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Главу Telegram шесть часов допрашивали во Франции — СМИ
Главу Telegram шесть часов допрашивали во Франции — СМИ - 09.07.2026 Украина.ру
Главу Telegram шесть часов допрашивали во Франции — СМИ
Основателя и главу мессенджера Telegram Павла Дурова более шести часов допрашивали французские следователи в рамках дела, начатого против него в 2024 году. Об этом со ссылкой на агентство Франс Пресс в ночь на 9 июля пишут СМИ
2026-07-09T03:56
2026-07-09T03:56
2026-07-09T03:56
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По данным близкого к делу источника агентства, Дуров прибыл в суд в Париже 8 июля, около 10:00 по местному времени (11:00 мск). Этот допрос стал четвертым после задержания и предъявления предпринимателю обвинения во Франции в 2024 году.Адвокаты Дурова после завершения процедуры заявили, что подали жалобы во французские и европейские судебные инстанции.Задержание Дурова в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа 2024 года вызвало широкую критику общественности во многих странах. Основателя и главу мессенджера Telegram во Франции подозревают в более чем десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой. Ему может грозить до десяти лет тюрьмы.В конце августа 2024 года Дуров был отпущен под залог в размере пять миллионов евро с запретом покидать Францию. После того, как ноябре 2025 года Дуров добился снятия с него ограничения на выезд, он вернулся в Дубай.Ранее Дуров высказался о проблемах цифрового суверенитета России. По мнению предпринимателя, ключевым препятствием на этом пути является отсутствие собственной национальной мобильной операционной системы.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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украина.ру, новости, франция, париж, павел дуров, telegram, допрос, допросы, дубай, суд, обвинения, россия
Украина.ру, Новости, Франция, Париж, Павел Дуров, Telegram, допрос, допросы, Дубай, Суд, обвинения, Россия
Главу Telegram шесть часов допрашивали во Франции — СМИ
Основателя и главу мессенджера Telegram Павла Дурова более шести часов допрашивали французские следователи в рамках дела, начатого против него в 2024 году. Об этом со ссылкой на агентство Франс Пресс в ночь на 9 июля пишут СМИ
По данным близкого к делу источника агентства, Дуров прибыл в суд в Париже 8 июля, около 10:00 по местному времени (11:00 мск). Этот допрос стал четвертым после задержания и предъявления предпринимателю обвинения во Франции в 2024 году.
Адвокаты Дурова после завершения процедуры заявили, что подали жалобы во французские и европейские судебные инстанции.
Задержание Дурова в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа 2024 года вызвало широкую критику общественности во многих странах. Основателя и главу мессенджера Telegram во Франции подозревают в более чем десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой. Ему может грозить до десяти лет тюрьмы.
В конце августа 2024 года Дуров был отпущен под залог в размере пять миллионов евро с запретом покидать Францию. После того, как ноябре 2025 года Дуров добился снятия с него ограничения на выезд, он вернулся в Дубай.
Ранее Дуров высказался о проблемах цифрового суверенитета России. По мнению предпринимателя, ключевым препятствием на этом пути является отсутствие собственной национальной мобильной операционной системы. Все об Украине из России - на сайте Украина.ру