Из-за возможного назначения Михаила Саакашвили на пост вице-премьера Украины между Тбилиси и Киевом возник дефицит доверия. Соответствующее заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили опубликовали 28 апреля на сайте главы государства

Пушков: Грузия поставила Зеленскому ультиматум из-за Саакашвили © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк Владимира Зеленского назначить вице-премьером бывшего грузинского президента, обвиняемого на родине в нескольких преступлениях, вызывает тревогу у Тбилиси.

Зурабишвили уточнила, что ее страна не намерена вмешиваться в дела Украины, но назначение Саакашвили неприемлемо и непонятно.

Кроме того, она выразила удивление из-за того, что «один человек может быть настолько важен» и что Киев готов пожертвовать отношениями с Тбилиси.

«Сожалею в связи с дефицитом доверия, который уже возник между нашими странами, однако хочу, чтобы я ошибалась, и оставляю надежду на то, что интересы наших стран окажутся более ценными», — добавила она.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда занимавший пост президента Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства.

Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Новый президент Украины Зеленский 28 мая 2019 года своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство. Политик на следующий день вернулся на Украину.