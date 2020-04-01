Последствия эпидемии, насколько бы она ни была информационной по своей природе, вполне материальны. Люди совершенно реально оказались в ситуации карантина, потери работы и ещё большей неопределённости, чем когда-либо раньше. И социология показывает, что происходит в общественном сознании

О том, как выглядит эпидемия в свете общественного мнения, нам говорят результаты исследования, проведённого Социологической группой «Рейтинг». Опрос проводился в две волны — 25-27 и 38-30 марта методом телефонного интервью с использованием компьютера (сейчас это наиболее популярная методика). Опрошено 2000 человек.

Какие выводы можно сделать из этого исследования?

Во-первых, в целом ситуация в стране не оценивается как совсем уж катастрофическая. Только половина опрошенных считает, что эпидемия угрожает лично им и их семьям.

Только 14% опрошенных полагает, что уровень заболеваемости на Украине очень высокий (столько же — что очень низкий и по мнению трети опрошенных — средний).

А вот в своём регионе 46% считают уровень заболеваемости очень низким. Ничего удивительного в этом нет — о тяжёлой ситуации в стране пишут СМИ, а обнаружить в своём ближнем или дальнем окружении заболевших — ой как нелегко, учитывая, что их всего несколько сотен на примерно 30 миллионов населения (напомним, что эпидемический порог обычно устанавливается в 5% от общего населения).

При этом половина опрошенных полагает, что власть преуменьшает масштабы распространения коронавируса. В общем, тут царит своеобразный психологический сепаратизм — в заболеваемость в своём регионе люди не верят, а за его пределами — запросто.

Во-вторых, психологическая ситуация в стране пока что не слишком напряжённая.

С одной стороны, 88% опрошенных боятся, что вирус поразит их родственников, а 87% — что наступит затяжной экономический кризис (тут они опоздали — он уже начался).

С другой стороны, как напряжённое оценивают своё психологическое состояние менее четверти опрошенных.

В-третьих, эпидемия продемонстрировала даже некоторое объединение общества вокруг власти.

58% опрошенных полагает, что уже принятые властью меры оптимальные (слишком жёсткими их считает 6%, слишком мягкими — 28%). С нашей же точки зрения, меры просто неадекватны — жёсткие там, где можно быть помягче, и мягкие — там, где нужно пожёстче.

Почти три четверти опрошенных считают эффективным карантин.

Почти половина опрошенных скорее поддерживает введение чрезвычайного положения, три четверти — штрафы за нарушение режима карантина. При этом надо иметь в виду, что эти меры будет предпринимать действующая власть. То есть доверие ей довольно высоко.

В-четвёртых, под властью всё же понимают в основном президента Зеленского.

Его действия против распространения эпидемии считают эффективными 56% опрошенных, в то время как действия Министерства здравоохранения — всего 38%, а МВД — 37%.

В-пятых, социальная ситуация в стране на фоне карантина не внушает особого оптимизма (но она и раньше его не внушала).

36% имевших до карантина работу фактически её потеряли. Правда, полностью — только 4%, остальные — в неоплачиваемом отпуске.

Двум третям опрошенных в случае потери работы хватит накоплений менее чем на месяц.

В-шестых, масок таки действительно не хватает.

Заметили их дефицит 58% опрошенных — надо что-то делать.

Резюме: в целом нельзя сказать, что граждане Украины так уж сильно напуганы. Скорее, люди и так боялись болезней и экономического кризиса — эпидемия только актуализировала эти опасения. Карантин они, однако, соблюдают, лишний раз на улицу не выходят.

При этом люди довольны мерами, которые предпринимают власти (даже скорее склонны к их ужесточению). В общем, Зеленскому пока не стоит бояться того, что эпидемия приведёт к падению его рейтинга. Вот введение рынка земли и сотрудничество с Порошенко — другое дело.

Правда, люди боятся экономического кризиса, связанного с эпидемией и карантином, ничуть не в меньшей степени, чем самой эпидемии. И основания бояться у них есть — резкий рост безработицы уже в наличии. Учитывая же невысокий уровень доходов граждан и небольшой объем рынка рабочих мест (из-за карантинных ограничений и возвращения заробитчан), последствия этого будут катастрофическими.