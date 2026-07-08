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Украина может более чем вдвое опередить еврозону по темпам экономического роста после СВО – прогноз МВФ
Украина может более чем вдвое опередить еврозону по темпам экономического роста после СВО – прогноз МВФ - 08.07.2026 Украина.ру
Украина может более чем вдвое опередить еврозону по темпам экономического роста после СВО – прогноз МВФ
МВФ прогнозирует рост ВВП Украины более чем вдвое к уровню ЕС. Об этом 7 июля сообщило издание euronews.com
2026-07-08T15:40
2026-07-08T15:40
2026-07-08T15:40
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"МВФ прогнозирует, что еврозона будет расти чуть более чем на 1% в год до 2031 года. Тем не менее, наиболее быстрый рост в Европе прогнозируется в странах с меньшей экономикой, причем пострадавшая от войны Украина входит в число стран, которые, как ожидается, опередят еврозону более чем в два раза", - сказано в публикации.По последнему прогнозу Международного валютного фонда о состоянии мировой экономики ожидается мировой объем производства будет на 3,2% в год. В период с 2027 по 2031 год еврозона будет расти в среднем всего на 1,2% в год, а в 2028 году, когда темпы роста достигнут максимума, составят всего 1,4%.ВВП Молдавии в период 2027-2031 будет прибавлять в среднем на 3,5% в год. Сербия в прогнозе фигурирует со среднегодовым темпом роста в 3,52%. Евросоюз прибавит 1,44% и государства еврозоны 1,21%."МВФ прогнозирует для Украины среднегодовой рост в 3,8%, а в 2028 году ожидается выдающийся рост примерно на 4,2%, - сказано в публикации. - Прогноз представляет собой историю восстановления. Он исходит из предположения, как и базовый прогноз МВФ, что война закончится и начнется полноценное восстановление, что приведет к волне капитальных инвестиций, в то время как Всемирный банк оценивает объем восстановления почти в 600 миллиардов долларов".Без этого оптимистичного предположения картина резко ухудшается, отметили в Euronews - "согласно пессимистичному сценарию Фонда, при условии продолжения боевых действий, рост в 2027 году составит всего 1%".Актуальное интервью: Александр Камкин: Саммит НАТО показал, что теперь Украине придется оправдывать ее статус страны-наемникаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, экономика, украина, киев, россия, мвф, euronews, всемирный банк, европа, молдавия, ес, ввп, бывший ссср
Новости, экономика, Украина, Киев, Россия, МВФ, Euronews, Всемирный банк, Европа, Молдавия, ЕС, ВВП, бывший СССР
Украина может более чем вдвое опередить еврозону по темпам экономического роста после СВО – прогноз МВФ
МВФ прогнозирует рост ВВП Украины более чем вдвое к уровню ЕС. Об этом 7 июля сообщило издание euronews.com
"МВФ прогнозирует, что еврозона будет расти чуть более чем на 1% в год до 2031 года. Тем не менее, наиболее быстрый рост в Европе прогнозируется в странах с меньшей экономикой, причем пострадавшая от войны Украина входит в число стран, которые, как ожидается, опередят еврозону более чем в два раза", - сказано в публикации.
По последнему прогнозу Международного валютного фонда о состоянии мировой экономики ожидается мировой объем производства будет на 3,2% в год. В период с 2027 по 2031 год еврозона будет расти в среднем всего на 1,2% в год, а в 2028 году, когда темпы роста достигнут максимума, составят всего 1,4%.
ВВП Молдавии в период 2027-2031 будет прибавлять в среднем на 3,5% в год. Сербия в прогнозе фигурирует со среднегодовым темпом роста в 3,52%. Евросоюз прибавит 1,44% и государства еврозоны 1,21%.
"МВФ прогнозирует для Украины среднегодовой рост в 3,8%, а в 2028 году ожидается выдающийся рост примерно на 4,2%, - сказано в публикации. - Прогноз представляет собой историю восстановления. Он исходит из предположения, как и базовый прогноз МВФ, что война закончится и начнется полноценное восстановление, что приведет к волне капитальных инвестиций, в то время как Всемирный банк оценивает объем восстановления почти в 600 миллиардов долларов".
Без этого оптимистичного предположения картина резко ухудшается, отметили в Euronews - "согласно пессимистичному сценарию Фонда, при условии продолжения боевых действий, рост в 2027 году составит всего 1%".
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