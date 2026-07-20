Трамп назвал Британию нищей и призвал добывать нефть в Северном море - 20.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260720/tramp-nazval-britaniyu-nischey-i-prizval-dobyvat-neft-v-severnom-more-1081640693.html
Трамп назвал Британию нищей и призвал добывать нефть в Северном море
Трамп назвал Британию нищей и призвал добывать нефть в Северном море - 20.07.2026 Украина.ру
Трамп назвал Британию нищей и призвал добывать нефть в Северном море
Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social назвал Великобританию нищей страной, призвав Лондон начать добычу нефти в Северном море
2026-07-20T10:24
2026-07-20T10:34
новости
северное море
британия
великобритания
дональд трамп
украина.ру
мир без границ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/14/1079187066_0:0:1353:762_1920x0_80_0_0_34366e0030d57207fd232b5fa1a8fad1.jpg
"Это один из величайших источников качественной нефти на Земле, там запасов на сотни лет, причем многое еще даже не разведано, и он превратит Соединенное Королевство из пораженной нищетой катастрофы в одну из богатейших стран мира!", - заверил Трамп.На днях агентство Блумберг сообщило, что новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем намерен одобрить новые проекты по добыче нефти в Северном море.Трамп неоднократно советовал британцам нарастить добычу нефти в Северном море и прекратить строить ветряные установки.Подробнее о премьере - в материале В Британии новый "премьер на год". Выступал "за Украину", дружил с мэром Львова на сайте Украина.ру.
северное море
британия
великобритания
мир без границ
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/14/1079187066_81:0:1281:900_1920x0_80_0_0_4aabb8b7dc821ab13458f92fe0dc07b3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, северное море, британия, великобритания, дональд трамп, украина.ру, мир без границ
Новости, Северное море, Британия, Великобритания, Дональд Трамп, Украина.ру, Мир без границ

Трамп назвал Британию нищей и призвал добывать нефть в Северном море

10:24 20.07.2026 (обновлено: 10:34 20.07.2026)
 
© AP / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© AP / Alex Brandon
Читать в
ДзенTelegram
Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social назвал Великобританию нищей страной, призвав Лондон начать добычу нефти в Северном море
"Это один из величайших источников качественной нефти на Земле, там запасов на сотни лет, причем многое еще даже не разведано, и он превратит Соединенное Королевство из пораженной нищетой катастрофы в одну из богатейших стран мира!", - заверил Трамп.
На днях агентство Блумберг сообщило, что новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем намерен одобрить новые проекты по добыче нефти в Северном море.
Трамп неоднократно советовал британцам нарастить добычу нефти в Северном море и прекратить строить ветряные установки.
Подробнее о премьере - в материале В Британии новый "премьер на год". Выступал "за Украину", дружил с мэром Львова на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСеверное мореБританияВеликобританияДональд ТрампУкраина.руМир без границ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
10:56Морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) сообщил о новой атаке БПЛА на танкер на своем терминале 20 июля
10:54Два года без Фарион: русофобская кампания на Украине потеряла прежний накал
10:52В Крымском районе и Туапсинском округе объявили угрозу атаки БПЛА, сообщили в администрациях муниципалитетов
10:50Европе не удалось втянуть Россию в новую гонку вооружений - СМИ
10:48Российские военные нанесли удар КАБами по целям в Павлограде
10:46Фёдорова обвинили в лоббировании производителя дронов Skyfall и связях с Коломойским*
10:24Трамп назвал Британию нищей и призвал добывать нефть в Северном море
10:15Европа "устала" от Украины — выборы и рейтинги уже всё решили. Хроника событий на утро 20 июля
09:59ВС РФ поразили резервуары с горюче-смазочными материалами в порту Одесса. Новости СВО
09:56Силовики раскрыли сеть военных складов Порошенко* в Нежине
09:23Следком возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на Московский регион
09:22Мирошник пообещал "отдельную благодарность" ВСУ за атаку 400 дронов на Москву
08:55Пострадали люди, возникли пожары. ПВО за ночь сбила почти 400 вражеских дронов над Россией
08:26Главное за ночь 20 июля
08:00Правь, Туретчина, Босфором. 90 лет конвенции "Конвенции Монтрё"
07:57Взрывы сотрясают Украину. Новости СВО
07:29Трамп заявил о массированном ударе США по Ирану. Новости Ближнего Востока
07:11Талион в ответ на необандеровщину: к росту взаимных атак России и Украины
07:00Ростислав Ищенко: Европа рассчитывает, что вопрос с Украиной будет решен либо в сентябре, либо в октябре
06:20Украина за неделю. Кадровое решение Зеленского, которое загоняет его в тупик
Лента новостейМолния