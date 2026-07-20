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В Турции считают, что Кличко дал сигнал к началу процесса смещения Зеленского
В Турции считают, что Кличко дал сигнал к началу процесса смещения Зеленского - 20.07.2026 Украина.ру
В Турции считают, что Кличко дал сигнал к началу процесса смещения Зеленского
Турецкий эксперт по внешнеполитическим вопросам Инандж Санджак заявил, что публичная критика мэра Киева Виталия Кличко в адрес Владимира Зеленского может запустить процесс объединения его противников. Об этом 20 июля он сказал РИА Новости
2026-07-20T12:00
2026-07-20T12:00
2026-07-20T12:00
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"Заявление Кличко может стать отправной точкой для консолидации недовольных политикой Зеленского сил. Если такая группа сформируется, она способна предпринять попытку отстранить его от власти", — считает эксперт.По его мнению, резкие заявления Кличко свидетельствуют о нарастающих разногласиях внутри украинской элиты, а публичная критика одного из самых известных политиков может стать поводом для объединения других недовольных.Напомним, на прошлой неделе Зеленский сменил правительство: Рада отправила в отставку премьера Свириденко и весь кабмин, включая министра обороны Фёдорова. В Киеве и других городах проходят митинги в поддержку экс-министра. Исполнять обязанности главы Минобороны поручено врио главы СБУ Евгению Хмаре.Подробнее – в материале "Я был шокирован": Кличко раскритиковал Зеленского за увольнение ФёдороваВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, киев, турция, украина, владимир кличко, александр федоров, рада, минобороны, владимир зеленский, сбу
Новости, Киев, Турция, Украина, Владимир Кличко, Александр Федоров, Рада, Минобороны, Владимир Зеленский, СБУ
В Турции считают, что Кличко дал сигнал к началу процесса смещения Зеленского
Турецкий эксперт по внешнеполитическим вопросам Инандж Санджак заявил, что публичная критика мэра Киева Виталия Кличко в адрес Владимира Зеленского может запустить процесс объединения его противников. Об этом 20 июля он сказал РИА Новости
"Заявление Кличко может стать отправной точкой для консолидации недовольных политикой Зеленского сил. Если такая группа сформируется, она способна предпринять попытку отстранить его от власти", — считает эксперт.
По его мнению, резкие заявления Кличко свидетельствуют о нарастающих разногласиях внутри украинской элиты, а публичная критика одного из самых известных политиков может стать поводом для объединения других недовольных.
Напомним, на прошлой неделе Зеленский сменил правительство: Рада отправила в отставку премьера Свириденко и весь кабмин, включая министра обороны Фёдорова.
В Киеве и других городах проходят митинги в поддержку экс-министра. Исполнять обязанности главы Минобороны поручено врио главы СБУ Евгению Хмаре.
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