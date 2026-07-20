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В Турции считают, что Кличко дал сигнал к началу процесса смещения Зеленского

В Турции считают, что Кличко дал сигнал к началу процесса смещения Зеленского - 20.07.2026 Украина.ру

В Турции считают, что Кличко дал сигнал к началу процесса смещения Зеленского

Турецкий эксперт по внешнеполитическим вопросам Инандж Санджак заявил, что публичная критика мэра Киева Виталия Кличко в адрес Владимира Зеленского может запустить процесс объединения его противников. Об этом 20 июля он сказал РИА Новости

2026-07-20T12:00

2026-07-20T12:00

2026-07-20T12:00

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"Заявление Кличко может стать отправной точкой для консолидации недовольных политикой Зеленского сил. Если такая группа сформируется, она способна предпринять попытку отстранить его от власти", — считает эксперт.По его мнению, резкие заявления Кличко свидетельствуют о нарастающих разногласиях внутри украинской элиты, а публичная критика одного из самых известных политиков может стать поводом для объединения других недовольных.Напомним, на прошлой неделе Зеленский сменил правительство: Рада отправила в отставку премьера Свириденко и весь кабмин, включая министра обороны Фёдорова. В Киеве и других городах проходят митинги в поддержку экс-министра. Исполнять обязанности главы Минобороны поручено врио главы СБУ Евгению Хмаре.Подробнее – в материале "Я был шокирован": Кличко раскритиковал Зеленского за увольнение ФёдороваВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, киев, турция, украина, владимир кличко, александр федоров, рада, минобороны, владимир зеленский, сбу