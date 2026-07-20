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Трамп назвал Британию нищей и призвал добывать нефть в Северном море

Трамп назвал Британию нищей и призвал добывать нефть в Северном море - 20.07.2026 Украина.ру

Трамп назвал Британию нищей и призвал добывать нефть в Северном море

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social назвал Великобританию нищей страной, призвав Лондон начать добычу нефти в Северном море

2026-07-20T10:24

2026-07-20T10:24

2026-07-20T10:34

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"Это один из величайших источников качественной нефти на Земле, там запасов на сотни лет, причем многое еще даже не разведано, и он превратит Соединенное Королевство из пораженной нищетой катастрофы в одну из богатейших стран мира!", - заверил Трамп.На днях агентство Блумберг сообщило, что новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем намерен одобрить новые проекты по добыче нефти в Северном море.Трамп неоднократно советовал британцам нарастить добычу нефти в Северном море и прекратить строить ветряные установки.Подробнее о премьере - в материале В Британии новый "премьер на год". Выступал "за Украину", дружил с мэром Львова на сайте Украина.ру.

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новости, северное море, британия, великобритания, дональд трамп, украина.ру, мир без границ