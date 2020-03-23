Вечером 22 марта президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с мэрами крупных городов и губернаторами. Темой совещания была ситуация с распространением коронавируса на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский на селекторном совещании с участием премьер-министра Дениса Шмыгаля, глав областных государственных администраций и мэров крупных городов призвал всех прекратить распри на фоне распространения по стране коронавируса, передает издание «Страна».

«Мэры городов выслушали монолог Зеленского, который свёлся к мысли «Ребята, давайте жить дружно». Он призвал мэров прекратить политические распри и обьединить усилия перед лицом наступающей пандемии. Сказал, что не инициировал никаких уголовных дел против мэров", — рассказывает один из участников совещания», — рассказал присутствовавший на совещании источник. Арбузов: Ничем хорошим нынешние действия Зеленского для страны не кончатся © из личного архива Сергея Арбузова

По его словам, украинский президент предложил мэрам написать свои предложения в письменной форме и через глав государственных администраций передать эти пожелания ему.

«Также он пообещал проводить такие «селекторы» по средам и пятницам», — уточнил источник.

После украинского президента слово взял Шмыгаль. Он порекомендовал местным политикам и чиновникам связываться с замглавы Офиса президента Кириллом Тимошенко, если нужно получать аппараты искусственной вентиляции легких и тесты из Китая.

А вот самим мэрам выпала роль слушателей, хотя именно они и инициировали диалог.

Мэры хотели поговорить

Идея провести встречу представителей местных властей с президентом по поводу происходящего в стране родилась именно у мэров. Градоначальник трех городов-миллионников — Киева, Днепра и Одессы, а также мэра Львова в ходе прямого эфира шоу Савика Шустера вечером 20 марта.

«Есть плоскость медицинская, а есть другая: когда слышат органы местного самоуправления. Потому что мы также разделяем часть ответственности <…> Вопрос: В чем нам помогли? <…> Было бы здорово, чтобы нас правительство слышало, нам помогали», — заявил мэр Киева Виталий Кличко.

А вот мэр Днепра Борис Филатов был еще жестче в своих высказываниях.

«В бюджете Киева — минус миллиард, в бюджете Днепра — минус триста [миллионов], в бюджете Кривого Рога — минус 250, в бюджете Каменского — минус 100. И это при всем при том, что правительство не дало нам ни копейки на борьбу с напастью, с этой эпидемией», — заявил Филатов, критикуя недавно принятые властью законы, касающиеся экономики.

По его словам, власть не продумала вопрос освобождения от налогов, в результате чего

«У нас из местных бюджетов в интересах крупного бизнеса изъяли сотни миллионов, миллиарды. А потом собрали олигархов, которым фактически дали льготы, и просят их купить нам ИВЛ. Кто-то об этом задумывался?» — отметил Филатов.

Кличко как глава Ассоциации городов Украины эти слова подтвердил. Он рассказал, что мэры маленьких городов жалуются ему: забрав у них налоги на землю и недвижимость, их города лишили средств к существованию. Мэр Одессы Геннадий Труханов также поддержал коллег и заявил, что Филатов рассказал правду, а помощи от центральной власти они так и не дождались, да и не ждали, а сразу начали действовать.

«Хочу сказать вам, Савик, спасибо за возможность впервые мэрам на всю страну сказать и поговорить о сложностях в это непростое время. К сожалению нам этой возможности, как сказали коллеги, до сих пор не предоставляли», — отметил Труханов.

Однако Шмыгаль к тому времени уже покинул студию и ответов от представителя центральной власти мэры не получили. При этом мэры четырех важнейших городов Украины, заявили, что они сотрудничают друг с другом, обмениваются информацией. А вот власть — молчит. И мэрам это не нравится.

«А у правительства на самом деле мы хотим просить одного: чтобы не боялись говорить правду. Вы же понимаете, что медицина — это государственная вертикаль. А сегодня мы, получается, должны брать на себя эту ответственность потому, что понимаем, что беда: государство эту медицину многие десятилетия гробило», — заявил мэр Львова Андрей Садовый, и указал, что подобная ситуация с другими вопросами, связанными с эпидемией, например — с транспортом. На Украину доставили тесты на коронавирус из Китая © president.gov.ua

Он заявил, что государству нужно не бояться общаться с мэрами.

В итоге, власть пообщалась, но в формате монолога. Как сообщают источники «Страны», мэрам в селекторном совещании с Зеленским досталась роль слушателей. И тем самым Зеленский навредил в первую очередь себе.

Кто реально руководит Украиной?

Ситуация с коронавирусом еще раз продемонстрировала дуализм власти на Украине. Формально главой государства является президент Владимир Зеленский. Но неформально руководит всем другой человек.

Он наряду с мэрами, губернаторами и премьер-министром присутствовал на селекторном совещании у президента.

«Министр внутренних дел Арсен Аваков подчеркнул недопустимость экспорта средств личной защиты», — рассказал присутствовавший на совещании глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий.

Ранее в эфире у Шустера мэр Днепра заявил, что именно люди Авакова — единственные представители центральной власти, кто связывался с мэрами по поводу ситуации с коронавирусом.

«Когда правительство и Верховная Рада принимают какие-то решения, нас не спрашивают и даже не ставят в известность. Когда приняли новый закон по борьбе с коронавирусом, я не буду врать, я человек откровенный и говорю правду, единственный человек, который позвонил и задал вопрос по его проекту — это Антон Геращенко, который присутствует в студии. И я ему сказал, что меры административные, которые необходимы, штрафы, меры, чтобы иметь какой-то силовой рычаг на реализацию, они нужны», — отметил Филатов. Все сидите дома. Аваков останавливает Киев и показывает, кто на Украине хозяин © Facebook, Арсен Аваков | Перейти в фотобанк

Геращенко — заместитель министра внутренних дел Украины и преданный Авакову лично человек. Еще до выступления Филатова он заявил, что в случае распространения инфекции на Украине могут ввести режим чрезвычайного положения, что, впрочем, не ограничит политических прав граждан.

«Если мы увидим по динамике, что такими ограничительными карантинными мерами, которые есть сейчас, нам не удается остановить развитие вируса, <…>, если мы увидим, что таких случаев (смерти и заражения — Ред.) сотни и ближе к тысяче, то наверное тогда президент и Совет национальной безопасности и обороны может принять решение о введении режима чрезвычайного положения. Такой режим сейчас действует во Франции, Испании, Италии, Австрии. И при этом режиме принимаются акты, которые ограничивают выход людей на улицу», — рассказал Геращенко.

Он заявил, что эти меры нужны и вспомнил об истории с испанским гриппом сто лет тому назад.

«Всё это очень серьезно!» — подчеркнул Геращенко.

К тому времени, когда он говорил эти слова, пресс-служба МВД заявила о том, что сотрудники полиции уже составили 613 административных протоколов за нарушение правил карантина на Украине. В общем, МВД демонстрирует свою эффективность в борьбе с эпидемией, а в условиях введения режима ЧП это министерство станет одним из ключевых наряду с Минздравом. Это еще сильнее укрепит позиции Авакова. Для Зеленского — это плохие новости. Он на пути к превращению в третьего президента Украины Виктора Ющенко, которого все винили во всем, но который под конец своего правления оказался практически отстраненным от рычагов власти. Нежелание Зеленского искать союзников себе на местах может сыграть против него в вопросе борьбы как с эпидемией, так и за власть.