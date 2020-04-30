Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины состоится в четверг, 30 апреля. Соответствующее распоряжение подписал накануне спикер парламента Дмитрий Разумков

«Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков созывает внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины на 13:30 30 апреля по требованию 159 народных депутатов», — говорится в сообщении парламентской пресс-службы. Сообщается также, что в 12:00 этого же дня состоится Согласительный совет депутатских фракций и депутатских групп.

В повестку дня внеочередного заседания 30 апреля включены 17 вопросов, при этом вопроса о назначении Михаила Саакашвили на правительственный пост на данный момент нет.

Как отметил в эфире телеканала «112 Украина» сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович, вопрос, для чего собирают нардепов в период пандемии коронавируса и карантина, «очень сложный». Политик рассказал, что перед прошлым заседанием Рады, состоявшимся на минувшей неделе, он «не нашёл ни одного закона, который касается коронавируса, не нашёл ничего, нашёл необходимый, судьбоносный для страны (законопроект. — Ред.) о водных видах транспорта на Днепре».

«Что касается повестки дня на четверг (30 апреля. — Ред.), да, есть новая, она пришла сегодня, повестка дня. Там эпохальное заявление одной из партий войны о том, что надо воевать. Кадровых вопросов, конечно, нету», — отметил Рабинович. Он добавил, что и «вопросов о коронавирусе и о спасении страны там нет». Чемодан без ручки Михаил Саакашвили. Нести тяжело, а выбросить уже невозможно © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Политик при этом напомнил, что Украина является парламентско-президентской республикой, но только в теории.

«В теории мы (депутаты Рады. — Ред.) власть… На практике мы такие же, как и вы все, ничего не могущие, ничего не умеющие и ничего не понимающие. По одной простой причине: с нами никто не считается», — заявил Рабинович, добавив, что «вопросы оппозиции не принимаются», о том, что происходит в стране, нардепы не знают, поскольку им об этом «никто не говорит». В общем, резюмировал депутат, на такую Верховную Раду не стоит даже обращать внимания, «она «страной не управляет», вообще — «парламент является обслуживающим персоналом каким-то».

От этого заседания политик ничего особенного не ожидает: «опять попросят проштамповать какие-то законы, опять мы (депутаты от ОПЗЖ. — Ред.) их голосовать не будем».

Что до кадровых вопросов: ранее все ожидали от парламента решения по кандидатуре экс-президента Грузии и экс-главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили, которому Зеленский предложил занять пост в правительстве — ни много ни мало, вице-премьера по реформам. Голосования ожидали уже на прошлом внеочередном заседании (теперь все собрания нардепов — внеочередные). Однако, судя по всему, достаточного количества голосов за утверждение не нашли.

Перспектива назначения Саакашвили далеко не всех обрадовала как на Украине, так и в Грузии. Украинские критики вспомнили о путешествиях экс-губернатора по киевским крышам и прорыв через госграницу. В Тбилиси вспомнили о другом. Посол Грузии на Украине Теймураз Шарашенидзе заявил, что возможное назначение Саакашвили на должность в украинский Кабмин будет воспринято в Тбилиси как недружественный шаг.

В обнародованном 28 апреля заявлении президента Грузии Саломе Зурабишвили говорится о возникшем между странами дефиците доверия.

Киев пошёл на попятную. Представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан заявил, что в парламенте не регистрировали представление премьера Дениса Шмыгаля о назначении Саакашвили на пост вице-премьера. Однако, по информации украинского журналиста Юрия Бутусова, представление о назначении Саакашвили было подано, но оно будто бы уже отозвано из Верховной Рады. «Слуги народа» пытаются скрыть факт отзыва представления по Саакашвили — Бутусов © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Спикер парламента Дмитрий Разумков рассказал 29 апреля в интервью «РБК-Украина» рассказал, что с предложением назначить Саакашвили вице-премьером выступает не только Зеленский, но и — частично — правительство, однако, если Верховная Рада не поддерживает эту кандидатуру, то знания Саакашвили могут быть применены иным образом.

Вместо поста в Кабмине Саакашвили якобы предлагают теперь войти в Национальный совет реформ — об этом украинские СМИ сообщают со ссылкой на собственные источники. Однако не исключены и другие варианты, ведь президент может внести свои предложения, меняя повестку дня.