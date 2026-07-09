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Лавров в рамках африканского турне провел встречи с главами МИД стран, входящих в АГС
Лавров в рамках африканского турне провел встречи с главами МИД стран, входящих в АГС - 09.07.2026 Украина.ру
Лавров в рамках африканского турне провел встречи с главами МИД стран, входящих в АГС
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках визита в столицу Нигера провел двусторонние встречи с главами МИД стран, входящих в Альянс государств стран Сахеля (АГС). Об этом вечером 8 июля сообщает РИА Новости
2026-07-09T05:01
2026-07-09T05:01
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Встречи Лаврова с главами МИД Нигера, Буркина-Фасо и Мали — Бакари Яу Сангаре, Жаном-Мари Траоре и Абдулаем Диопом прошли в рамках визита главы российского внешнеполитического ведомства в столицу Нигера Ниамею.Ранее в Ниамее главы внешнеполитических ведомств провели заседание совета министров формата Россия — АГС и подписали ряд совместных документов. Кроме того, Лавров отмечал, что одной из главных в ходе министерской конференции РФ — Альянс государств Сахеля была тема противодействия терроризму.Лавров находится в столице Нигера в рамках африканского турне, стартовавшего ранее в Эфиопии.Ранее сообщалось, что три африканских государства — Нигерия, Нигер и Алжир — дали старт строительству Транссахарского газопровода, который должен будет поставлять в Европу до 30 млрд кубометров газа в год - Нигерия, Нигер и Алжир начали строить газопровод, который заменит российский газ в Европе.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, россия, сергей лавров, мид, африка, нигер, нигерия, мали, буркина-фасо, переговоры, внешняя политика, международные отношения, международная политика
Украина.ру, Новости, Россия, Сергей Лавров, МИД, Африка, Нигер, Нигерия, Мали, Буркина-Фасо, переговоры, внешняя политика, международные отношения, Международная политика
Лавров в рамках африканского турне провел встречи с главами МИД стран, входящих в АГС
05:01 09.07.2026 (обновлено: 05:02 09.07.2026)
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках визита в столицу Нигера провел двусторонние встречи с главами МИД стран, входящих в Альянс государств стран Сахеля (АГС). Об этом вечером 8 июля сообщает РИА Новости