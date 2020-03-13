В пятницу, 13 марта, появилась информация, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение закрыть границу для въезда жителям ЛНР и ДНР из-за эпидемии коронавируса

Пока официального подтверждения нет, но эту информацию опубликовало издание Reuters. Если информация правдива, решение ударит по жителям самопровозглашенных республик, которым уже с завтрашнего дня предстоит столкнуться кроме продовольственной, экономической и транспортной блокады еще и с карантинными мерами.

«Белый порошок» Авакова

Идеологом закрытия границы для жителей Донбасса, как сообщается, стал министр внутренних дел Арсен Аваков. Говоря о необходимости закрыть КПП на линии разграничения в Донбассе, он поделился с коллегами и всем миром «инсайдом»: якобы его источники говорят о сразу 12 инфицированных коронавирусом в Горловке, ДНР.

Независимые обозреватели в социальных сетях уже назвали этот аваковский инсайд «новой пробиркой Пауэлла», намекая на то, что веры ему не больше, чем пробирке с «белым порошком» в руках американского генерала, послужившей предлогом для вторжения стран НАТО в 2001 году в Ирак.

Аваков предложил закрыть границу Украины для жителей ЛНР и ДНР © Twitter, Арсен Аваков/Yulia Babych | Перейти в фотобанк

«При прохождении санитарно-карантинного контроля в пункте пропуска «Новошахтинск» 9 марта у женщины была зафиксирована температура 37,2. С учетом эпидемического анамнеза данный случай определен как подозрительный на коронавирус, пациентка подлежала госпитализации с целью установления диагноза. На данный момент она находится под медицинским наблюдением в инфекционном отделении, на утро 10 марта у нее отмечена температура 37,2, никаких других признаков коронавирусной инфекции не наблюдается», — говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения ДНР.

Пока других официальных сведений нет. Поэтому, естественно, в республиках слова Авакова восприняли как желание киевской власти еще больше осложнить жизнь донбассовцам мятежных территорий.

Страдают пожилые люди — пенсионеры

Речь идёт прежде всего о так называемом пенсионном туризме. Если кто-то из пенсионеров не сможет в свой срок (раз в 56 дней) приехать отметиться на украинской стороне, он потеряет право на получение пенсии. Опасность для пожилых дончан, луганчан, горловцев и макеевцев, прямо скажем, реальная.

В республиках никто не сомневается в том, что и руководство их государств может пойти на точно такую же меру в отношении граждан Украины, запретив им въезд. Зеркальные действия по обе стороны линии разграничения в Донбассе могут привести и к полному (пусть и временному) прекращению любых перевозок в Донбасс и из него.

Опасность проникновения коронавируса в ДНР сегодня, несомненно, надо оценивать как потенциально высокую. Республикам тяжело защищаться от эпидемии — мало средств и возможностей. И это в Донецке уже понимают многие.

Украинских заробитчан заблокировали на границе со Словенией © REUTERS, Gleb Garanich | REUTERS, Gleb Garanich | Перейти в фотобанк Александр Жучковский написал в своем блоге: «Случай заражения коронавирусом в Краматорске не подтвердился. Но для Донбасса появление заражённых, к сожалению, лишь вопрос времени. Если вирус доберется до фронта, будет совсем тяжко. Для нас (ДНР) в том числе. Контролировать распространение вируса не в состоянии даже европейцы. А уж на Украине и в ЛДНР…»

На пунктах пропуска — по 150-200 машин

Известия о грядущих карантинных мерах Украины и слова Авакова естественным образом создали ажиотаж на КПП. Особенно южных — там трафик плотный.

Дончане пишут в соцсетях о заторах из автомобилей, образовавшихся сегодня. А также о том, что все, кто пересекает границу с Украиной, получают предупреждения о спецмерах пропуска.

Дончанин Вадим пишет: «При заезде на Еленовку на шлагбауме полиция объявила, что завтра без масок пускать не будут, хотя из них только один был в маске и резиновых перчатках… На таможне — все без масок, и никто ничего не говорил по этому поводу. Аншлаг в сторону Украины».

Об очередях пишет и жительница ДНР Наталья: «Из Донецка на Еленовку машин не очень много. А вот на «нулевом» украинском до середины серой зоны, думаю, машин 150. Стоим уже час и пока ещё очень далеко до «нулевого».

Донецк спокоен и ищет маски

В самом Донецке ситуация спокойная. Как рассказал дончанин Евгений, приехавший на днях из Европы через Киев, «Слава Богу, и близко не видно того дурдома, который творится в Париже и Киеве».

Скубченко: Из-за закрытия переходов жители Донбасса могут остаться без пенсий © Facebook, Александр Скубченко

«Уже нет масок, — сказали молодому человеку в очереди в аптеке на остановке «Ветка». — Когда будут? Пока не знаем».

«Просела» слегка и номенклатура привычных зимне-осенних лекарств. «Едва ли это связано с ситуацией на Украине, сказали в аптеке на Киевском проспекте, — подавляющее большинство лекарств идет все-таки из России, а с этим обычно строгий порядок у нас. Возможно, логистический сбой».

В общем, в Донбассе все спокойно, и, слава Богу, пока обходится без серьёзных болезней. Что касается возможного запрета Украиной выезда на её территорию из ЛДНР, то жители республик относятся к этому в основном философски: «И хуже было».