В понедельник в Шанхае Министерство финансов Белоруссии и шанхайский филиал «Банка развития Китая» подписали соглашение о срочном кредите на сумму 500 млн долларов. Тремя днями ранее Лукашенко подписал указ, одобривший сделку. Деньги пойдут на обслуживание внешнего долга. Значит ли это, что Минск может обойтись без российских кредитов?

Но это не точно

Минфин Белоруссии отмечает «беспрецедентность» сделки. Имеется в виду то, что займ является не связанным: обычно Китай выдает только связанные кредиты. Бацька в Сочи не зря заявлял, что не просит больше у Москвы кредит в 600 млн. долл. и что приказал не брать 200 млн. седьмого транша Евразийского фонда стабилизации и развития. Пишут, что Лукашенко усилил переговорные позиции по «дорожным картам», что делает китайский кредит политическим. Отказались и от кредитной линии МВФ по той же причине: фонд требует структурных реформ по украинскому сценарию. Любой политический компромисс ради займа, по мнению Лукашенко нарушает суверенную архитектуру белорусской модели его авторства. Внешний госдолг Белоруссии на 1 мая 2019 г. составил $16,7 млрд. Из них у России взято взаймы более шести. В 2019-м Беларусь должна отдать $3,2 млрд, рефинансировав обязательства на $1,3 млрд. Взамен украинских Карпат. Чего хочет Запад от Белоруссии без Лукашенко © РИА Новости, Егор Еремов | Перейти в фотобанк

Но именно в мае стало известно, что с китайской стороной был подписан меморандум о сотрудничестве. Отвечая журналистам, министр финансов Максим Ермолович с вызовом переадресовал вопросы России. Это было полгода назад, нюансы уже никто не помнит. А тогда для журналистов была актуальна информация о том, что министр финансов России Антон Силуанов заявил, что вопрос о предоставлении Минску кредита уже решен, якобы Владимир Путин одобрил выделение средств. Но его пресс-секретарь Дмитрий Песков эту информацию подтвердить не смог. В любом случае решение Бацьки скинуть с переговорного «аэростата» лишний мешок с песком не сенсация. Вопрос только в том, насколько оно усилит переговорные позиции в Петербурге в пятницу 20 декабря.

А на самом деле

Условия сделки, в частности, под какой процент взяли деньги, не сообщаются. Но Гугл помнит, что еще в 2015-м Китай пообещал занять Беларуси более семи миллиардов долларов. Тогдашний министр экономики РБ Владимир Зиновский сообщил, что три миллиарда — это льготное кредитование, а четыре — коммерческий кредит на бизнес-проекты. Об этом писали тогда, но пять лет спустя уже мало кто помнит, что с озвученными цифрами случилась путаница. На самом деле подтвержденная сумма выглядела скромнее: не 7, а всего $3,5 млрд. И состояли они из множества макрокредитов разным субъектам, на различных условиях. Из получателей были названы только белорусский «Банк развития» и «Беларусьбанк», прочие остались неизвестны. Кредиты были долгосрочными, а отсрочка выплат по ним истекала в как раз в 2020 году. И эта информация косвенно свидетельствует о том, на что именно Китай выделил настоящий кредит: по логике на обслуживание того, что заняли пять лет назад.

Тем не менее китайские кредиты, которыми сегодня пугают детей, дело выгодное. Белорусские банки получают их под менее чем 5% годовых. Меньше только у МВФ, но там выдвигают политические требования. Эти кредиты в три раза дешевле размещения белорусских «евробондов». Минусы: $700 млн для «Банка развития» и 300 млн для «Беларусьбанка» пошли на финансирование госпрограмм с участием китайских партнеров. Средства на модернизацию железной дороги и закупку 18 железнодорожных составов сразу пошли китайским поставщикам. Отсюда еще один минус: совместные «связанные» проекты часто связаны с низким качеством китайского оборудования: успехи Китая — успехи копирования западных образцов. Ну и главное. «Связанные» кредиты — это совсем не поддержка белорусской экономики. Это чисто китайские, внешние, стратегические проекты, связанные с дальнейшей экспансией, служащие исключительно ей. Они не отменяют необходимость поиска денег на погашение внешних долгов. В данном случае Китай профинансировал собственный кредит и собственные переговорные позиции, ставшие неоспоримыми.

Китайские кредиты воочию

Все это умножает на ноль выводы некоторых наблюдателей о том, что Лукашенко «утер нос» России в переговорном процессе по «дорожным картам» союзной интеграции за четыре дня до встречи в Санкт-Петербурге. Китайский кредит поступит на корреспондентский счет в Шанхае и скорее всего никогда не покинет пределов Поднебесной. С «дорожными картами» эта чисто техническая транзакция вообще никак не связана. Еще смешнее выглядят белорусские оппозиционные аналитики, которые воспели свидетельство поддержки Китаем «незалежнай Беларусі» и поют эту суверенную песнь хором. Даже учащимся ПТУ известно, что Китай в делах с любыми внешними партнерами тщательно избегает смешивания экономики с политикой. Ну а сравнивать ситуацию с Януковичем, который осенью 2013 года совершил вираж от ассоциации с ЕС к российскому кредиту, который стоил ему власти, из области героиновых видений. Никаких виражей вообще не было: вопрос был предопределен еще пять лет назад.

Например, 25 апреля 2018 года правительство КНР в рамках «технико-экономической помощи» предоставило 800 млн юаней (около $119 млн). Эти деньги пошли в частности на подготовку к «Европейским играм»: строительство футбольного стадиона, бассейна, оборудования для таможни и другие согласованные проекты. В 2016-м Беларусь получила $446,9 млн от банков КНР, а уплатила 184,2 млн, или 20,6% всей суммы погашения внешнего государственного долга за год. В 2017-м, соответственно, $306,6 млн и 245,8 млн (23,9%). В 2018 году — $509,2 млн и 374,9 млн (18,8%). В первом квартале 2019 года Белоруссия перечислила «Экспортно-импортному банку Китая» $212,8 млн, или 39,5% всей суммы погашения госдолга. При этом погашались и российские кредиты, которые, кстати, стоили на семь миллионов долларов дороже. Так что китайские инвестиции рассматриваются белорусскими властями как один из важнейших источников финансирования экономики, но не ключевые. Программой социально-экономического развития на 2016-2020 годы каждой области было необходимо привлечь не менее 100 миллионов долларов прямых китайских инвестиций. «Союзное государство» может состояться только в составе России © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Обратная сторона

Несмотря на впечатляющие успехи в социальной политике, сохранение советских производств, выпуск современной продукции, особо интересных активов у Беларуси нет. Понять, что же привлекает Китай в маленькой и не очень многонаселенной Беларуси, сложно — белорусская экономика не может занимать особого места в пресловутой «китайской экспансии». Думать, что Пекину интересно вбить клин между Россией и Белоруссией, поддерживая ее «суверенитет» на переговорах по «дорожным картам» — удел тяжело больных людей. Условия предоставления китайских кредитов не секрет, они публикуются на сайте того же белорусского «Банка развития». Правительство Беларуси гарантирует общую сумму, которая предоставляется на длительный срок с отсрочкой до момента ввода объекта в эксплуатацию. От общей суммы макро-кредиты разлетаются по конкретным проектам, за которые правительство гарантий не дает и ответственности не несет. Приоритетные отрасли — транспорт, энергетика, промышленность, инфраструктура, малый и средний бизнес, а также проекты, резидентов индустриального парка «Великий камень». Доля участия китайской стороны — не менее 50%, а если китайцы строят «под ключ», то и больше. «Связанные кредиты» — это связь исключительно с Китаем. Так что КНР кредитует сама себя, создавая в Белоруссии рабочие места для своих специалистов и обеспечивая сбыт самим себе. Не все проекты успешны. К примеру, Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат и Добрушская бумажная фабрика. А строительство завода по производству свинцово-кислотных аккумуляторных батарей для легковых и грузовых автомобилей в Бресте вызвало протесты местных жителей в связи с вредом для экологии, по большей части обоснованные.

С кредитами Пекин зашел в Беларусь в нулевые. Особо тесным финансовое сотрудничество стало после запуска Китаем в конце 2013-го программы «Один пояс — один путь». Главное преимущество Беларуси — не инвестиционные объекты, которых практически нет, а географическое положение и политическая стабильность. И 2014 год, время начала украинского кризиса, еще и еще раз укрепил репутацию Белоруссии в глазах Поднебесной. Украина пропала из проекта «Один пояс — один путь», Беларусь, напротив, застолбила свое участие. Растет товарооборот (на 25%) и объем китайских инвестиций (20%). Образцовые проекты — это завод по сборке автомобилей BelGee в Минской области, самая мощная в стране Витебская ГЭС, индустриальный парк «Великий камень», скоростная электричка «Минск-Гомель», спортивные объекты к «Европейским играм».

Другое дело, куда приведет Беларусь «игра» с Китаем, цели которого остаются неясными. В частности, непонятно, во что может вылиться политическая нестабильность или обострение отношений с Россией, которая для Китая куда важнее, чем Белоруссия. Поэтому тактические сделки в обход России тем не менее должны учитывать ее интересы. В 2018-м белорусский экспорт в РФ составлял $12,9 млрд, а в КНР в 26 раз меньше — $482 млн. На Россию приходится почти 40% белорусского экспорта. Так что все фантазии о «кредитозамещении» и «утирании носа» — бред людей с «суверенитетом головного мозга».