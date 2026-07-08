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Украина может более чем вдвое опередить еврозону по темпам экономического роста после СВО – прогноз МВФ

Украина может более чем вдвое опередить еврозону по темпам экономического роста после СВО – прогноз МВФ - 08.07.2026 Украина.ру

Украина может более чем вдвое опередить еврозону по темпам экономического роста после СВО – прогноз МВФ

МВФ прогнозирует рост ВВП Украины более чем вдвое к уровню ЕС. Об этом 7 июля сообщило издание euronews.com

2026-07-08T15:40

2026-07-08T15:40

2026-07-08T15:40

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"МВФ прогнозирует, что еврозона будет расти чуть более чем на 1% в год до 2031 года. Тем не менее, наиболее быстрый рост в Европе прогнозируется в странах с меньшей экономикой, причем пострадавшая от войны Украина входит в число стран, которые, как ожидается, опередят еврозону более чем в два раза", - сказано в публикации.По последнему прогнозу Международного валютного фонда о состоянии мировой экономики ожидается мировой объем производства будет на 3,2% в год. В период с 2027 по 2031 год еврозона будет расти в среднем всего на 1,2% в год, а в 2028 году, когда темпы роста достигнут максимума, составят всего 1,4%.ВВП Молдавии в период 2027-2031 будет прибавлять в среднем на 3,5% в год. Сербия в прогнозе фигурирует со среднегодовым темпом роста в 3,52%. Евросоюз прибавит 1,44% и государства еврозоны 1,21%."МВФ прогнозирует для Украины среднегодовой рост в 3,8%, а в 2028 году ожидается выдающийся рост примерно на 4,2%, - сказано в публикации. - Прогноз представляет собой историю восстановления. Он исходит из предположения, как и базовый прогноз МВФ, что война закончится и начнется полноценное восстановление, что приведет к волне капитальных инвестиций, в то время как Всемирный банк оценивает объем восстановления почти в 600 миллиардов долларов".Без этого оптимистичного предположения картина резко ухудшается, отметили в Euronews - "согласно пессимистичному сценарию Фонда, при условии продолжения боевых действий, рост в 2027 году составит всего 1%".Актуальное интервью: Александр Камкин: Саммит НАТО показал, что теперь Украине придется оправдывать ее статус страны-наемникаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, экономика, украина, киев, россия, мвф, euronews, всемирный банк, европа, молдавия, ес, ввп, бывший ссср