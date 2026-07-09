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"Украина была натовской лабораторией": Камкин о статусе страны-наемника и саммите в Анкаре

"Украина была натовской лабораторией": Камкин о статусе страны-наемника и саммите в Анкаре - 09.07.2026 Украина.ру

"Украина была натовской лабораторией": Камкин о статусе страны-наемника и саммите в Анкаре

Саммит НАТО в Анкаре показал, что Украина была главной натовской лабораторией и полигоном. Однако теперь Киеву придется оправдывать свой статус государства-наемника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, специалист по вопросам Западной Европы, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Александр Камкин

2026-07-09T17:04

2026-07-09T17:04

2026-07-09T17:04

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Владимиру Зеленскому не удалось как следует "попиариться" на саммите в Анкаре — его выступление вычеркнули из программы после потери Константиновки, а встреча с генсеком НАТО Марком Рютте заняла всего четыре минуты. Однако он подписал соглашения с девятью странами по дронам и договорился с Германией и Голландией о разработке ракет на основе "Пэтриот".Оценивая итоги саммита НАТО для Украины, Камкин заявил, что Анкара подтвердила роль Киева как главного полигона Альянса. По его словам, все эти годы Украина была главной натовской лабораторией, где тестировались новые технологии и подходы к вооружениям.По оценке эксперта, украинские инженеры и операторы БПЛА являются востребованными специалистами во всем Альянсе. "Многие военные корпорации вроде Quantum-Systems ведут настоящую "охоту" на украинцев, имеющих реальный боевой опыт. В этом плане Зеленскому есть, чем похвастаться", — отметил Камкин.Однако, подчеркнул он, денег Киев будет получать все меньше. "У самих европейцев с финансами очень туго. Широких жестов не будет. Будет "баш на баш": "Ты мне даешь специалистов и делишься опытом, я тебе даю какие-то деньги"", — добавил политолог."Одним словом, теперь уже Украине придется оправдывать свой статус государства-наемника", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Александр Камкин: Саммит НАТО показал, что теперь Украине придется оправдывать ее статус страны-наемника" на сайте Украина.ру.Больше про итоги саммита в Анкаре — в материале "Грег Вайнер о саммите НАТО: Трамп переводит войну на Украине в режим вечного двигателя для своего ВПК" на сайте Украина.ру.

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