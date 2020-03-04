Судя по всему, сегодняшнее голосование в Раде относительно правительства будет бенефисом самого богатого человека Украины Рината Ахметова. Он опять победил Игоря Коломойского. Причём, как водится, чужими руками и не вступая в прямой конфликт. Как минимум, в новом правительстве с Ахметовым связаны премьер, министры энергетики и социальной политики

А ведь ещё недавно все поздравляли Игоря Коломойского, который, подумать только, обеспечил свой бизнес-проект ни много ни мало, а целым президентом Украины!

Но прошло не так уж много времени, и стало понятно, что это, скажем прямо, преувеличение. И сам президент Владимир Зеленский не так уж сильно зависит от Коломойского, да и главу Офиса президента Андрея Богдана было бы неверно считать «смотрящим» от олигарха. Представительство Коломойского во фракции «Слуг народа» тоже оказалось вполне скромным — десятка полтора мандатов.

А уж само по себе правительство Алексея Гончарука вот уж точно Коломойским не контролировалось. Более того, с правительством вообще сложилась загадочная ситуация — премьера в конечном итоге отправили в отставку за попытку «отжать» у группы «Приват» государственную (да, на Украине так бывает…) компанию «Центрэнерго».

В общем, Зеленский сознательно и целенаправленно дистанцировался от Коломойского, но его непосредственные интересы старался не задевать. Хотя нет — задел. Окончательная отстройка президента от олигарха произошла 25 декабря прошлого года, когда вновь был запрещён импорт электроэнергии из России. Импорт был выгоден Коломойскому, поскольку российская энергия дешевле той, которую генерирует ахметовский ДТЭК. Фактически сделка Зеленского и Ахметова вернула Коломойского в период президентства Порошенко… Правда, только в финансовом отношении и только в приложении к части бизнеса (стоимость электроэнергии критична для ферросплавных заводов).

Ахметов победил. Причём победил очень интересным образом. Поскольку Коломойский был провозглашён врагом США, то Зеленскому настоятельно советовали с ним не водиться и денег у него не брать. Но тут возникла сложная ситуация в Раде — заряд идеологической накачки у депутатов кончился и им захотелось кушать. А Зеленский, хоть и миллионер, кормить с ложечки целое парламентское большинство не может… И тут очень вовремя появился Ахметов, предложивший немного денег за право назначать свою цену на электроэнергию. Причём это его право очень понравилось профессиональным патриотам, которые всегда готовы лопухом подтираться, лишь бы не покупать у агрессора туалетную бумагу.

И ведь что характерно — такая ситуация складывается далеко не первый раз.

Точно так же было после Майдана. Коломойский был одним из активнейших игроков на Майдане и на фронтах «отражения российской агрессии». Тут и поддержка армии, и вооружение добровольческих батальонов, и своеобразная редакционная политика канала «1+1». В общем, олигарх начал целенаправленно брать под контроль наиболее интересные с финансово-экономической точки зрения регионы, собираясь создать на Украине то ли федерализацию, то ли феодализацию.

Кончилось всё тем, что в марте 2015 года Коломойского убрали с поста главы ОГА, а год спустя заработала схема «Роттердам +», сделавшая явной договорённость Порошенко и Ахметова. Это притом, что донецкий олигарх, прямо приложивший руку к созданию ДНР, в 2014-15 годах выглядел крайне бледно — он терял прибыли и имущество, да и вообще находился на грани «раскулачивания», поскольку старался дистанцироваться от войны… А в результате — выиграл.

То же самое было и во время создания правительств Тимошенко, с которыми Коломойского тоже поздравляли, а в результате работа обоих этих правительств была заблокирована усилиями Ющенко и Януковича, за которыми стоял, в том числе, и Ахметов.

Собственно, уже по этим кейсам видно, в чём заключается разница в способе действий Коломойского и Ахметова.

Во-первых, многое определяется темпом.

Коломойский пытается стремительными действиями разгромить противника в ходе блицкрига. На первых порах успехи такой стратегии впечатляющие, но затем сказывается недостаток ресурсов. Собственно, так было и с Германией в обеих мировых войнах — стратегия блицкрига принесла много плодов на первом этапе, но окончилось всё войной на два фронта с вполне предсказуемыми последствиями.

Ахметов в случае возникновения нештатной ситуации сразу уходит в глухую оборону, занимается тщательным анализом ситуации и копит ресурсы. В нужный момент, когда противник выдохнется, а сама по себе невыгодная для него расстановка сил рассосётся, делает предложение, от которого нельзя отказаться.

В общем, анекдот про молодого и старого быка все знают, повторять его не будем. Главное — системность и методичность.

Во-вторых, много определяет подход к кадрам и финансовой политике.

Коломойский человек жадный, поэтому старается платить только за оказываемые услуги и держит в своём окружении людей, которые сами приносят прибыль.

Классическим примером такого человека является Зеленский — он получил у Коломойского средства на развитие своего проекта и медиаресурс. Заработал, отдал долги начал приносить прибыль. Получил поддержку и стал президентом. Но, как только статус обоих поменялся — старые соглашения перестали действовать (не все, конечно).

Собственно, у Коломойского масса таких кадров, которые встали на ноги благодаря ему, но потом выбрались на вольные хлеба и сказали шефу «бай». Это, например, днепропетровский мэр Борис Филатов или Иван Плачков, который ещё в 2014 году назначался на пост Одесского губернатора как человек Коломойского. Сейчас же он выступает против импорта российской электроэнергии как заправский ахметовец… И рассматривается как вполне реальный кандидат на пост министра энергетики.

Ахметов, собственно, тоже деньгами не раскидывается. Однако он склонен финансировать политические проекты вдолгую, а кадры подбирать зависимые.

Назвать эту стратегию удачной нельзя. Достаточно вспомнить прошлогодние выборы, на которых ахметовские проекты («Оппозиционный блок» и Радикальная партия) наглядно показали, что деньги впрок не пошли. Правда, на них тратилась сравнительно небольшая часть средств — большая часть финансирования шла Петру Порошенко… В общем, вы поняли.

Но, тем не менее, в конечном итоге Ахметову удаётся привлечь правильных людей и одержать победу над Коломойским. А ресурсов на оборону у него всегда хватает — потому что системен и методичен.