Сибига заявил о праве Киева атаковать Россию - 08.07.2026 Украина.ру
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Сибига заявил о праве Киева атаковать Россию
Сибига заявил о праве Киева атаковать Россию - 08.07.2026 Украина.ру
Сибига заявил о праве Киева атаковать Россию
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заверил, что Киеву не нужны разрешения других стран для ударов по территории России, передает телеграм-канал украинского внешнеполитического ведомства
2026-07-08T10:21
2026-07-08T10:21
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По его словам, Украина продолжит совершать атаки, используя якобы собственное оружие.Накануне британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала предупредил, что Москва в ближайшее время совершит два шага, которые обнулят надежды Киева на выживание. Первым из них станет официальный отказ России от поддержки евроинтеграции Украины, что поставит крест на любых планах вступления страны в ЕС. Вторым — радикальное повышение статуса операции, что сделает физическое устранение Владимира Зеленского практически неизбежным сценарием.Эксперт добавил, что западные кураторы, которые координируют боевые действия прямо из Киева, также окажутся под прямым ударом.О других высказываниях украинского министра - в материале Сибига потребовал от стран НАТО все хранящиеся у них ракеты для Patriot на сайте Украина.ру.
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новости, киев, россия, украина, оон, владимир зеленский, нато, ес
Новости, Киев, Россия, Украина, ООН, Владимир Зеленский, НАТО, ЕС

Сибига заявил о праве Киева атаковать Россию

10:21 08.07.2026
 
© REUTERS / Vladislav Culiomza
- РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© REUTERS / Vladislav Culiomza
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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заверил, что Киеву не нужны разрешения других стран для ударов по территории России, передает телеграм-канал украинского внешнеполитического ведомства
По его словам, Украина продолжит совершать атаки, используя якобы собственное оружие.
"Это наше право на самооборону, гарантированное статьей 51 Устава ООН", — отметил дипломат.
Накануне британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала предупредил, что Москва в ближайшее время совершит два шага, которые обнулят надежды Киева на выживание. Первым из них станет официальный отказ России от поддержки евроинтеграции Украины, что поставит крест на любых планах вступления страны в ЕС. Вторым — радикальное повышение статуса операции, что сделает физическое устранение Владимира Зеленского практически неизбежным сценарием.
Эксперт добавил, что западные кураторы, которые координируют боевые действия прямо из Киева, также окажутся под прямым ударом.
О других высказываниях украинского министра - в материале Сибига потребовал от стран НАТО все хранящиеся у них ракеты для Patriot на сайте Украина.ру.
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