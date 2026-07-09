https://ukraina.ru/20260709/lavrov-v-ramkakh-afrikanskogo-turne-provel-vstrechi-s-glavami-mid-stran-vkhodyaschikh-v-ags-1081244259.html

Лавров в рамках африканского турне провел встречи с главами МИД стран, входящих в АГС

Лавров в рамках африканского турне провел встречи с главами МИД стран, входящих в АГС - 09.07.2026 Украина.ру

Лавров в рамках африканского турне провел встречи с главами МИД стран, входящих в АГС

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках визита в столицу Нигера провел двусторонние встречи с главами МИД стран, входящих в Альянс государств стран Сахеля (АГС). Об этом вечером 8 июля сообщает РИА Новости

2026-07-09T05:01

2026-07-09T05:01

2026-07-09T05:02

украина.ру

новости

россия

сергей лавров

мид

африка

нигер

нигерия

мали

буркина-фасо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0c/1078835255_0:35:1762:1026_1920x0_80_0_0_845ba42696ef379c36cd93b9479c8d30.jpg

Встречи Лаврова с главами МИД Нигера, Буркина-Фасо и Мали — Бакари Яу Сангаре, Жаном-Мари Траоре и Абдулаем Диопом прошли в рамках визита главы российского внешнеполитического ведомства в столицу Нигера Ниамею.Ранее в Ниамее главы внешнеполитических ведомств провели заседание совета министров формата Россия — АГС и подписали ряд совместных документов. Кроме того, Лавров отмечал, что одной из главных в ходе министерской конференции РФ — Альянс государств Сахеля была тема противодействия терроризму.Лавров находится в столице Нигера в рамках африканского турне, стартовавшего ранее в Эфиопии.Ранее сообщалось, что три африканских государства — Нигерия, Нигер и Алжир — дали старт строительству Транссахарского газопровода, который должен будет поставлять в Европу до 30 млрд кубометров газа в год - Нигерия, Нигер и Алжир начали строить газопровод, который заменит российский газ в Европе.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

африка

нигер

нигерия

мали

буркина-фасо

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, новости, россия, сергей лавров, мид, африка, нигер, нигерия, мали, буркина-фасо, переговоры, внешняя политика, международные отношения, международная политика