себе либо 2,5 кг гречки в месяц, либо 6-7 буханок хлеба.

17 мая истекает трехлетний срок блокировки на Украине "Одноклассников", "ВКонтакте", сервисов «Яндекса» и mail.ru, введенной экс-президентом Порошенко. Год назад Владимир Зеленский, тогда еще кандидат на пост президента, критиковал за этот запрет экс-президента.

«И чего мы добились (запретом)? Наши начали обходить запрет. Вы это знаете прекрасно. Украинцы обходят», — говорил Зеленский 19 апреля 2019 года. Тогда же он критиковал прошлые власти за запрет российских телеканалов. «У нас реально большое количество людей говорит по-русски. Нельзя у них забрать русскоязычное телевидение. У нас есть люди, которые говорят и на других языках», — критиковал кандидат Зеленский прошлую власть.

Однако в середине апреля 2020 года новый глава СБУ Иван Баканов заявил, что запрет, вероятно, будет продлен, чтобы «сохранить безопасность государства» в «условиях гибридной войны», фактически повторяя риторику Порошенко.

С мая также начинают действие специальные пошлины на российский уголь, введенные в интересах предприятий Рината Ахметова, которому в последнее время удалось укрепить свои позиции во власти. На фоне отключения некоторых энергоблоков украинских АЭС это приведет к еще большему подорожанию электроэнергии для украинских потребителей. Глава профсоюза "Энергоатома" Алексей Лыч предупреждает, что это может привести и к веерным отключениям света. «Как оказалось, государству не нужна дешевая атомная электроэнергия по 57 копеек за киловатт. Блоки АЭС остановят, но будут выкупать "зеленую" электроэнергию по 5 гривен за киловатт. Средний по рынку тариф тут же подскочит — сейчас он держится на уровне 1,3 гривны за киловатт только за счет того, что в общий котел "подмешивается" дешевая электроэнергия с АЭС. Вернутся и веерный отключения», — говорит Алексей Лыч.

В мае Украине необходимо будет также выплатить крупные суммы по внешнему долгу. Если в апреле нужно было выплатить 24,5 млрд гривен, то в мае — 68,2 млрд гривен. Необходимость этих выплат на фоне падения экономической активности в связи с эпидемией коронавируса и увеличения социальной нагрузки на бюджет может подорвать украинскую экономику. К счастью, в конце апреля Министерство финансов Украины специальным распоряжением запретило чиновникам публично произносить такие слова и фразы, как «дефолт», «рецессия», «реструктуризация долга», «отмена национализации Приватбанка», «упадок экономики», «критический уровень резервов», «проблемы с ликвидностью». Как считали средневековые мистики, если не произносить имя демона, то он и не появится.