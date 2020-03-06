В первых числах марта на Украине официально диагностировали заболевания коронавирусом. Неофициально врачи утверждали, что он уже давно просочился в страну, только его по сей день не диагностировали из-за отсутствия тест-систем. Паника среди населения растёт

Истерия из-за коронавируса на Украине появилась еще до того, как выявили первого больного украинца. 19 февраля возле госпиталя в Винниках Львовской области местные жители забаррикадировали въезды и выезды с территории медучреждения, протестуя против возможного размещения в госпитале эвакуированных украинцев из охваченного болезнью китайского Уханя. Когда же врачи узнали, что эвакуировать в их учреждение никого не будут, от радости спели хором гимн Украины.

В пригороде Тернополя, на въезде в санаторий «Медоборы», местные жители устроили молебен, опасаясь размещения там эвакуированных из Ухани.

А в Новых Санжарах Полтавской области, куда таки привезли тех самых эвакуированных, местные жители устроили им «горячий» прием — жгли шины, забрасывали автобусы камнями, дрались с полицией. На Украине из аптек пропали маски, средства дезинфекции и даже антивирусные препараты. А сегодня украинцы готовы расправиться с соседями, вернувшимися из-за границы, где бушует вирус.

Соседи выселили жену зараженного коронавирусом

Коронавирус косит рынки. Что будет с курсом гривны © REUTERS, Gleb Garanich | REUTERS, Gleb Garanich | Перейти в фотобанк

Больной привёз вирус из Италии, где путешествовал вместе с женой. 26 февраля семья вернулась на Украину. Супруги прилетели в румынский аэропорт и на автомобиле пересекли границу с Украиной. В аэропорту прибывшим измеряли температуру, то же проделали и на границе. Всё было в норме. Но 28 февраля у главы семейства стали проявляться симптомы, которые вызвали подозрение на заражение коронавирусом. Он обратился к семейному врачу с температурой 37,2 градуса и кашлем и предупредил, что вернулся из очага распространения коронавируса.

29 февраля у пациента поднялась температура, и его на скорой отправили в стационар. 2 марта был подтвержден коронавирус.

У супруги заболевшего симптомов не выявили, и она осталась дома в самоизоляции. Но не тут то было. Соседи по многоэтажке устроили настоящий прессинг женщине. Вечером, когда жильцам дома стало известно, что супруга инфицированного сидит в квартире, соседи собрались под её окнами и стали требовать, чтобы женщину немедленно забрали в больницу к мужу.

Местные переживали, что она заразит их всех, а они не хотят умирать. Тот факт, что ЖЭК дезинфицировал подъезд и лиф, жильцов не убедил. Кто-то стал рассказывать, что так как жена больного дышит, вирус пойдет по вентиляции дома и попадет в соседние квартиры.

Число заболевших коронавирусом на Украине может вырасти в 10 раз — Минздрав © AP, Sergei Grits | AP, Sergei Grits | Перейти в фотобанк

Выживает хитрейший

А тем временем в городах началась настоящая коронаистерия. Мэр Черновцов Алексей Каспрук заявляет об отсутствии оснований вводить в городе чрезвычайное положение и карантин в школах в связи с обнаружением в городе первого в Украине случая заболевания коронавирусом. При этом населению рекомендовано воздержаться от посещения массовых мероприятий и семейных праздников, а мэрию закрыли для посетителей.

Из аптек города исчезли одноразовые медицинские маски. Дельцы толкают их на улицах по 10 гривен (около 25 рублей) за штуку, хотя в аптеках их красная цена 2-3 гривны (5,4-8 рублей). С рук продают марлю, из которой можно пошить защитную маску. В дефиците — антибактериальные и антивирусные препараты.

Среди населения ходят разговоры о том, что пора запасаться продуктами. Если раньше перед каждым намечающимся «концом света» украинцы старались купить соль, сахар, спички, свечки, хозяйственное мыло, тушенку и крупу, сегодня акцент делается на крупах, консервах, масле и ряде долгохранящихся продуктов — сале и чесноке.

По крайней мере, это продукты, которые охотно раскупают в магазинах.

Вернулись из Китая в родное село и стали изгоями

На самом деле паника в регионе началась давно. Жители села Долиняны в Хотинском районе Черновицкой области самостоятельно посадили на карантин семью с двумя детьми и старой матерью из-за поездки в Китай.

Хроники коронавируса. Смерти в США и зараженная в Крыму © РИА Новости, Алессандро Рота | Перейти в фотобанк Думанских с женой и больным ДЦП 3-летним Назаром еще накануне Нового года уехал в Китай на курс реабилитации в больнице заболеваний головного мозга при НИИ акупунктуры головы, город Юньчэн, провинция Шаньси. Дома их ждала 9-летняя дочь и мать-пенсионерка. Лечение из-за вспышки коронавируса пришлось приостановить и вернуться домой.

Однако односельчане, до этого помогавшие семье собирать деньги для лечения, встретили их не караваем. На собрании местная община вообще не хотела пускать их в родной дом. После долгих споров семье разрешили жить дома, но с запретом выходить на улицу всем Думанским в течение 40 дней, «чтобы не разносить заразу».

Семья оказалась в заточении в собственном доме, люди не могли сходить в магазин за хлебом, и никто не предложил им помощь. Отвернулась даже церковь. Односельчане угрожали, что если увидят их на улице, то сожгут их дом вместе со всеми обитателями.

Уверения Думанских в том, что они жили в провинции, где не было коронавируса, что они абсолютно здоровы, что их проверяли и в Китае, где они выдержали карантин перед выездом, и в аэропортах, не действовали на земляков. Семье разрешили выходить только тогда, когда пришло официальное подтверждение о том, что коронавируса ни у кого из членов семьи не выявлено.

Впрочем, еще накануне долинянцы переключились на односельчан, которые вернулись с заработков из Италии, где как раз разбушевался вирус. Между прочим, в Италии работает четверть жителей села. Теперь сельчане готовятся не пускать итальянских гастарбайтеров, часть из которых уже запланировала поездки на родину — на свадьбы, на крестины, на дни рождения и на Пасху.

Суд Линча по-украински

Эпидемия коронавируса: ученые сообщили хорошую новость для курильщиков © РИА Новости, Алессандро Рота | Перейти в фотобанк Как отмечает психотерапевт Валерий Середа, в последние годы украинцы живут в состоянии тревоги. Люди стали очень мнительными, склонными к панике.

«Новости, которые каждый день слышат украинцы по телевизору или которые черпают в интернете, только раздражают людей, вызывая массу негативных эмоций, которые им выплеснуть некуда. Достаточно небольшого толчка, например, страх перед заражением неизвестным вирусом, который лечить нечем, и эмоции бьют через край.

С учетом того, что украинская медицина дышит на ладан, у украинцев нет надежды на достойную медпомощь, они бояться заболеть. А значит, любой человек, который может нести потенциальную опасность, автоматически считается врагом и на него спускают всех собак. Увы, украинцы за многие годы привыкли считать жертву виновной в случившемся.

Заболел — сам виноват, но ты же можешь и нас заразить, значит, ты — враг, от тебя нужно защищаться. Кроме того, всегда находятся те, кто еще больше накручивает обстановку. Поэтому сегодня можно посочувствовать тем, кто проходит через суд Линча по-украински. Из Средневековья страна еще не скоро выберется», — считает Середа.

Между тем СМИ все время подливают масла в огонь. В среду, 4 марта, киевские сайты грозно загудели о том, что пассажирам, прибывшим в поезде из Черновцов, не измеряли температуру. Что сотни потенциальных вирусоносителей спокойно сошли на перрон и разъехались на общественном транспорте.

Такой себе откровенный намёк, что коронавирус уже может быть в столице Украины.