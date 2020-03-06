Накануне, 5 марта, депутаты Верховной Рады выразили недоверие генеральному прокурору Руслану Рябошапке и отправили его в отставку. Это знаковое событие активно комментировали пользователи соцсетей, делая акцент на то, что таким шагом Владимир Зеленский пошел против настоятельных пожеланий западных партнеров оставить генпрокурора на своем посту

Стоит заметить, что данное решение далось народным избранникам нелегко. И хотя «за» проголосовали 263 депутата, но в то же время наметился явный раскол в пропрезидентской фракции «Слуга народа», так что для достижения положительного результата даже пришлось воспользоваться поддержкой оппозиционных фракций.

Пользователи соцсетей отметили, что решение по увольнению генпрокурора Руслана Рябошапки, пожалуй, первый открытый демарш Владимира Зеленского, который проигнорировал демонстративную поддержку послов G7. При этом причины такого смелого шага и, главное, его возможные последствия трактуются комментаторами по-разному.

Так, депутат Верховной Рады, бывший заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин на своей странице в соцсети Facebook написал, что увольнение генпрокурора следует воспринимать как избавление от иностранного агента, незаслуженно занимавшего центральную должность в системе правоохранительных органов страны. Кузьмин: Рябошапка провалил работу прокуратуры и дискредитировал всю правоохранительную систему © Facebook, Ренат Кузьмин | Перейти в фотобанк

«К Рябошапке было так много претензий, что простое их перечисление заняло бы уйму времени. Если коротко: Рябошапка провалил работу прокуратуры и дискредитировал всю правоохранительную систему страны.

Украина по-прежнему находится под внешним управлением, и именно иностранцы, а не украинская власть, определяют курс развития страны и решают основные кадровые вопросы. Ключевые посты в Украине заняты агентами иностранного влияния, а правоохранительные органы превратились в прикрытие для разведывательной и подрывной деятельности иностранных спецслужб. Вот и ринулись «послы» спасать «рядового Рябошапку», — отметил украинский политик.

Кузьмин убежден, что фамилия будущего генпрокурора не имеет значения, поскольку он не является самостоятельной фигурой, а действует в заданной президентом системе координат. А вот на смену политического курса рассчитывать при Зеленском нет оснований.

«Сейчас группа международных аферистов в сговоре с украинскими олигархами продолжают грабить государственный бюджет и средства международной финансовой помощи. И без прямой команды и поддержки президента Украины генпрокурор самостоятельно не сможет изменить существующее положение. А команды президента на изменение курса и освобождение от внешнего управления, как видите, нет. А что есть? Есть продолжение старой порочной политики Порошенко, в основе которой разжигание вражды и ненависти, оголтелая русофобия и сдача национальных интересов», — полагает Кузьмин.

На то, что влияние западных стран на украинскую политическую элиту по прежнему велико, обращает внимание юрист Андрей Портнов. Портнов: Послы G7 неприкрыто давили на Зеленского в интересах своего агента © aportnov.com

«Президент встретился в Полтаве с послами G7. Друзья, давайте вместе подумаем, а при каких вообще обстоятельствах сразу все послы внезапно сегодня поехали и именно прямо в Полтаву.

Они что, туда заранее планировали, как раз совместив свой визит с посещением президентом санатория в Санжарах? Или надо было быстро достать президента из-под земли? А в Киеве завтра нельзя было поговорить? Или завтра поздно?

Нужно было настолько неприкрыто показать всем давление на президента в интересах своего прямого агента — генерального прокурора, — экстренно приехав в любую точку страны, чтоб противостоять его увольнению?» — написал он.

Вполне закономерно, что такое неприкрытое лоббирование своих интересов западных структур не ограничивалось заявлениями послов. Как отмечает экс-депутат Верховной Рады Елена Бондаренко, голосование части депутатов «Слуги народа» против отставки Рябошапки — это яркое свидетельство того, кто определяет их политическую позицию. Бондаренко: При увольнении Рябошапки «соросята» впервые потерпели поражение © РИА Новости, Владимир Трефилов

«За отставку Рябошапки «Слуги» из 248 голосов дали 179. Вот вам и простой способ выяснить, сколько «соросят» в этой фракции. Аж 69. И это только в одной фракции!

А еще всякие шкрум в «Батькивщине», «Голос» целиком да «ЕС» Порошенко… Соросятня и порохоботня впервые сегодня потерпела поражение в украинском парламенте», — отмечает Елена Бондаренко.

В свою очередь украинский оппозиционный тележурналист Дмитрий Василец на своей странице в соцсети Facebook заявил, что после отстранения от должности Рябошапки есть шанс реанимировать уголовные дела против Порошенко. Василец: С должности генпрокурора Украины убрали явного иностранного агента © Facebook Дмитрия Васильца

«Наконец с должности генерального прокурора Украины убрали явного агента иностранного влияния «пана Рябошапку», который открыто саботировал начало уголовного процесса в отношении банды Порошенко и прочих преступников и коррупционеров, работающих на заграничные спецслужбы.

Если назначат нормального генерального прокурора, будем наблюдать ускоренное бегство банды Порошенко в США и вопль Евросоюза про «политическое преследование». Надеюсь, наши правоохранители сделают все возможное, чтоб не допустить выезд из страны всех представителей ОПГ Порошенко, особенно главаря…» — подчеркивает журналист.

С этим солидарен и украинский экономист Александр Гончаров, который на своей странице в соцсети написал, что отставка генпрокурора Руслана Рябошапки, который всячески тормозил дела против экс-президента, может спровоцировать новую волну «политической миграции». Гончаров: У Порошенко «крыши» в лице Рябошапки уже нет © скриншот с видео "112 Украина" | скриншот с видео "112 Украина" | Перейти в фотобанк

«Как теперь наши Пети и Сени свои новые «золотые батоны» будут переправлять в офшоры и в закордонные «семейные гнезда»? Всё — «крыши» в лице Рябошапки уже нет, а до этого данную «тему» закрывал Юра (Луценко. — Ред.)», — полагает он.

При этом в украинском сегменте Facebook существуют и другие точки зрения по поводу причин отстранения от должности генерального прокурора страны, которого еще полгода назад Зеленский характеризовал как «100% своего человека».

Так, политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко на своей странице в соцсети Facebook пояснил, почему у него неоднозначное отношение к отставке генпрокурора и в каком качестве Рябошапка имеет шанс вернуться в украинскую политику. Фесенко: Проблема отсутствия посадок не в Рябошапке © wikipedia.org

«У меня очень неоднозначное отношение к сегодняшнему решению по Рябошапке. Я понимаю его логику, знаю о наличии больших проблем в прокуратуре, но думаю, что оно было поспешным и эмоциональным.

Проблема отсутствия посадок не в Рябошапке. Есть целый комплекс объективных и субъективных причин такой ситуации. У меня такое ощущение, что президента несколько подставили с этим решением. А торжество Бужанского и Дубинского и ОПЗЖ — это индикатор того, кто от этого может выиграть.

Поэтому новый генпрокурор не должен иметь ничего общего с Коломойским, иначе проблем будет на порядок больше. Как может вернуться Рябошапка? Скорее всего, через участие в некоем новом политическом проекте (именно так, кстати, было у Ющенко)», — предположил Фесенко.

Но куда более важный вопрос, который обсуждают пользователи соцсетей, — последует ли за отставкой прозападного генпрокурора смена политического курса Зеленского, и здесь мнения комментаторов ожидаемо разошлись.

В частности, главный редактор интернет-издания «Страна.ua» Игорь Гужва на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что не стоит воспринимать увольнение генпрокурора Руслана Рябошапки как смену курса украинской власти. Гужва: Главной причиной отставки Рябошапки стали противоречия с Зеленским © скриншот с видео NewsOne

«По отставке Рябошапки. Важна не только сама по себе отставка, но и обстоятельства, которые ей предшествовали. А именно жесткое давление Запада на президента Зеленского, чтоб тот Рябошапку не увольнял. Зеленский не послушал и продавил отставку Рябошапки.

Уже звучат комментарии, что это начало смены курса, восстановление суверенитета, избавление от внешнего управления и т.д.

И да. И нет.

Сама по себе отставка Рябошапки объясняется довольно приземленными вещами. Зеленскому не понравилось, что генпрокурор общается с послами через его голову, что подрывает его авторитет. Против генпрокурора были настроены часть олигархов (Коломойский) и влиятельных чиновников (Аваков). Кроме того, поступали сигналы из Вашингтона, что за Рябошапку "вписываются" представители демократического истеблишмента (которые по-прежнему контролируют политику США в отношении Украины), а команда Трампа как раз не против увольнения Рябошапки. И, естественно, отсутствие посадок и торможение пидозр (подозрений. — Ред.) Порошенко также сыграло свою роль, так как било по рейтингу Зеленского.

Судя по всему, именно эти соображения, а не желание развернуть курс Украины, и стали главными причинами отставки Рябошапки. А курс Зеленский, вероятно, попытается оставить неизменным. Но только с другими лицами на ключевых постах, которые будут управляемы не условным "соросом", а самим Зеленским и приближенным олигархатом», — поясняет Гужва.

Журналист отмечает, что Зеленский о неизменности курса в последние дни говорит очень часто, в том числе и на встрече с послами G7.

«Однако есть большие сомнения в том, что Запад захочет и дальше помогать Киеву и финансировать этот праздник жизни, с которого он ничего иметь не будет. Тем более что в ближайших планах у Зе-команды отставка еще одного прозападного кадра — главы НАБУ Артема Сытника, а также правления Нацбанка», — замечает он.

Но в любом случае, по его мнению, отставка Гончарука и Рябошапки вопреки требованиям Запада — это очень важный шаг. Своего рода «разворот над Атлантикой».

«Какую дорогу выберет Зеленский — пока непонятно. Очевидно, что курс он менять сейчас вряд ли хочет. Но его могут вынудить обстоятельства», — подытожил Гужва.

А вот политический и экономический эксперт Андрей Головачев заметил, что после увольнения генпрокурора Рябошапки Запад потерял доверие к Зеленскому и отныне будет поддерживать оппозиционные ему силы, пока не добьется его ухода в мирной или не совсем мирной форме. Головачев уверен, что Зеленский получит свой Майдан © Facebook, Головачев Андрей

«Думаю, что 5 марта Зеленский перешел Рубикон, и отныне все, что ему остается, это… ждать своего майдана. Что-либо изменить в своей президентской судьбе он уже не в состоянии.

Что же произошло вчера?

1. Зеленский отказал коллективной просьбе послов G-7 не увольнять Рябошапку. Для Запада стало ясно, что влияние Коломойского на президента огромно (о причинах этого мы узнаем позже) и перевешивает влияние самого Запада и влияние большей части общества, которое требует борьбы с олигархами и движения в европейском направлении.

Вывод: Запад потерял доверие к Зеленскому и отныне будет поддерживать оппозиционные ему силы, пока не добьется его ухода в мирной или не совсем мирной форме.

2. Голосование по Рябошапке раскололо фракцию СН, и Зеленский отныне окончательно и бесповоротно потерял большинство в ВР.

Расклад во фракции СН сейчас следующий:

Всего — 247: группа Коломойского — 35-40, соросята — 68, Зеленский — 139-144.

Уже при увольнении Рябошапки Зеленскому пришлось позорно воспользоваться голосами Медведчука, а также мажоритарщиков, которые так или иначе ориентируются на Коломойского, Авакова, Ахметова и др.

Вывод: Зеленский сознательно пошел на широкую коалицию с Коломойским, Аваковым, Ахметовым и Медведчуком, причем в этой коалиции он не будет играть первую скрипку. Максимум — совещательный голос, так как у Зеленского нет СМИ, которые работают на него и нет своих надежных силовиков. Поэтому только совещательный голос. Все это ставит крест на движении Украины в проевропейском направлении. Риторика сохраниться — реального движения не будет», — подчеркивает эксперт.

Обобщая мнения пользователей соцсетей, можно прийти к выводу, что всерьез говорить о антизападном развороте политики Владимира Зеленского в свете громких увольнений Гончарука и Рябошапки не стоит. По всей видимости, истинные побудительные мотивы украинского президента были несколько иными, а общий прозападный вектор Украины не подлежит пересмотру. По крайней мере, пока.