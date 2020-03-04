Белоруссия и Украина - ближайшие соседи с общей историей. Но приход коронавируса вызвал у жителей двух постсоветских стран абсолютно противоположные реакции. Так, на Украине в Новых Санжарах эвакуированных чуть не забили камнями. 3 марта ситуация повторилась в Черновцах. Белоруссии же COVID-19 принёс творческий всплеск - сатиры и юмора

Санжары-апокалипсис

Но сначала всё же об Украине. Жаль констатировать, но, к сожалению, реакции «обычных украинцев» показывают опасные симптомы вируса «неандертализма» в самой острой, средневековой форме.

Позорище в Санжарах повергло часть населения, даже самого национально озабоченного, в шок. Сама по себе картина была крайне депрессивной. Как при виде массового помешательства или киношного зомби-апокалипсиса. Причем в роли зомби были как раз не больные, а здоровые. В остальном хоть в Голливуд без монтажа отдавай.

Неряшливые, плохо одетые толпы, с одутловатыми лицами, дикими гримасами, неверными движениями, нечленораздельными выкриками, пьяные, носятся вокруг источника раздражения, пытаясь его уничтожить во что бы то ни стало. Никакой «гибридной войной России» этот зомби-апокалипсис оправдать было невозможно.

И вот почему. Украинские СМИ, привыкшие накручивать население, умело доводившие его много лет до состояния судорожной готовности биться в падучей в любой момент, сами же сеяли панику.

Дальше — больше. Главный санитарный врач Украины предрек распространение коронавируса по стране © AP, Sergei Grits | AP, Sergei Grits | Перейти в фотобанк

Например, о «прилипчивости» COVID-19 и его способности убивать всех, кого он коснётся. Не сомневайтесь: фейковое видео, снятое, якобы в Китае, где падают замертво больные коронавирусом, украинские СМИ показали во всех итоговых программах под угрожающую музыку. Они зомбировали? Конечно! Зомбировать — задача украинских СМИ, как минимум последние пять лет.

И дремучая часть населения впитывала это. Доказательством служит реакция народа в Санжарах, еще до появления первого реального больного. Дикость масс так напугала соображающее меньшинство, что даже "истинный ариец" Андрей Билецкий попытался успокоить несчастных жертв карательных СМИ в соцсетях: «Вы же Европа, одумайтесь!»

Но народные массы отвечали невежеством и фюрера не слушали, потому что зомбированы национальными СМИ. Круг замкнулся. Так что в Черновцах, куда из Италии вернулся первый заболевший гражданин Украины, жители дома осадили его подъезд. Зачем они это сделали, не ведомо. Самого заболевшего там не было, его госпитализировали.

Коронавирус косит рынки. Что будет с курсом гривны © REUTERS, Gleb Garanich | REUTERS, Gleb Garanich | Перейти в фотобанк Наталью Гусак уехать в больницу, хоть она была абсолютно здорова.

Занавес.

Белорусское зазеркалье

Слоган «два мира — две судьбы» было любимым клише советской визуальной пропаганды, когда нужно было показать, как хорошо в СССР и как плохо там, «у них».

Белоруссию на Украине большинство населения, кто о ней иногда вспоминает, считает «махровым совком». И это правда! Но только в той части, в которой эта постсоветская страна, в отличие от Украины, не просто сохранила всю «совковую» бесплатную социалку, но еще и приумножила ее.

В целом, это другая история, о другом. Но что касается пресловутого коронавируса, которым на Украине пугают взрослых детей, Белоруссия показала абсолютно зеркальную реакцию на появление первого больного, который еще и оказался иранским студентом.

Чёрт знает, что ждало бы такой экземпляр в украинской Коломые. Городе, который, как вы хорошо знаете, «Цэ Европа». А вот белорусы отреагировали на него весело и с юмором. Как и он сам. Никаких массовых протестов, никакой осады подъезда дома, где молодой иранский студент жил с белорусской избранницей и ее родителями. Никакого проявления вражды.

Билецкий послал на украинскую войну с китайским коронавирусом свой «Медицинский корпус» © Украина.ру/Стрингер

Как в Союзе, народ Белоруссии не склонен к нездоровым реакциям, в первую очередь к спорадическим, стадным проявлениям. Зомби-эпидемия в этой стране невозможна по причине отсутствия источника зомбирования. Белорусские СМИ гладко причесаны на аккуратный пробор: за попытки накручивать население в любую сторону любого представителя прессы немедленно отправят в зоопарк и посадят в клетку, как жирафу.

Шутки шутками, но официальные белорусские СМИ настолько стерильны, что им не страшен никакой коронавирус. Чего не скажешь о несистемных оппозиционных изданиях. Но все они давно помещены в карантин за линией государственной границы республики.

Наконец, главное: белорусская система здравоохранения до сих пор советская, семашковская, бесплатная. Первый пациент стал, конечно, неприятным сюрпризом, но система сработала автоматически. Его зафиксировали еще в международном аэропорту Минска, там с 30 января стоят эпидемиологические посты. Когда на Украине только пугали население апокалиптическими новостями, но никто даже не собирался думать о мерах гражданской обороны, Минздрав РБ, без команды Лукашенко, включил «план перехват». Студент из Ирана вместе с всеми, кто с ним летел, немедленно попали в базу данных. Той же ночью за ними поехали «белые воронки» скорой помощи.

В первые дни прихода в Белоруссию COVID-19 медицинские власти почему-то выбрали именно такой способ эвакуации группы риска, напоминающей 1937 год — «брали» по ночам.

Весёлый вирус

Не только наличность. Коронавирус передается через деньги — Минздрав Литвы © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

И коль скоро COVID-19 прилетел из Ирана в Белорусский национальный технический университет (БНТУ), то кромешность усугубили бюрократы Министерства образования — такие же кромешники, как и в Минздраве. Решительно, неуклонно и солидно они начали хором принимать меры и проводить в жизнь систему мероприятий, ими же разработанных. А поскольку бюрократ, разрабатывая планы будущей войны, обычно готовится к прошедшей, то при полном отсутствии фантазии он рождает методологических чудовищ.

Все инструкции и алгоритмы в виде брошюр и правил не сработали в нештатной ситуации. Начальство попросту не знало, что делать, а делая, побаивалось. Поэтому сначала занятия в БНТУ отменили, потом продолжили, потом опять отменили, потом студентам запретили выходить из здания.

Пока за преподавателем, который принимал зачет у иранского студента, приехала бригада врачей в полной ОЗК-защите, другой не отпускал студентов со своей пары. Уходить с пар разрешалось только с официальным распоряжением ректората. Но как его получить, если из аудитории не разрешали выйти — тайна, покрытая мраком.

Тем временем общежитие БНТУ превратилось во второй фронт. Там «свирепствовала» гражданская оборона в полном противобактериологическом «обвесе». А в комнаты, где развернули диагностические пункты, стояла очередь студентов в шортах, футболках и шлепанцах на босу ногу. Тех, у кого температура была выше 37 на одна десятую градуса, сажали в «белый воронок» и увозили «на Лубянку», в инфекционную больницу. К великой радости «репрессированных»: подозрение в причастности к коронавирусу освобождало от пар через голову ректората.

От юмора к сатире

Супрун высмеяла совет Данилова по борьбе с коронавирусом © Міністерство охорони здоров'я України

Позиция ректората БНТУ, кажется, менялась пару раз в день. И начались шуточки. Студенты стали щеголять в родном ВУЗе в противогазах, в чем их тут же поддержали минские школьники. Числу интернет-мемов и фотожаб в сетях не было числа. Ярким алмазом сверкала картинка с президентом, который просит у китайского коллеги вернуть маски из гуманитарной помощи, направленной в братский Китай по его же личной инициативе.

Поводов для сатиры было много. А между тем, все вышеописанное старшие поколения уже видели. В СССР. При тотальной и вертикально ориентированной организации любой отрасли не избежать системных ошибок, ведущих на начальных этапах кризисов к таким смешным неразберихам.

Но система работает. Изоляторы открыты, четверых реально инфицированных лечат, вернувшиеся итальянские путешественники, включая детские группы, проходят карантин. Ну а большинство населения о коронавирусе весело отшучивается.