https://ukraina.ru/20260720/slozhnaya-situatsiya-merts-priznal-chto-germaniya-ne-spravlyaetsya-bez-rossiyskogo-gaza-1081645092.html
"Сложная ситуация": Мерц признал, что Германия не справляется без российского газа
"Сложная ситуация": Мерц признал, что Германия не справляется без российского газа - 20.07.2026 Украина.ру
"Сложная ситуация": Мерц признал, что Германия не справляется без российского газа
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц был вынужден признать, что отказ от поставок из России спровоцировал в стране затяжной энергетический кризис. Об этом 20 июля он заявил в интервью телеканалу ZDF
2026-07-20T11:34
2026-07-20T11:34
2026-07-20T11:34
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нато
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"Мы сталкиваемся с совершенно иным вызовом со стороны Китая. Продолжающийся энергетический кризис — из-за отсутствия российского газа", — сказал Мерц, отвечая на вопрос, не ошибся ли он, раздавая громкие предвыборные обещания.Он также отметил, что у Германии сложилась "сложная ситуация" с США, которые перестали поддерживать НАТО в прежних объёмах. По словам канцлера, в начале работы он исходил "из других предпосылок", но затяжной характер проблем изменил ситуацию.О зависимости от российских энергоресурсов – в материале Истощение во имя идеалов. К чему Европу приводит дефицит газаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, германия, китай, россия, фридрих мерц, нато
Новости, Германия, Китай, Россия, Фридрих Мерц, НАТО
"Сложная ситуация": Мерц признал, что Германия не справляется без российского газа
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц был вынужден признать, что отказ от поставок из России спровоцировал в стране затяжной энергетический кризис. Об этом 20 июля он заявил в интервью телеканалу ZDF
"Мы сталкиваемся с совершенно иным вызовом со стороны Китая. Продолжающийся энергетический кризис — из-за отсутствия российского газа", — сказал Мерц, отвечая на вопрос, не ошибся ли он, раздавая громкие предвыборные обещания.
Он также отметил, что у Германии сложилась "сложная ситуация" с США, которые перестали поддерживать НАТО в прежних объёмах.
По словам канцлера, в начале работы он исходил "из других предпосылок", но затяжной характер проблем изменил ситуацию.
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