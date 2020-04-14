Во вторник, 14 апреля, исполняется шесть лет со дня начала «Антитеррористической операции». Позже она стала называться «Операцией объединенных сил». Однако суть ее осталась прежней — это война

К 9:00 утра вторника 14 апреля ни один из политиков первого эшелона Украины не вспомнил о знаковом для его страны событии, шестилетие которого отмечается в этот день. Именно 14 апреля 2014 года и.о. президента Украины Александр Турчинов дал старт «Антитеррористической операции». Днём ранее он выступил перед гражданами страны с обращением. Зеленский не может избавиться от радикалов. Война в Донбассе продолжится – американский эксперт © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

«Мы делали всё, чтобы избежать человеческих жертв. Но мы готовы дать отпор всем попыткам вторжения, дестабилизации и террористическим действиям с оружием в руках. СНБО принял решение начать широкомасштабную антитеррористическую операцию с привлечением Вооруженных сил Украины. Мы не дадим России повторить крымский сценарий в восточном регионе Украины», — заявил Турчинов 13 апреля 2014 года.

Он дал срок ополченцам в Донбассе до утра 14 апреля. К этому времени они должны были сложить оружие и покинуть занятые помещения. Но капитуляции Турчинов так и не дождался. В итоге 14 апреля своим указом он ввёл в действие решение СНБО о проведении АТО. При этом Турчинов лично возглавил штаб по проведению АТО, а контроль за выполнением решения СНБО возложили на секретаря совета Андрея Парубия. Ответственным за непосредственную реализацию АТО назначили первого заместителя главы СБУ Василия Крутова.

Фактически 14 апреля можно считать официальной датой начала войны в Донбассе. Она идёт уже шестой год, и нет ей конца.

Мифотворцы, а не миротворцы

Пожалуй, главной причиной начала войны в Донбассе является госпереворот, произошедший на Украине в февраля 2014 года в результате Майдана. После бегства из страны президента Виктора Януковича на Украине фактически не было легитимного органа власти. Что касается Верховной Рады, законность её действий у многих вызывала сомнение. Тем более к тому времени уже были распространены видео, где на депутатов из бывшей правящей коалиции майдановцами оказывалось всевозможное, в том числе и силовое давление. Да и само отстранение Януковича от власти путем постановления парламента (по сути подзаконного акта) вызвало даже у сторонников новой власти большие вопросы.

После начала "АТО" в других регионах Украины, кроме Донбасса, при участии или при попустительстве захвативших власть были проведены акции устрашения политических оппонентов. Некоторые из них, как события в Одессе 2 мая, были весьма жестокими и кровавыми. К тому времени в стране разворачивалась президентская кампания — своим постановлением в феврале Верховная Рада не только отстранила Януковича от власти, но и назначила внеочередные выборы президента. Скубченко: 6 лет назад Турчинов развязал гражданскую войну в Донбассе © Facebook, Александр Скубченко

Одним из кандидатов был Пётр Порошенко, который поддержал Майдан, но в лидеры его так и не пробился. Порошенко отчасти поддержал и бывший электорат Партии регионов. Причина была проста: сами «регионалы» рассорились и выставили на выборы нескольких кандидатов. Кроме того, после произошедшего в Одессе мало кто верил в то, что даже в случае победы одного из бывших «регионалов» ему отдадут власть майдановцы.

В активе же Порошенко была поддержка олигархов. Так, в марте в Вене состоялась встреча Порошенко с олигархом Дмитрием Фирташем, бывшим главой Администрации президента при Януковиче Сергеем Лёвочкиным и одним из лидеров Майдана Виталием Кличко, на которой стороны договорились о взаимной поддержке. В итоге к своему «5 каналу» Порошенко получил поддержку телеканала «Интер», который пользовался особой популярностью у противников Майдана.

В пользу Порошенко играли и тиражируемые слухи о его бизнес-партнерстве и тесной дружбе с бывшим тогда послом России на Украине Михаилом Зурабовым.

Кроме того, сам Порошенко до поры до времени не использовал воинственной риторики. В общем, виделся таким себе миротворцем. Ради этого он даже прилетал в Крым и Донбасс, пытаясь выступить в роли переговорщика.

Всё изменилось после его победы в первом туре. Тогда Порошенко жестко заявил: Украина закончит войну в Донбассе за считанные часы.

«АТО не может длиться два месяца, она должна длиться несколько часов. Для террористов не будет мирного диалога. Я никогда не позволю подобных террористических действий в Украине», — заявил он. Журналисты рассказали, как Зеленский красовался в Донбассе перед убийцами мирных жителей © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Самый пророссийский» майдановец за считанные недели превратился в одного из наибольших ястребов на Украине. В итоге уставшее от войны общество на выборах 2019 года отдало предпочтение Владимиру Зеленскому. Он тоже позиционировал себя как миротворец.

«Мы должны достучаться до каждого человека, который живет на Востоке <…> Не просто протягивать им руку, не просто обещать, а возобновить эти отношения, начать платить пенсии людям, которые живут там. Они такие же украинцы», — заявлял Зеленский до выборов.

Но после выборов с ним произошла та же метаморфоза, что и с Порошенко: он из миротворца стал мифотворцем.

Кровавая война

Три дня тому назад — в субботу, 11 апреля, — в Горловке хоронили молодую красивую девушку Мирославу Воронцову. 25-летняя горловчанка погибла 9 апреля.

«Увы. Опять трагедия. Пос. Широкая балка. Обстрел. Погибла молодая девушка Мирослава В, 14.02.1994. Беспилотник сбросил мины по адресу: ул. Плотинная, 166. Девушка умерла по дороге в больницу», — скупо описал обстоятельства её гибели мэр Горловки Иван Приходько.

Смерть девушки вызвала широкий общественный резонанс. К президенту Украины Зеленскому обратился митрополит Горловский и Славянский Митрофан.

«Люди в Горловке шестой год живут в этом ужасе. Еженощные обстрелы, которые на короткое время прекращаются, а потом возобновляются снова, уже стали привычным фоном жизни. Но каждый раз, когда происходят такие убийства, снова и снова встаёт вопрос: доколе это будет продолжаться? Людей, которые здесь живут, Вы называете гражданами Украины. Можно ли вот так безнаказанно, без суда и следствия, просто как в компьютерной игре взять и совершить такое злодеяние?» — сказал священник.

Он задал Зеленскому вопрос: кто возьмёт на себя ответственность за произошедшее?

На следующий день после похорон девушки Зеленский посетил зону ООС. Там он был в куртке с нашивкой 72-й отдельной механизированной бригады, на которой — череп и лозунг «Украина или смерть». В свете недавних событий такое поведение Зеленского свидетельствовало еще и о том, что он, обещавший наладить диалог с Донбассом, не обращает внимания на реально происходящее в регионе.

Горловка — одно из роковых мест войны в Донбассе. Летом 2014 года уже во время президентства Петра Порошенко там была убита 23-летняя Кристина Жук вместе со своей 10-месячной дочерью Кирой. Снимок погибших от обстрела украинской артиллерии молодой матери и её грудного ребенка быстро разошелся по сети. Погибшую назвали «Горловской Мадонной».

Её гибель — еще одно свидетельство бесчеловечной войны, развязанной руководством Украины.

В начале 2018 года Управление по координации гуманитарных вопросов Организации объединенных наций признало войну в Донбассе одной из самых кровопролитных на территории Европы с окончания Второй мировой войны. А в 2019 году ООН назвала войну в Донбассе самой «старой» войной в мире.

Речь о том, что 30% из тех, кто нуждался в помощи на войне, — это пожилые люди. По данным ООН, более 560 тысяч пожилых людей не получали пенсию из-за бюрократических препон, а 1,4 млн человек стали внутренне перемещенными лицами. В том же году Управление по координации гуманитарных вопросов ООН заявило, что в войне в Донбассе погибли более 3,3 тысячи мирных граждан, было ранено до 9 тысяч человек, а внутренними переселенцами стали 1,3 млн человек. При этом нуждаются в помощи 3,5 млн человек.

Однако есть и другие оценки количества жертв войны в Донбассе. И они превышают данные ООН.

Войне в Донбассе пошёл седьмой год. И конца ей не видно. Обстрелы мирных жителей продолжаются даже во времена пандемии коронавируса, когда украинская власть должна была бы направить все силы и средства на борьбу с заразой, а не на войну со своим же, если верить Зеленскому, народом.