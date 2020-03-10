В Гааге (Нидерданды) в судебном комплексе «Схипхол» в понедельник, 9 марта, начался заочный суд над обвиняемыми в крушении «Боинга» малайзийских авиалиний, выполнявшего рейс MH17. Обвиняют граждан РФ Сергея Дубинского, Игоря Гиркина и Олега Пулатова, а также гражданина Украины Леонида Харченко

Дело рассматривает коллегия в составе трёх судей. Скамья подсудимых пустует, в суде присутствуют только адвокаты одного из обвиняемых — подполковника спецназа ГРУ РФ Олега Пулатова. На первом заседании интересы Пулатова представляли два нидерландских адвоката (из юридической фирмы Sjöcrona Van Stigt) и российский адвокат Елена Кутьина.

Председательствующий судья Хендрик Стейнхаюс на первом заседании отметил, что это особенный процесс из-за большого числа жертв, которые были гражданами разных стран, и поэтому к нему «приковано огромное общественное внимание». Судья сообщил, что в процессе выступят, предварительно, 49 родственников жертв катастрофы, 82 планируют обратиться к нему письменно. Денежной компенсации намерены добиваться 84 родственника.

Напомним, 17 июля 2014 года в результате крушения «Боинга» МН17, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, погибли 298 человек. В случившемся сразу же обвинили ополченцев Донбасса и Россию. Расследование ведет Совместная следственная группа (ССГ), Россия в её работе не участвует.

Следствие велось однобоко, на объективность суда тоже особых надежд нет, сообщил в интервью изданию Украина.ру политолог, обозреватель МИА Россия сегодня Владимир Корнилов.

В Гааге завершилось первое судебное заседание по делу МН17 © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

По его словам, вызывает вопросы тот факт, что свидетели следствием засекречены: «при анонимности показаний всё что угодно и кто угодно могут показать, потому что мы проверить этого не сможем».

«Так что не думаю, что этот процесс можно считать объективным. Но при этом, конечно же, на протяжении нескольких лет, он будет использоваться исключительно ради одной цели, ради той самой цели, на которую и работало следствие», — считает Корнилов.

При этом политолог выразил надежду на то, что адвокаты предъявят информацию о фактах, ставящих под сомнение официальную версию, по крайней мере, зададут в суде ряд неудобных для следствия вопросов — например, о том, «куда же делись ключевые вещественные доказательства».

Корнилов также напомнил о том, что «международная группа журналистов Bonanza Media привлекла малайзийского аудиоэксперта, который камня на камне не оставил от тех аудиозаписей, которые были предъявлены Службой безопасности Украины (СБУ) и, собственно, на которых и базируется обвинение против этих четырёх человек, искусственно притянутых «за уши» в качестве обвиняемых или подозреваемых».

Более 400 журналистов будут освещать судебный процесс по делу МН17 в Гааге - судья © commons.wikimedia.org, Hypergio

По окончании первого дня суда полевой командир ополчения непризнанной Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Безлер сообщил в своём телеграм-канале, что он давал устные и письменные показания голландским следователям по всем заданным ему вопросам — «в том числе и по нашумевшему перехвату СБУ о «птичке».

Речь идёт об обнародованном СБУ перехвате разговора якобы о сбитом «Боинге», будто бы Безлер «докладывал о сбитом самолёте своему куратору — полковнику ГРУ ГШ ЗС РФ…».

«Как я и говорил ранее, разговор — грубая фальсификация СБУ с попыткой выдать желаемое за действительное», — отметил Безлер, уточнив, что разговор шёл о сбитом самолете ВСУ, который нанес ракетный удар по Горловскому УВД.

Австралийская полиция подтвердила подлинность слитых в сеть документов по делу МН17 © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк Вард Фердинандюссе в отношении меня прозвучало: «Мы не считаем, что есть доказуемое уголовное дело против Безлера в отношении рейса MH17», — отметил Безлер.

Отметим, 9 марта во вступительном слове прокурор упомянул Игоря Безлера, «товарища из четырех обвиняемых в этом процессе», упомянул и о перехваченном телефонном разговоре, ставшем «предметом тщательного расследования». Однако «это расследование не смогло установить, что этот разговор активно способствовал падению рейса MH17».

В своём ироничном комментарии Безлер добавил, что хочет «привести свои слова украинскому корреспонденту, выдавшему сегодня свой фильм, и которые в него не попали: «На скамье подсудимых пока свободно место для бывшего президента Украины Порошенко и бывшего при нём Министра обороны».

Как сообщает Deutsche Welle, суд и защита Пулатова предварительно договорились, что в ходе второго этапа слушаний в июне адвокаты смогут, возможно, «поставить вопрос о дополнительном расследовании».