В среду, 1 апреля, Владимир Зеленский заявил, что в Украину вернулось очень много граждан из-за рубежа. Он сообщил, что стране очень нужны их знания и умения, "поэтому предлагаю правительству разработать отдельный механизм, который создаст в Украине дополнительные миллионы рабочих мест". И это не шутка

Собственно говоря, ничего особенно нового в этих словах нет.

Зеленский уже давно говорил о том, что необходимо вернуть заробитчан на родину. Очевидно, ему на каком-то этапе внушили, что потеря человеческого капитала — существенная проблема страны, и он отрабатывает эту тему.

Более того, не он первый и задачу так ставит. Еще в предвыборной президентской программе Виктора Ющенко в 2004 году значилось создание пяти миллионов рабочих мест. Более того, о создании как минимум одного миллиона он даже успел отчитаться. Но дальше как-то дело не пошло — как мы знаем, пять лет президентства Ющенко были очень забавными политически, но совершенно пустыми с точки зрения экономики. Расследования западных СМИ: Заробитчане с Украины соглашаются на бесправие, нищенские зарплаты и рабский труд © AP, Sergei Chuzavkov

В общем, планы Зеленского вызывают, пожалуй, даже большее недоумение, чем планы Ющенко.

Во-первых, сейчас в мире бушует экономический кризис. Причём кризис этот только начинается, и масштаб его может оказаться значительно большим, чем в 2007-2008 годах. Сейчас пока прогнозы довольно мягкие — если в 2009 году падение ВВП США составило 3,1%, то в 2020 году предполагается 0,9%. Но как оно будет в реальности, если пик заболеваемости в США ещё не достигнут, мы не знаем.

Между тем, ещё до того, как эпидемия вытеснила собственно экономические новости из СМИ, падение цен на нефть спровоцировало падение цен на основную экспортную продукцию Украины — металл и зерно. Кстати, падение нефтяных цен не остановилось… Ну а потом эпидемия и карантин привели к падению производства (и соответственно потребления металла в Китае).

В общем, крупные производства в нашей стране в рабочей силе нуждаться не будут довольно долго.

Во-вторых, предпринятые украинским правительством карантинные меры убивают малый и средний бизнес.

При этом надо понимать — потеря рабочих мест в секторах, связанных с МСБ, имеет глобальный характер. Это не только на Украине происходит — никто толком не пытался вводить карантинные меры так, чтобы избежать ущерба для экономики (хотя они напрашивались — жесткий карантин для въезжающих и для уязвимых категорий населения при умеренных карантинных мерах для большинства населения страны).

Тем более ни у кого нет внятного ответа на вопрос, как восстанавливать МСБ после карантина, — и дело даже не в деньгах (хотя у Украины их, допустим, нет), а в самих механизмах. Можно, например, простить предприятиям МСБ просроченные платежи по кредитам или аренде помещений и оборудования, но это ударит по всей остальной экономике…

В-третьих, на Украине и так намечается появление большого количества лишних рабочих рук в результате введения рынка земли, который сам же Зеленский открыл.

Собственно, крупные аграрные предприятия и не скрывали, что нынешнее украинское село как таковое им не нужно, — их потребности в рабочей силе составляют порядка 20% от сельского населения страны. Остальная часть сельского населения держится за счёт того, что сдаёт в аренду свои земельные наделы и трудится на приусадебных участках. Продав наделы, они утратят не только мотив, но и возможность оставаться на селе. Похоже, об этой проблеме Зеленский даже не задумывался…

В общем, любое ответственное правительство в этой ситуации может гарантировать только сокращение числа рабочих мест и усиление конкуренции за них, но никак не появление новых.

Более того, как ни странно, сама проблема в значительной степени надумана. Потеря человеческого капитала была актуальная для Украины раньше — в 90-е и начале 2000-х годов. Сейчас Украина является преимущественно поставщиком низкоквалифицированной рабочей силы. Скажем прямо, цена этого капитала не слишком высока. Безработица и голодные бунты. Что ждет Украину из-за коронавируса © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Более того, как подсказывает опыт, заробитчане мало приспособлены к постоянной работе (привыкли к сезонной) и, главное, обладают повышенной социальной активностью. Собственно, именно те самые люди, которые сейчас возвращаются из Европы, ради возможности ездить в Европу на заработки отстояли два Майдана… То, что их удалось выслать безвизом в Европу, гарантировало определённую стабильность режима Порошенко.

В общем, Зеленский, скорее всего, правильно понимает, что вернувшиеся из Европы заробитчане представляют собой реальную угрозу его режиму. Отсюда договорённости с Порошенко и попытки нейтрализовать патриотически активную общественность созданием рабочих мест.

Увы, ничего из этого не получится. Как только у патриотов закончится истерика из-за эпидемии (независимо от того, будет снят карантин или нет), они поедут в Киев «качать права».