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Трамп назвал Британию нищей и призвал добывать нефть в Северном море
Трамп назвал Британию нищей и призвал добывать нефть в Северном море - 20.07.2026 Украина.ру
Трамп назвал Британию нищей и призвал добывать нефть в Северном море
Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social назвал Великобританию нищей страной, призвав Лондон начать добычу нефти в Северном море
2026-07-20T10:24
2026-07-20T10:24
2026-07-20T10:34
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"Это один из величайших источников качественной нефти на Земле, там запасов на сотни лет, причем многое еще даже не разведано, и он превратит Соединенное Королевство из пораженной нищетой катастрофы в одну из богатейших стран мира!", - заверил Трамп.На днях агентство Блумберг сообщило, что новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем намерен одобрить новые проекты по добыче нефти в Северном море.Трамп неоднократно советовал британцам нарастить добычу нефти в Северном море и прекратить строить ветряные установки.Подробнее о премьере - в материале В Британии новый "премьер на год". Выступал "за Украину", дружил с мэром Львова на сайте Украина.ру.
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новости, северное море, британия, великобритания, дональд трамп, украина.ру, мир без границ
Новости, Северное море, Британия, Великобритания, Дональд Трамп, Украина.ру, Мир без границ
Трамп назвал Британию нищей и призвал добывать нефть в Северном море
10:24 20.07.2026 (обновлено: 10:34 20.07.2026)
Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social назвал Великобританию нищей страной, призвав Лондон начать добычу нефти в Северном море
"Это один из величайших источников качественной нефти на Земле, там запасов на сотни лет, причем многое еще даже не разведано, и он превратит Соединенное Королевство из пораженной нищетой катастрофы в одну из богатейших стран мира!", - заверил Трамп.
На днях агентство Блумберг сообщило, что новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем намерен одобрить новые проекты по добыче нефти в Северном море.
Трамп неоднократно советовал британцам нарастить добычу нефти в Северном море и прекратить строить ветряные установки.